Alerta conductores: actualizaciones recientes del DOT en EE.UU. y reglas de documentación en febrero 2026

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) inicia 2026 con una serie de ajustes administrativos en curso que se suman a disposiciones ya vigentes y que alcanzan a segmentos específicos de los conductores comerciales. Entre las novedades se destacan la continuidad sin cambios en las pruebas federales de drogas y alcohol, el inicio de programas piloto limitados sobre horas de servicio y la verificación médica exclusivamente digital para poseedores de la Licencia de Conducir Comercial (CDL).

¿Hay cambios en las pruebas de drogas y alcohol del DOT?

El 18 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) a reclasificar la marihuana de la Lista I a la Lista III.

La certificación médica de conductores con CDL se verifica únicamente de forma electrónica desde enero de 2026 Freepick

Sin embargo, la medida no modificó de forma inmediata los requisitos de pruebas exigidos por el DOT, que continúan vigentes bajo las Partes 40 y 382 del Código de Regulaciones Federales, explicó el organismo.

Esta droga seguirá tratándose como sustancia prohibida hasta que concluya el proceso formal de reclasificación, que puede extenderse varios meses. Las empresas empleadoras de conductores deben:

Mantener todos los protocolos actuales de testeo.

Sostener políticas de tolerancia cero para empleados en funciones sensibles a la seguridad.

Continuar con la inclusión de la marihuana en los paneles obligatorios.

Aplicar las pautas sobre marihuana medicinal, recreativa y productos de CBD.

Asegurar el cumplimiento de laboratorios y oficiales de revisión médica.

Comunicar de forma clara las políticas internas mientras se monitorean futuras actualizaciones regulatorias.

Es importante recordar que desde 2024, los conductores que figuran como “prohibited” en el Clearinghouse, el sistema federal que centraliza las infracciones por drogas y alcohol de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés), quedan inhabilitados para conducir vehículos comerciales. A partir de esa fecha, los estados deben rebajar o suspender la licencia CDL. La inhabilitación se mantiene hasta que el conductor complete todo el proceso de retorno al trabajo.

Certificación médica: verificación solo digital

El proceso de certificación médica modernizado, vigente desde el 23 de junio de 2025, continuará durante 2026.

Los examinadores médicos certificados envían los resultados al Registro Nacional de la FMCSA de forma electrónica.

Los transportistas ya no pueden aceptar constancias físicas para conductores con licencia comercial. Freepick

La exención que permitía aceptar certificados en papel expiró el 10 de enero de 2026. Desde esa fecha, los transportistas deben verificar la certificación médica de conductores exclusivamente a través de los registros de vehículos motorizados estatales.

Los certificados físicos solo se mantienen para conductores sin CDL que requieren evaluación médica.

Identificación federal y modernización de sistemas

Desde el 1.° de octubre de 2025 quedaron eliminados los números MC. El número USDOT pasó a ser el único identificador federal, con sufijos que determinan la autoridad operativa.

En 2026, toda la documentación, señalización vehicular y registros deben reflejar este esquema.

En paralelo, la FMCSA avanza con la plataforma Motus, lanzada de forma limitada en diciembre de 2025 y con despliegue completo durante 2026, que centraliza formularios, validaciones en tiempo real y gestión móvil de registros.

Las empresas deben sostener protocolos de testeo, tolerancia cero y paneles obligatorios sin cambios Freepick

Los programas piloto de horas de servicio

En septiembre de 2025, la FMCSA anunció el lanzamiento de dos programas piloto destinados a evaluar una mayor flexibilidad en las regulaciones federales sobre horas de servicio (HOS, por sus siglas en inglés). Ambos estudios están programados para iniciarse a comienzos de 2026 —todavía no se anunció una fecha exacta— y contarán con la participación de más de 500 conductores de transporte de carga, bajo cupos limitados y requisitos de elegibilidad específicos. Estos programas son:

Programa piloto de período de servicio dividido: este autoriza a los conductores participantes a interrumpir la ventana máxima de conducción de 14 horas mediante una pausa de entre 30 minutos y tres horas , sin que ese tiempo compute dentro del límite diario. La pausa podrá realizarse fuera de servicio , en camarote o en servicio sin conducir , e incluye situaciones como tiempos de espera o retención en puntos de carga y descarga.

este autoriza a los conductores participantes a mediante una pausa de , sin que ese tiempo compute dentro del límite diario. La pausa podrá realizarse , en o , e incluye situaciones como en puntos de carga y descarga. Programa piloto de literas flexibles: amplía las combinaciones permitidas de descanso en literas, actualmente fijadas en el esquema 7/3, para incorporar divisiones alternativas de 6/4 y 5/5 horas.

Durante el estudio, los conductores recibirán teléfonos inteligentes, con aplicaciones destinadas a recopilar datos sobre fatiga y calidad del sueño a lo largo de un período de cuatro meses.

La participación estará limitada a alrededor de 256 titulares de licencias CDL por cada programa piloto. Solo podrán postularse conductores de vehículos comerciales que transporten carga, y quedará excluido el transporte de pasajeros.

Capacitación CDL: requisito vigente en 2026

Los requisitos de Entry-Level Driver Training (ELDT) permanecen vigentes en 2026.

La capacitación resulta obligatoria para quienes obtienen una CDL por primera vez o realizan actualizaciones de categoría.

Los conductores menores de 21 años deben cumplir programas de aprendizaje con monitoreo por video. Quedan exentos quienes contaban con una CDL válida antes del 7 de febrero de 2022.