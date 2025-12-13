La pequeña ciudad, a 20 minutos de Nueva York, que fue nombrada la “más navideña” de EE.UU.
Este lugar es perfecto para una escapada invernal gracias a las actividades y la posibilidad de encontrar nieve
- 4 minutos de lectura'
A unos 20 minutos del corazón de Nueva York, se encuentra un pequeño lugar que se ganó el reconocimiento por ser el más navideño de Estados Unidos, además de su clima durante el invierno. De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, la ciudad tiene menos de un 50% de tener una Navidad blanca este año, por lo que las condiciones permitirán que las familias de actividades al aire libre.
Buffalo, la ciudad de Nueva York más “navideña” de Estados Unidos en invierno
En el estado de Nueva York se encuentra una de las ciudades consideradas como la más navideña de la temporada navideña. Se trata de Buffalo, ubicada las costas del lago Erie, el cual fue elegido gracias a los cientos de eventos que se llevan a cabo en estas fechas y a su clima, consignó Travel + Leisure.
De acuerdo con el estudio, que llevó a cabo el casino en línea JB (y citado por Travel + Leisure), Buffalo es una opción asequible, ya que sus hoteles suelen costar menos de US$170 por noche durante las fiestas.
“Aproximadamente la mitad de las familias estadounidenses viajarán a otra ciudad esta Navidad, y muchas aún están por decidir a dónde ir”, dijo la compañía, a través de lo publicado por Travel and Leisure.
“Nuestro estudio demostró que algunos lugares inesperados pueden brindar una experiencia navideña inolvidable bajo la nieve, y bien podrían valer la pena visitarlos”.
Atracciones para disfrutar del destino más navideño de EE.UU.
Buffalo ofrece una variedad de actividades navideñas durante la temporada, que incluye mercados navideños, patinaje sobre hielo, recorridos históricos y mucho más, consignó People.
Entre las principales atracciones se encuentran:
- Mercado navideño de Buffalo
El mercado con esencia europea se ubicará en el Campus Richardson Olmsted. Está disponible hasta el 28 de diciembre, y es el epicentro perfecto para las compras festivas, ya que reúne artesanos, coleccionistas de artículos vintage y lo mejor de la gastronomía navideña del oeste de Nueva York, destacan desde su web.
- Camino Tom y Jerry
Un recorrido culinario de 18 paradas donde estará presente el tradicional cóctel navideño que se sirve en la ciudad desde la década de 1940, destacó el sitio Visit Buffalo.
Hay múltiples opciones de pistas de patinaje, como la The Ice at Canalside, una pista de patinaje de 3100 metros cuadrados frente al mar, así como con la pista Rotary del centro.
- Recorridos históricos y por el templo
Los recorridos navideños son tours que transportarán a los visitantes a otra época con relatos únicos.
Por otro lado, el Templo Beth Zion y sus coloridos vitrales son llaman la atención en la Avenida Delaware, justo al norte del centro de Buffalo. El diseño del complejo fue del arquitecto modernista Max Abramovitz.
Eventos disponibles durante el mes de diciembre en Buffalo
En diciembre, hay un extenso calendario de eventos disponible para todas las edades. El cronograma completo está en Visit Buffalo, y abarca actividades hasta el día 28 del mes.
Entre algunos de los más destacados se encuentran:
- Charles Dickens Presenta: Un Cuento de Navidad: Mike Randall regresa al Kav con su dinámica producción unipersonal. Será el 12 de diciembre, pero se repite semanalmente los domingos a las 14.30 hs, y los viernes y sábados, a las 19.30 hs.
- Paseo navideño en Larkinville: será el 13 de diciembre, 11.00 a 15.00 hs, en Larkin Square 745 Seneca Street Buffalo, Nueva York 14210.
- Taller de arreglos florales de invierno: en los Jardines Botánicos del Condado de Buffalo y Erie, el 18 de diciembre, de 18.00 a 19.00 hs.
- Paletas navideñas: Ron Spigelman dirige una celebración de los sonidos de la temporada con la ayuda del Coro Filarmónico de Buffalo, el Coro Comunitario Unido de Buffalo y algunas sorpresas. Será el 18 de diciembre en la Sala de música Kleinhans 3 Symphony Circle Buffalo, NY 14201, a las 10.30 hs.
- 1
La nueva longevidad: el cuidado de los padres mayores pone a prueba el vínculo entre hermanos
- 2
Senasa y Anmat frenaron la producción de un queso de una marca reconocida porque se detectó una bacteria
- 3
Nelson Castro: su dura infancia, la frase de sus padres que lo marcó y cómo la música guió su vida
- 4
Arica, la ciudad de Chile donde desembarcó el crimen organizado: centro de torturas, hallazgos del horror y una frontera caliente