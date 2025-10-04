La Estatua de la Libertad permanece abierta durante el cierre gubernamental: así se puede visitar gratis

La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más icónicos de Nueva York, y durante el cierre gubernamental, la administración de Trump decidió que permanezca abierta. Existen varias formas de visitar la estatua, pero hay una que es completamente gratuita.

Cómo visitar la Estatua de la Libertad de manera gratuita

La única forma de acercarse a la Estatua de la Libertad de manera completamente gratuita es tomar el ferry de Staten Island. Este barco navega cerca del monumento y ofrece vistas panorámicas del skyline de Manhattan, según The Independent.

La Estatua de la Libertad se puede observar desde al tomar el ferry de Staten Island (Instagram/@jessicaanicolle)

El ferry de Staten Island funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, entre Manhattan y Staten Island. Desde la cubierta se aprecia perfectamente la Estatua de la Libertad, aunque a una distancia considerable.

Para llegar al ferry, los visitantes deben tomar la línea 1R hasta la estación South Ferry. La terminal de salida se llama Whitehall Ferry Terminal, y el trayecto entre Manhattan y Staten Island dura 25 minutos.

La frecuencia del ferry entre semana y durante el día es muy alta (cada 15 minutos), mientras que por la noche y los fines de semana se reduce (cada 30 minutos o una hora). Para mayor exactitud, se recomienda consultar los horarios en la web oficial del servicio.

El ferry de Staten Island ofrece vistas de Manhattan y cuenta con un recorrido muy completo (FerryStatenIsland/nyc.gov)

El trayecto del ferry de Staten Island

El recorrido comienza en la terminal de Whitehall, en el sur de Manhattan, junto a Battery Park. Conviene ubicarse a la derecha en la salida del barco para ver la estatua lo más cerca posible.

Cuando el ferry se aleja de la Gran Manzana o regresa, las vistas del skyline de Manhattan resultan impactantes: el One World Trade Center y los rascacielos del Distrito Financiero, por un lado, y los puentes de Brooklyn, Manhattan y Williamsburg (este último, a lo lejos) por el otro.

En la bahía de Nueva York también se distingue la costa de Nueva Jersey, separada de Manhattan por el río Hudson. Al llegar a Staten Island, aparece el puente de Verrazano, que une ese distrito con Brooklyn por carretera, señaló A Nueva York.

El ferry Staten Island es gratuito, pasa cerca de la Estatua de la Libertad y funciona las 24 horas del día (Instagram/@miradormundialviajes)

A mitad de camino, el ferry pasa frente a la Estatua de la Libertad, el gran símbolo de Nueva York y de Estados Unidos. Allí se pueden tomar fotos del monumento con un encuadre privilegiado. Muy cerca, también se observa Ellis Island, la antigua puerta de entrada para millones de inmigrantes.

Al llegar a Staten Island, todos los pasajeros deben descender. Para volver a Manhattan, la mayoría toma el siguiente ferry de regreso.

Otra alternativa es abordar un autobús local, recorrer la isla y disfrutar de lugares como Snug Harbor y su Jardín Botánico, Fort Wadsworth con sus vistas del puente de Verrazano o Historic Richmond Town, una aldea-museo que recrea la historia estadounidense, indicó A Nueva York.

Estatua de la Libertad permanece abierta durante el cierre gubernamental

La Estatua de la Libertad permanecerá abierta al público durante el cierre gubernamental. La administración Trump informó que mantendrá el monumento con acceso al público, después de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se negara a ofrecer asistencia estatal, destacó New York Post.

La Estatua de la Libertad atrae millones de visitantes al año (Instagram/@photo.toki_world)

En 2018, durante el cierre gubernamental, el entonces gobernador Andrew Cuomo decidió mantener abierto el monumento y afirmó que era importante dar una señal de “fuerza y esperanza” en tiempos “tumultuosos”. Este año, se decidió seguir con la misma medida.

La Estatua de la Libertad es uno de los destinos turísticos más concurridos de Nueva York. En 2024 recibió 3.72 millones de visitantes, aunque esa cifra aún se mantiene por debajo del récord alcanzado en 2016, cuando llegaron 4.5 millones de personas, según ABC.

Este monumento no solo atrae a turistas nacionales, sino también a visitantes internacionales que generan ingresos en transporte, restaurantes y hoteles.