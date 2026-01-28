Mamdani confirma que subirá los impuestos en NYC por la crisis: quiénes tendrán que pagar la nueva tasa

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que buscará aumentar los impuestos para los residentes más ricos de la ciudad. El mandatario demócrata lo anunció durante una conferencia de prensa, donde señaló que el objetivo de la medida sería cubrir un déficit que dejó el gobierno de Eric Adams.

Quiénes pagarían más impuestos en Nueva York según el plan fiscal de Mamdani

El líder local precisó que la administración Adams dejó un déficit de US$12.000 millones. Para corregirlo, planteó el aumento de impuestos para los residentes más ricos.

Según lo que recopiló ABC7, se trataría de una suba del 2% en los impuestos para los hogares que tengan más de US$1 millón en ingresos.

Además del anuncio en la conferencia de prensa, Mamdani dio más información sobre la medida en una entrevista con CNBC. Allí, el mandatario volvió a mencionar las cifras del déficit y dijo que se debe a una mala gestión de Adams.

Con respecto a la suba de impuestos para ricos, remarcó que se trataría de un aumento del 2% para los residentes con mayores ingresos, específicamente quienes superen el mencionado umbral de US$1 millón.

Ante la pregunta sobre si esto no podría alentar a la salida de habitantes con alto poder adquisitivo de Nueva York, el alcalde graficó que esa tasa representaría una cifra de US$20.000 para alguien con ingresos que ronden el millón. Según su visión, no se trata de un factor determinante como para pensar en un éxodo.

Zohram Mamdani aseguró que el aumento de impuestos a los más ricos de Nueva York no generaría la salida de millonarios Yuki Iwamura� - AP�

Por otro lado, en otro fragmento de la conversación, Mamdani retomó este punto y aseguró que cuando se aumentaron los impuestos para los residentes más ricos en 2021, la cantidad de millonarios no disminuyó, sino que creció.

Según la visión del alcalde, la clave para esto es que el incremento de la recaudación posibilitará la mejora de servicios públicos y de la calidad de vida, lo cual atraerá a considerar quedarse en la Gran Manzana.

Otras medidas de Mamdani para solucionar el déficit de Nueva York

Junto con el aumento de impuestos a los residentes con mayores ingresos, el alcalde también mencionó otras claves de su plan.

En la entrevista, destacó la aplicación de un enfoque más estricto en los gastos de la ciudad, para evitar malgastar dinero. Particularmente, señaló como un mal ejemplo el desarrollo de un chatbot con IA que implicó casi US$500 mil en su implementación y que, según su opinión, no tuvo el aporte esperado.

Por otro lado, Mamdani señaló la necesidad de corregir la relación entre la ciudad y el estado de Nueva York. Según las estimaciones de su gobierno, la Gran Manzana aporta el 54,5% de los ingresos a nivel estatal, pero recibe el 40,5%.

Zohran Mamdani señaló a la gestión de Eric Adams por la crisis presupuestaria que sufre la ciudad de Nueva York Archivo

El alcalde manifestó que si se corrigiera esa brecha, la ciudad recibiría US$8000 millones adicionales cada año.

Las acusaciones de Mamdani a Adams sobre el presupuesto

En su conferencia de prensa, el demócrata acusó al anterior alcalde de recortar el presupuesto de los servicios a sabiendas de que pronto abandonaría el cargo.

“Sabiendo que su tiempo en el cargo probablemente estaba llegando a su fin, el alcalde Adams eligió la autopreservación política por encima de la responsabilidad fiscal", expresó Mamdani.