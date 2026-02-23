El este de Estados Unidos enfrenta una tormenta invernal histórica, con fuertes ventiscas y nevadas intensas. El pronóstico prevé acumulaciones de entre uno y dos pies de nieve en algunas zonas cercanas al mar, y en Nueva York se canceló más del 90% de los vuelos.

El pronóstico actual de la tormenta invernal que afecta a Estados Unidos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las nevadas se han intensificado frente a las costas de Nueva Jersey y Delaware. En ese sentido, se han registrado vientos entre 40 y 70 mph y nevadas con tasas de hasta uno y dos pies.

Las impactantes imágenes de la “monstruosa bomba” de viento y nieve que azota EE.UU.

Este incremento de las nevadas surgió luego que la presión central descendiera de 1012 mb a 972 mb en menos de 24 horas, una notable reducción de 40 mb. Estas condiciones cumplen con los criterios de una bombogénesis, lo que convierte el fenómeno en un ciclón bomba.

“Las últimas imágenes satelitales de esta mañana destacan un gran huracán del nordeste, tomando una forma clásica de cabeza de coma a medida que se intensifica rápidamente en la costa de Delaware y Nueva Jersey”, detalló el organismo meteorológico.

Tras este avance, la Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva Jersey extendió la restricción obligatoria de viajes hasta las 12 hs de este lunes. La medida impacta en todos los vehículos no exentos en el estado.

“Esta medida tiene como objetivo salvaguardar vidas y permitir que los equipos de emergencia y de servicios públicos despejen las carreteras y restablezcan los servicios esenciales lo más rápido posible”, informó la administración de Mikie Sherrill, gobernadora de NJ, en un comunicado.

Imágenes de la “bomba” invernal que azota a Estados Unidos

En Nueva York se han registrado bandas de nieve pasadas con tasas de dos a tres pulgadas por hora. De acuerdo con reportes del NWS, gran parte del área ha recibido entre siete y 14 pulgadas de nieve, y se esperan entre seis y 12 adicionales durante el transcurso del día.

Un hombre camina por la Vía Verde del Río Hudson durante la tormenta invernal Seth Wenig� - AP�

En los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark se estiman entre 18 y 22 pulgadas totales, mientras que en la ciudad de Islip, en Long Island, podrían caer hasta 24 pulgadas.

Un hombre pasea a su perro durante la tormenta en Nueva York Seth Wenig� - AP�

En relación a las temperaturas, las máximas estarán cerca del punto de congelación (alrededor de 32°F / 0°C), con sensaciones térmicas de entre 10 y 20 grados Fahrenheit debido al viento, con ráfagas entre 40 y 60 mph.

Un peatón cruza la Sexta Avenida durante la tormenta Seth Wenig� - AP�

Un hombre limpia una acera con una máquina quitanieves en el bajo Manhattan Seth Wenig� - AP�

Niñas juegan en Times Square durante la tormenta de nieve, el lunes 23 de febrero de 2026, en Nueva York Seth Wenig� - AP�

Hasta cuándo se mantiene la tormenta invernal

La “bomba” se mantendrá activa durante gran parte del lunes. Sin embargo, se espera que las condiciones críticas comiencen a mejorar de manera gradual a partir de la tarde, según consignó el NWS.

Los vehículos de la ciudad están cubiertos de nieve Seth Wenig� - AP�

El centro de la tormenta se va a desplazar hacia las provincias marítimas de Canadá para la mañana del martes 24 de febrero, lo que deja así acumulaciones totales de hasta dos pies en algunas zonas costeras.