La historia del fútbol en Nueva York: no inició cuando Charles Goodyear vendió su primer balón en Manhattan

Ahora que Nueva York será sede de la final del Mundial 2026, la historia del fútbol en la Gran Manzana vuelve a cobrar protagonismo. Aunque muchos asocian el auge del deporte en Estados Unidos con décadas recientes, sus raíces en esta región se remontan al siglo XIX o incluso antes.

Cuáles son los orígenes del fútbol en Nueva York

De acuerdo con Turismo Nueva York y en sintonía con lo consignado por los historiadores locales David Kilpatrick y Tom McCabe, el área de Nueva York es considerada la cuna del fútbol en Estados Unidos. Existen registros de que los Lenape, habitantes originarios de la región, practicaban juegos con pelota desde al menos 1670.

La liga de fútbol en Nueva York fue reconocida por la FIFA en 1913 (Museo de la Ciudad de Nueva York)

Sin embargo, el impulso formal del fútbol llegó en la década de 1840 con los migrantes ingleses y escoceses. En 1842, comenzaron a disputarse partidos durante el Día de Acción de Gracias organizados por el St. George’s Foot Ball Club, en los campos ubicados sobre Bloomingdale Road (actual Broadway), cerca de donde hoy se encuentra el Empire State Building.

En 1845, Charles Goodyear empezó a vender balones de fútbol en el Bajo Manhattan, contribuyendo a la popularización del deporte. Durante la Guerra Civil, soldados de la Unión practicaban fútbol como ejercicio, y también se registraron partidos en Governors Island.

El fútbol profesional llega a Estados Unidos

En 1863, la The Football Association codificó las reglas oficiales del fútbol en Inglaterra, diferenciándolo del rugby y el críquet. Posteriormente, trabajadores textiles británicos en Estados Unidos comenzaron a formar clubes corporativos y organizar competencias interurbanas.

El fútbol tuvo su auge en Nueva York en la década de 1920 (Archivo) Associated Press

En 1884, se fundó la American Football Association, considerada la primera organización formal fuera de Inglaterra. Más adelante, en 1913, representantes de distintas ligas se reunieron en el hotel Astor House de Manhattan para crear la United States Soccer Federation, que obtuvo reconocimiento oficial de la FIFA.

En 1926, el club austriaco Hakoah Vienna enfrentó a los New York Giants en el Polo Grounds, en un partido que reunió una multitud histórica. Décadas después, el fútbol volvió a vivir un auge con la llegada de Pelé al New York Cosmos en 1975.

Partidos que se jugarán en Nueva York y Nueva Jersey en el Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey. Además del partido decisivo, la sede albergará encuentros desde la fase de grupos hasta rondas eliminatorias.

Estadio de la final del Mundial 2026. MetLife Stadium, en Nueva Jersey

Los partidos que se jugarán en la sede de la final del torneo son los siguientes: