Las tiendas de Nueva York que usan reconocimiento facial y por qué los expertos advierten un riesgo para los migrantes

A principios de enero de 2026, algunas sucursales de una famosa tienda en Nueva York colocaron letreros de advertencia para sus clientes, ya que almacenan datos biométricos mientras estos realizan sus compras. Las recopilaciones son de cualquier persona que ingrese a los locales y van desde escaneos de reconocimiento facial hasta voces, entre otras cosas.

Qué tiendas de Nueva York almacenan los datos biométricos

Wegmans, en sus sucursales de Manhattan y Brooklyn, en la Gran Manzana, causaron alerta entre sus consumidores luego de colocar anuncios donde advertían sobre la recopilación de datos biométricos de toda persona que entre a sus supermercados, según el New York Post.

Las tiendas de Wegmans, en Manhattan y Brooklyn, colocaron letreros que advierten sobre la recopilación de datos biométricos (nypost.com)

La famosa cadena explicó que puede almacenar información sobre los ojos, la voz y el rostro de quienes ingresen a sus sucursales con el fin de proteger la seguridad de sus empleados y compradores. Según especialistas, esto puede generar preocupación entre migrantes en EE.UU.

Los anuncios fueron colocados a principios de mes y los datos pueden ser utilizados para identificar a los clientes, aunque esta no es la primera vez que Wegmans realiza algo así.

En 2024, el supermercado implementó un programa piloto que almacenaba información de algunos empleados, y prometía que los datos de clientes no se guardarían.

Los datos biométricos serán almacenados para la seguridad de empleados y clientes, de acuerdo con la cadena de minoristas (Comercial Observer/ Kaitlyn Flannagan)

Sin embargo, la nueva política solo se compromete a no arrendar ni vender u obtener ganancias de la información de identificación biométrica.

Un representante de la compañía señaló que la tecnología se usa solo en algunas sucursales en donde se presenta un riesgo elevado a la seguridad de empleados y clientes y que el sistema solo identifica a las personas señaladas por mala conducta.

La ley de datos biométricos que deben cumplir las tiendas en Nueva York

Desde 2021, Wegmans y cualquier empresa que recopile datos biométricos debe colocar una advertencia a sus clientes debido a la Ley de Información de Identificación Biométrica, que está vigente desde 2020, de acuerdo con Gothamist.

La Ley de Información de Identificación Biométrica de Nueva York pide a las empresas notificar a empleados y clientes la recopilación y el almacenamiento de datos biométricos (Pexels/cottonbro studio)

Aunque en 2023 se presentó en el Ayuntamiento una nueva legislación que buscaba impedir que las compañías utilizaran estas tecnologías, el proyecto quedó estancado y existen otras cadenas de supermercados que emplean dichos sistemas.

A pesar de que sí existe una norma sobre informar a los compradores sobre el almacenamiento de su información, no existe un mecanismo de cumplimiento y tampoco está claro cuántas otras empresas emplean prácticas similares, de acuerdo con lo declarado por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador en EE.UU.

Al respecto, especialistas como Will Owen, del Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia, denuncian que el almacenamiento de datos biométricos de los clientes (tanto migrantes como locales) los expone a diferentes riesgos, especialmente a piratas informáticos y a autoridades migratorias.

Otras compañías que almacenan datos biométricos de sus clientes en Nueva York

Algunos compradores se manifestaron en contra del sistema de recopilación biométrica y dijeron ya nunca volver a las sucursales con señalamientos, sin embargo, existen otras empresas que se han sido señaladas por obtener reconocimiento facial, de acuerdo con Biometric Update.

Muchas cadenas minoristas usan cámaras de reconocimiento facial en sus tiendas en Nueva York (Pexels/AS Photography)

En Nueva York, diferentes organismos enfrentan demandas por supuestas infracciones a la Ley de Información de Identificación Biométrica, algunos de los señalamientos son en contra de sucursales de T-Mobile, Amazon (por parte de sus empleados), y Target.

Por otra parte, algunos supermercados que han anunciado que activamente recopilan información biométrica de sus clientes o empleados, según The New York Times son: