Las nuevas leyes que impactarían en los supermercados de Nueva York y actualizaciones recientes en febrero 2026

Las prácticas de seguridad y recopilación de datos en los supermercados de Nueva York quedaron en el centro del debate legislativo a comienzos de 2026. El uso de tecnologías de reconocimiento facial y otros sistemas biométricos por parte de grandes cadenas, como Wegmans, abrió una discusión que ya se tradujo en proyectos de ley concretos a nivel estatal y local.

Nueva York: un proyecto de ley busca prohibir la vigilancia biométrica en supermercados

La primera de las propuestas es de alcance estatal y fue impulsada por la senadora Rachel May, demócrata por Syracuse. El proyecto, identificado como Senate Bill S8004, busca modificar la Ley de Derechos Civiles de Nueva York para prohibir directamente el uso de sistemas de vigilancia biométrica o información biométrica dentro de ciertos lugares, incluidos los supermercados.

La senadora demócrata por Syracuse, Rachel May, impulsa el proyecto de ley Senate Bill S8004 para modificar la Ley de Derechos Civiles de Nueva York y prohibir el uso de vigilancia biométrica en establecimientos de acceso público Foto Google Maps

La propuesta parlamentaria se encuentra actualmente bajo análisis en el Comité de Investigaciones y Operaciones Gubernamentales del Senado estatal, pero ya marca una postura clara frente al uso de estas tecnologías en espacios cotidianos.

Entre los puntos centrales de la iniciativa se destacan:

La prohibición para propietarios, gerentes, empleados o cualquier responsable de un lugar de acceso público de utilizar sistemas de vigilancia biométrica o de permitir que un tercero lo haga en su nombre.

La exigencia de que, en caso de recopilar identificadores biométricos, el establecimiento informe por escrito al consumidor qué datos se recogen, con qué propósito y durante cuánto tiempo serán almacenados.

La obligación de obtener un consentimiento escrito, informado y voluntario del cliente, en el que se aclare que este no puede ser condición para recibir un servicio o ingresar al local.

Estándares estrictos de almacenamiento y protección de los datos, que deben ser iguales o más robustos que los aplicados a otros datos sensibles.

Sanciones económicas de al menos 1000 dólares por cada violación, además del derecho del demandante a recuperar honorarios legales si gana el juicio.

El condado de Erie impulsa una ley de privacidad biométrica para consumidores

En paralelo al debate estatal, el oeste de Nueva York avanzó con una propuesta de alcance local. La legisladora del condado de Erie, Lindsay Lorigo, anunció en enero de 2026 la presentación de la denominada Customer Biometric Privacy Act, una iniciativa que apunta a reforzar la transparencia en los comercios, incluidos los supermercados. A diferencia de la iniciativa estatal, esta norma no prohíbe el uso de la tecnología, sino que busca garantizar que los clientes estén debidamente informados.

En el oeste de Nueva York, la legisladora Lindsay Lorigo presentó en enero de 2026 una iniciativa local que, a diferencia del proyecto estatal, no prohíbe la tecnología pero obliga a los comercios a colocar señalización visible en cada entrada pública Miljan Lakic - E+

Según consignó WIVB, la propuesta de Lorigo obligaría a todos los negocios del condado a colocar señalización visible en cada entrada pública cuando se recolecte información biométrica. Además, establecería una prohibición expresa para la venta de esos datos a terceros. La legisladora explicó que el eje de la iniciativa no es frenar el avance tecnológico, sino asegurar que los consumidores tengan conciencia de cuándo y cómo se capturan sus datos personales.

Los puntos clave de la Customer Biometric Privacy Act incluyen:

Señalización obligatoria en todas las entradas que informe de forma clara sobre la recolección de datos biométricos.

Prohibición de vender o transferir esa información a terceros.

Entrada en vigencia 90 días después de su presentación formal, en caso de ser aprobada por el legislativo del condado.

Por qué Nueva York debate limitar la vigilancia biométrica en supermercados

El proyecto de May no surgió en el vacío. Su presentación se produjo luego de que Wegmans, una de las cadenas de supermercados más importantes del noreste de Estados Unidos, confirmara públicamente que está utilizando tecnología de reconocimiento facial en una “pequeña fracción” de sus tiendas.

Wegmans, la cadena con sede en Rochester, confirmó públicamente que ya utiliza tecnología de reconocimiento facial en una pequeña fracción de sus tiendas

La empresa, con sede en Rochester, colocó carteles en algunos locales de la ciudad de Nueva York donde informó a los clientes que recopila, conserva y comparte identificadores biométricos que pueden incluir reconocimiento facial, escaneos oculares o huellas de voz, consignó NNY360.

La iniciativa de Erie County también tuvo como detonante la confirmación de Wegmans sobre el uso de reconocimiento facial. Un día después de que la empresa admitiera públicamente esta práctica, Lorigo anunció su proyecto, al subrayar la necesidad de “dar a la gente una conciencia básica de cuándo se captura su información personal”, según recogió WIVB.