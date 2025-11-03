¿Adiós Real ID?: la nueva detección biométrica de la CBP en el aeropuerto de Newark

La empresa Clear, una plataforma de identidad segura que administra una membresía de pago para aeropuertos, lanzó en el Newark Liberty International Airport una nueva tecnología de detección biométrica que agiliza el paso de los viajeros. Sin embargo, esto no le dice adiós a la Real ID.

La nueva detección biométrica en el aeropuerto de Newark: así funciona

La compañía anunció este jueves que su tecnología de puertas electrónicas automatizadas eGates está ahora en el aeropuerto de Newark, en el norte del estado de Nueva Jersey.

La compañía dio a conocer el lanzamiento de las puertas electrónicas en redes sociales Facebook CLEAR - Facebook CLEAR

“Con el lanzamiento de hoy, junto con los recientes en LGA (Aeropuerto LaGuardia) y JFK (John F. Kennedy), los viajeros de la zona de Nueva York ahora pueden disfrutar de una experiencia más rápida y más fluida en los tres principales aeropuertos”, señaló en sus redes sociales.

En un comunicado, Clear explicó que esta innovación se basa en los esfuerzos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para modernizar y optimizar los puntos de control en los aeropuertos de EE.UU., con un enfoque específico en mejorar la seguridad, la atención al cliente y la experiencia del pasajero.

El programa representa una alianza público-privada que permite a la agencia federal ampliar la verificación de identidad. Las puertas electrónicas están diseñadas para realizar una inspección biométrica en tiempo real, que compara la imagen facial del viajero con su documento de identidad y tarjeta de embarque.

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, se une a otras instalaciones con esta nueva tecnología Facebook Newark Liberty International Airport - EWR - Facebook Newark Liberty International Airport - EWR

Advierten que la TSA mantiene el control operativo completo, al autorizar el acceso a las puertas, realizar la verificación de seguridad y hacer cumplir los requisitos de seguridad gubernamentales. Clear no tiene acceso a listas de vigilancia, no puede anular las decisiones de la agencia sobre las puertas y no las abre manualmente.

“Una vez confirmada la identidad y la autorización, los pasajeros pasan directamente al control físico, sin pasar por el mostrador de la TSA, aunque siguen sometidos a todos los controles de seguridad”, señalan.

Qué pasa con la Real ID

El sistema Clear plus es una membresía de pago para aeropuertos con la que se puede agilizar el paso por los controles de seguridad gracias a los carriles exclusivos.

La empresa señala que en aeropuertos con puertas electrónicas eGates, como las recién inauguradas en Newark, se verifica la identidad al instante y después el usuario se dirige al control de equipaje, sin necesidad de pasar por un espacio Clear ni por el mostrador de la TSA.

Los residentes de Nueva Jersey necesitarán una Real ID para abordar un avión a partir de mayo de 2025, señala la TSA Facebook TSA/NewJerseyMVC

Sin embargo, de acuerdo con NJ.com, un funcionario de la compañía indicó que unirse al servicio de pago de Clear acelerará el proceso del viajero en los aeropuertos, pero no eliminará la necesidad de tener una identificación que cumpla con la ley Real ID, como una licencia de conducir o un pasaporte.

En ese sentido, la TSA advierte en su sitio web sobre los servicios digitalizados, que no obstante de que están aprobador, “todos los pasajeros deben llevar consigo una identificación física válida para su verificación”.

Aeropuertos en EE.UU.: en preparación para la Copa Mundial 2026

La iniciativa de las puertas electrónicas biométricas se lanzó en agosto de este 2025 para ayudar a modernizar los aeropuertos de Estados Unidos antes de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A partir de agosto, estas puertas se comenzaron a utilizar en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (Washington) y el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, y Clear sigue en expansión en toda su red nacional de aeropuertos.

La empresa precisa que con más de 20 millones de visitantes internacionales que se espera que vuelen a Estados Unidos para el torneo, y el aumento considerable del tráfico nacional en las ciudades anfitrionas estadounidenses, la infraestructura de los controles de seguridad se enfrentará a una presión sin precedentes.