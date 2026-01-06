LA NACION
Noticias de New York y New Jersey, en vivo: los últimos reportes y actualizaciones de hoy, 6 de enero de 2026

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes en NYC

Cómo estará el clima en Nueva York este martes 6 de enero de 2026

La ciudad de Nueva York tendrá este martes 6 de enero de 2026 un día frío y húmedo, típico de invierno.

Se esperan mínimas de 30 a 34 °F (-1 a 1 °C) y máximas de 39 a 43 °F (4 a 6 °C), con cielo mayormente nublado y posibilidad de lloviznas o lluvia débil.

La medida de Zohran Mamdani que afecta a los alquileres

Durante sus primeros días como alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani anunció una serie de medidas, entre las que destacó una que afectaría a los alquileres. El demócrata indicó que se realizarían audiencias públicas para auditar la situación de los inquilinos y conocer las prácticas que podrían ejercer los propietarios.

“Demasiados neoyorquinos están siendo estafados”, aseveró el funcionario en su perfil de X. En ese sentido, señaló que su objetivo se centra en proteger a las personas que temen ser desalojadas cuando denuncian un incremento desorbitante en los precios de la renta.

El mensaje de Zohran Mamdani sobre audiencias para encontrar incumplimientos en los alquileres de Nueva York
El mensaje de Zohran Mamdani sobre audiencias para encontrar incumplimientos en los alquileres de Nueva YorkCaptura

