La pequeña ciudad, a 20 minutos de Nueva York, que fue nombrada la “más navideña” de EE.UU.

A unos 20 minutos del corazón de Nueva York, se encuentra un pequeño lugar que se ganó el reconocimiento por ser el más navideño de Estados Unidos, además de su clima durante el invierno. De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, la ciudad tiene menos de un 50% de tener una Navidad blanca este año, por lo que las condiciones permitirán que las familias de actividades al aire libre.

Buffalo, la ciudad de Nueva York más “navideña” de Estados Unidos en invierno

En el estado de Nueva York se encuentra una de las ciudades consideradas como la más navideña de la temporada navideña. Se trata de Buffalo, ubicada las costas del lago Erie, el cual fue elegido gracias a los cientos de eventos que se llevan a cabo en estas fechas y a su clima, consignó Travel + Leisure.

Los mercados navideños de Buffalo son una excelente opción para las compras de fin de año (VisitBuffalo)

De acuerdo con el estudio, que llevó a cabo el casino en línea JB (y citado por Travel + Leisure), Buffalo es una opción asequible, ya que sus hoteles suelen costar menos de US$170 por noche durante las fiestas.

“Aproximadamente la mitad de las familias estadounidenses viajarán a otra ciudad esta Navidad, y muchas aún están por decidir a dónde ir”, dijo la compañía, a través de lo publicado por Travel and Leisure.

“Nuestro estudio demostró que algunos lugares inesperados pueden brindar una experiencia navideña inolvidable bajo la nieve, y bien podrían valer la pena visitarlos”.

Atracciones para disfrutar del destino más navideño de EE.UU.

Buffalo ofrece una variedad de actividades navideñas durante la temporada, que incluye mercados navideños, patinaje sobre hielo, recorridos históricos y mucho más, consignó People.

Buffalo cuenta con pistas de patinaje que suelen atraer miles de turistas todos los años (VisitBuffalo)

Entre las principales atracciones se encuentran:

Mercado navideño de Buffalo

El mercado con esencia europea se ubicará en el Campus Richardson Olmsted. Está disponible hasta el 28 de diciembre, y es el epicentro perfecto para las compras festivas, ya que reúne artesanos, coleccionistas de artículos vintage y lo mejor de la gastronomía navideña del oeste de Nueva York, destacan desde su web.

Camino Tom y Jerry

Un recorrido culinario de 18 paradas donde estará presente el tradicional cóctel navideño que se sirve en la ciudad desde la década de 1940, destacó el sitio Visit Buffalo.

Hay múltiples opciones de pistas de patinaje, como la The Ice at Canalside, una pista de patinaje de 3100 metros cuadrados frente al mar, así como con la pista Rotary del centro.

Recorridos históricos y por el templo

Los recorridos navideños son tours que transportarán a los visitantes a otra época con relatos únicos.

Por otro lado, el Templo Beth Zion y sus coloridos vitrales son llaman la atención en la Avenida Delaware, justo al norte del centro de Buffalo. El diseño del complejo fue del arquitecto modernista Max Abramovitz.

La ciudad cuenta con una gran variedad de bebidas y gastronomía para deleitarse en época navideña (VisitBuffalo)

Eventos disponibles durante el mes de diciembre en Buffalo

En diciembre, hay un extenso calendario de eventos disponible para todas las edades. El cronograma completo está en Visit Buffalo, y abarca actividades hasta el día 28 del mes.

Entre algunos de los más destacados se encuentran: