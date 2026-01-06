Noticias de New York y New Jersey, en vivo: los últimos reportes y actualizaciones de hoy, 6 de enero de 2026

La ciudad de Nueva York tendrá este martes 6 de enero de 2026 un día frío y húmedo, típico de invierno.

Se esperan mínimas de 30 a 34 °F (-1 a 1 °C) y máximas de 39 a 43 °F (4 a 6 °C), con cielo mayormente nublado y posibilidad de lloviznas o lluvia débil.

Se esperan mínimas de 30 a 34 °F (-1 a 1 °C) y máximas de 39 a 43 °F (4 a 6 °C) Freepik - Freepik