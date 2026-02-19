Aviso para conductores en Nueva York: hoy vuelve una regla clave de estacionamiento y podrán recibir multas

Tras varias semanas en las que muchos automovilistas pudieron olvidarse de mover sus vehículos, la ciudad de Nueva York vuelve a activar una normativa esencial para la circulación urbana. El regreso de la limpieza programada de calles obliga a los propietarios de autos a prestar atención nuevamente a los carteles y horarios, porque no hacerlo puede derivar en multas. El cambio llega después de un período excepcional marcado por tormentas, hielo persistente y celebraciones religiosas.

Vuelve “Alternate Side Parking” en NYC tras la gran tormenta

Según informó Gothamist, la normativa de estacionamiento alternado —conocida como Alternate Side Parking (ASP)— entra otra vez en vigor este jueves. La decisión fue confirmada por el portavoz del Departamento de Transporte, Nick Benson, quien indicó que los conductores deberán volver a mover sus autos para permitir que los barredores mecánicos limpien las calles.

La acumulación de nieve sobre calzadas, veredas y parques durante semanas imposibilitó el paso de los barredores mecánicos KENA BETANCUR� - AFP�

La medida había quedado en pausa desde el 26 de enero, cuando la ciudad sufrió su mayor nevada en al menos una década. La tormenta dejó nieve acumulada sobre calzadas, veredas, parques y plazas, lo que imposibilitó la limpieza habitual. Durante semanas, los vehículos quedaron rodeados por montículos endurecidos de hielo mezclado con suciedad.

El problema no terminó cuando dejó de nevar. Una ola de frío prolongada mantuvo la nieve congelada, lo que atrapó autos en auténticas cápsulas de hielo formadas por residuos, desechos y residuos orgánicos. Muchos conductores se vieron obligados a estacionar en diagonal o lejos del cordón debido a las pilas congeladas.

Con el ascenso reciente de las temperaturas, la mezcla comenzó a derretirse parcialmente, pero aún quedan masas de hielo y barro de distintos tamaños en muchas calles. Esto significa que las máquinas barredoras tendrán una tarea considerable en los próximos días.

Qué es Alternate Side Parking y cómo evitar multas en NYC

De acuerdo con la información oficial de la ciudad de Nueva York, las señales de ASP indican los días y horarios en que está prohibido estacionar en un lado específico de la calle para permitir el barrido. La restricción rige durante todo el tiempo indicado en el cartel y abarca la totalidad de la cuadra, incluso si el camión barredor ya pasó.

La norma implica que los conductores deben retirar sus vehículos del lado correspondiente mientras se realiza la limpieza. No cumplirla puede derivar en una multa de hasta 65 dólares.

La normativa ASP prohíbe estacionar en un lado específico de la calle durante todo el horario señalado en el cartel Seth Wenig - AP

Además, la autoridad aclara que nunca es legal estacionar en doble fila con un vehículo particular, sin importar el motivo ni la duración. Esta prohibición se mantiene incluso durante emergencias climáticas o períodos especiales.

Los domingos el sistema no está activo y tampoco se requiere pagar parquímetro. En tanto, la normativa puede suspenderse durante condiciones meteorológicas severas o situaciones de emergencia.

Por qué el ASP estuvo suspendido en NYC durante semanas

Según Gothamist, la pausa no solo se debió a la gran tormenta de enero. También influyeron varias festividades consecutivas durante la semana reciente, entre ellas el Día de los Presidentes, el Año Nuevo Lunar, el Miércoles de Ceniza y Losar, el Año Nuevo tibetano.

El Departamento de Transporte recordó que, aunque este período fue inusualmente largo, no representa el récord histórico. En 1978 la regulación permaneció suspendida durante tres meses por tormentas invernales, aunque no está claro si fue la interrupción más extensa de la historia.

Las autoridades de transporte advierten que no mover el vehículo durante los horarios de limpieza indicados en los carteles puede resultar en una multa económica de hasta 65 dólares TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

Cuánto es la multa por no mover el auto en NYC y cuándo se suspende el ASP

El reglamento establece sanciones económicas que pueden llegar a US$65 si el conductor no retira su automóvil durante el horario correspondiente. Por ese motivo, la ciudad advierte a los residentes que vuelvan a prestar atención a los carteles, algo que muchos dejaron de hacer durante semanas.

El ASP seguirá suspendiéndose en fechas específicas estipuladas en su cronograma a lo largo del año, principalmente feriados legales y religiosos. Entre ellos figuran celebraciones como el Día de Año Nuevo, el Día de Martin Luther King Jr., el Día de la Independencia, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Thanksgiving y Navidad, entre otros.

En esos días, además, generalmente tampoco se debe pagar parquímetro, salvo en sectores donde las restricciones se mantienen los siete días de la semana.