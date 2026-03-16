¿Adiós al estacionamiento gratuito en Nueva York? Cuál es el polémico plan de Mamdani para achicar el déficit
Bajo la presión por un prespuesto en rojo, el alcalde no descarta cobrar por el parking en la ciudad; la medida apostaría a generar ingresos para afrontar el bache financiero
- 2 minutos de lectura'
En una ciudad con un déficit presupuestario cercano a los 7000 millones de dólares, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, evalúa cobrar por el estacionamiento en las calles, un derecho que muchos residentes consideran gratuito desde hace años.
Aunque Mamdani prometió durante su campaña priorizar impuestos a los sectores más ricos, las necesidades financieras obligan a considerar otras fuentes de ingresos. El debate sobre las tarifas de estacionamiento, anticipado pro CNBC, gana fuerza en un contexto donde el presupuesto municipal supera los 100.000 millones de dólares.
¿Cuál es la situación actual del estacionamiento en Nueva York?
Nueva York cuenta con tres millones de espacios para estacionamientos en la vía pública y el 97% permanece gratuito para los automovilistas. Expertos como Nicholas J. Klein, profesor de la Universidad de Cornell, sostienen que la ciudad regala uno de sus recursos más valiosos al no cobrar por el uso de estos espacios en zonas residenciales y comerciales.
¿De qué manera podría la ciudad implementar este cobro?
Existen diversas opciones técnicas para captar recursos. La ciudad puede instalar nuevos parquímetros con tarifas variables según la demanda, un sistema que ya funciona en San Francisco. Otra alternativa implica la creación de permisos residenciales de estacionamiento, donde los conductores pagan una tarifa anual por estacionar cerca de sus domicilios. Washington D.C. aplica este esquema con costos que aumentan según la cantidad de vehículos registrados por hogar.
¿Cuánto dinero recaudaría el gobierno municipal con estos cambios?
Las estimaciones varían según el alcance del programa. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles señaló que la ciudad pierde al menos 114 millones de dólares anuales solo en el Upper West Side al no cobrar por estacionar. Según el experto Terrance J. Regan, si la administración impusiera una tarifa de 20 dólares diarios en 250.000 nuevos espacios, la recaudación superaría los 1500 millones de dólares al año. Además de los ingresos, la medida reduciría la congestión vehicular y la contaminación ambiental en la metrópoli.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Zohran Mamdani
Nueva York. Mamdani reduce el límite de velocidad en la ciudad y preparan megaproyecto energético
Adiós al límite actual de velocidad en Nueva York: el cambio de Mamdani que impactará en 800 zonas
Nueva York. Mamdani rediseña la Calle 14 de Manhattan para 28.000 pasajeros: hay una reunión pública el 25 de marzo
- 1
Riesgoso episodio: un grupo de alumnos realiza una ”guerra de bengalas" dentro de un aula
- 2
Una investigación periodística afirma haber identificado a Banksy
- 3
Caso $LIBRA | Las pruebas que derrumban todas las explicaciones de Milei
- 4
En fotos: todos los looks de las estrellas de Hollywood en la exclusiva fiesta de Vanity Fair