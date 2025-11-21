La medida migratoria que Trump planea ejecutar en Nueva York antes de que Mamdani se convierta en alcalde

Tras la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones de Nueva York del 5 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, advirtió que implementará ciertas medidas migratorias en un plazo cercano. Se trata de una intensificación de los operativos y la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad.

Trump incrementará las redadas migratorias en la ciudad de Nueva York

El zar fronterizo, Tom Homan, advirtió que planea intensificar las redadas del ICE en la ciudad de Nueva York, por lo que la administración de Trump podría enviar más agentes federales al territorio. Tras su triunfo como alcalde electo, Mamdani se posicionó en contra de colaborar en los operativos migratorios.

En declaraciones a Fox News el martes 18 de noviembre, Homan aseveró: “Vamos a hacer operaciones en la ciudad de Nueva York”, en referencia a las redadas migratorias operadas por el ICE y otros agentes federales.

Y agregó: “Aumentaremos la presencia policial porque es una ciudad santuario y hay amenazas a la seguridad pública que llegan a las calles todos los días”.

Esos operativos se intensificaron en otras ciudades de EE.UU., como Los Ángeles (California), Chicago (Illinois), Portland (Oregon), Washington D.C. y Charlotte (Carolina del Norte); todas ellas con liderazgo demócrata.

La administración federal pretende incrementar la presencia del ICE en Nueva York Archivo

El zar fronterizo también aludió a un intento de cooperación con el actual alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. “Tuvimos en un momento un acuerdo para permitir que el ICE entrara en Rikers Island, para que pudiéramos detener las amenazas a la seguridad pública y proteger esa instalación”, señaló.

En febrero pasado, organizaciones en defensa de los derechos de la población migrante como ACLU reclamaron la preocupación sobre esas intenciones por posibles violaciones de derechos civiles. El acuerdo fue cancelado en abril pasado por el Concejo Municipal.

En tanto, el ICE poseía una oficina en el territorio, que se cerró en 2014 debido a las políticas de “ciudad santuario”.

La advertencia del gobierno de Trump a Mamdani sobre la población migrante en Nueva York

Homan se mostró abierto a mantener conversaciones con Mamdani sobre las estrategias en la ciudad con respecto a las políticas migratorias. “Estoy dispuesto a reunirme con cualquiera, el presidente Trump, también. Así que damos la bienvenida a cualquier conversación”, señaló.

Sin embargo, envió una advertencia al funcionario electo: “Si no quieren ayudar, si quieren seguir resistiéndose e impidiendo nuestros esfuerzos, entonces simplemente vamos a enviar más equipos allí. Vamos a inundar la zona", aseveró.

Trump anunció su reunión con Mamdani en Washington Truth Social /Donald Trump

En tanto, Trump anunció que tendrá una reunión con el alcalde electo el viernes 21 de noviembre en la Oficina Oval de Washington.

Qué dijo Mamdani sobre las redadas del ICE en Nueva York cuando asuma como alcalde

Mamdani tomará posesión como alcalde el 1º de enero de 2026 y, en su discurso posterior a los comicios, emitió un comunicado de respaldo a la población extranjera. "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes", enfatizó.

Y añadió: “Una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche [por el 5 de noviembre], dirigida por un inmigrante”.

Posteriormente, el alcalde electo aseguró que continuará con la política de que el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York “no asista a agentes del ICE”.