Buenas noticias en Nueva York: la inversión anunciada por Kathy Hochul que impactará en millones de familias

La gobernadora Kathy Hochul anunció el 13 de abril de 2026, en Albany, una inversión de hasta US$150 millones para impulsar la instalación de bombas de calor en viviendas y pequeños edificios residenciales de Nueva York. La medida se integra al programa Green Small Buildings y busca reducir tanto los costos de energía como las emisiones.

La millonaria inversión de Kathy Hochul en bombas de calor en Nueva York

El financiamiento tiene como objetivo instalar sistemas de bombas de calor de alta eficiencia en viviendas unifamiliares y edificios residenciales de pequeña escala en todo el estado. El programa prioriza el acceso a tecnologías de calefacción y refrigeración limpias, según el sitio oficial del gobierno del estado de Nueva York.

Los proyectos deberán cumplir estándares técnicos de rendimiento y ahorro energético Freepik

Hochul afirmó que la medida apunta a consolidar un sistema energético más accesible y sustentable. A su vez, sostuvo que la inversión en tecnología moderna y eficiente permitirá “reducir los costos de los servicios públicos y las emisiones dañinas”.

Programa estatal impulsa electrificación de viviendas en Nueva York

La inversión proviene del plan estatal Sustainable Green Futures, que cuenta con un presupuesto total de US$1000 millones. Esta iniciativa se ejecuta a través del programa Green Small Buildings y promueve la electrificación de edificios mediante la instalación de bombas de calor y mejoras asociadas.

El programa está dirigido a propietarios y residentes de ingresos bajos y moderados. También busca fortalecer economías locales y acelerar la transición hacia edificios totalmente eléctricos en Nueva York.

Cómo se distribuirán los fondos para viviendas en Nueva York

Los fondos funcionarán como complemento de programas existentes de subsidios y préstamos para pequeñas construcciones, administrados por el Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés) y la agencia hipotecaria estatal.

El gobierno aseguró que este mecanismo permite una “implementación más rápida” y una “entrega más ágil”. Además, garantiza el acceso en distintas regiones del estado.

Requisitos técnicos para instalar bombas de calor en Nueva York

Todos los proyectos deberán cumplir lineamientos definidos en coordinación con el programa Clean Heat de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York.

Estos estándares establecen criterios para la instalación, el rendimiento de los sistemas y el ahorro energético a largo plazo. El objetivo es asegurar resultados consistentes en eficiencia y calidad.

La comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, afirmó que la inversión “fortalece la capacidad de llevar soluciones eléctricas de alto rendimiento a propietarios y residentes de ingresos bajos y moderados”. A su vez, destacó que permitirá avanzar hacia viviendas más accesibles y saludables.

El senador estatal Kevin Parker señaló que la inversión responde a años de trabajo legislativo para garantizar recursos en la transición energética. También indicó que el financiamiento permitirá reducir facturas de servicios, mejorar la calidad del aire y aumentar la eficiencia de los hogares.

Asimismo, afirmó que la medida busca atender problemas actuales como el aumento de costos energéticos y el envejecimiento del parque habitacional que tiene un impacto directo en las viviendas.

La estrategia de vivienda del estado de Nueva York durante la gestión de Hochul

La iniciativa se integra a la agenda de vivienda del gobierno estatal. Desde el año fiscal 2023, la administración de Hochul impulsa un plan de US$25.000 millones a cinco años para aumentar la oferta de viviendas y mejorar su accesibilidad.

Entre las medidas implementadas se incluyen nuevos programas para viviendas asequibles y de ingresos mixtos, junto con el Pro-Housing Community Program, que otorga acceso a hasta US$750 millones en financiamiento estatal a comunidades certificadas. Más de 410 localidades ya cuentan con esa certificación.

El esquema busca acelerar la transición hacia inmuebles completamente eléctricos Freepik

Además, el presupuesto ejecutivo del año fiscal 2027 prevé la creación o preservación de 100 mil viviendas asequibles, incluidas 10.000 con servicios de apoyo, y la electrificación de 50.000 hogares adicionales. Hasta el momento, se han creado o preservado más de 80.000 unidades. La hoja de ruta también asigna US$250 millones en capital para acelerar la construcción de nuevas viviendas asequibles en todo el estado.