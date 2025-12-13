Las zonas de Nueva York que podrían ver la primera nevada “significativa” de la temporada

Los pronósticos anticipan nieve desde el sábado por la noche hasta la mañana del domingo en el área metropolitana y en el oeste del estado de Nueva York, impulsada por aire frío asociado al debilitamiento del vórtice polar. Las estimaciones indican acumulaciones variables según la región.

Un sistema invernal podría generar nieve acumulada en Nueva York

FOX Weather informó que el evento está relacionado con la entrada de aire frío procedente del norte, asociada al debilitamiento del vórtice polar. Este cambio permitiría que una masa de bajas temperaturas descienda hacia el noreste de EE.UU. mientras un sistema de baja presión aporta humedad desde el sur. La interacción de ambos elementos favorecería la formación de nieve en la región.

El estado de Nueva York comienza a sentir el frío en algunos sectores del territorio Gemini IA

De acuerdo con los primeros cálculos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las siguientes regiones podrían observar condiciones como:

Long Island: podría registrar entre dos y cuatro pulgadas (cinco y diez centímetros) de acumulación.

podría registrar de acumulación. Ciudad de Nueva York: tendría entre dos y tres pulgadas (cinco y 7,62 centímetros) .

. Oeste de Nueva Jersey: alcanzaría acumulaciones cercanas a cuatro pulgadas (diez centímetros) .

. Zonas ubicadas al noroeste de la ciudad de Nueva York: verían totales más moderados, entre una y dos pulgadas (2,54 y cinco centímetros).

El NWS coincidió en que existe una probabilidad elevada de nieve durante la noche del sábado. Sus discusiones indicaron que el sistema avanzará sobre la región metropolitana e incrementará la intensidad de las precipitaciones durante la madrugada. El periodo de mayor actividad se concentrará entre las primeras horas del domingo y el amanecer.

La agencia meteorológica destacó que la masa de aire fresco posterior al evento traerá las temperaturas más bajas de la temporada. La sensación térmica podría ubicarse en 10°F (-12,2°C) en varias áreas el lunes por la mañana.

También explicó que el perfil atmosférico será lo suficientemente helado como para favorecer una nieve con estructura dendrítica, que suele generar acumulaciones mayores por su volumen.

A la vez, el NWS recordó que el vórtice polar es una zona amplia de baja presión que rodea los polos. En invierno se fortalece y en ocasiones se desplaza, lo que permite que porciones de aire gélido lleguen más al sur. Ese desplazamiento explica la presencia de temperaturas más bajas y la probabilidad de caídas de copos.

Estas condiciones se darán debido al Vórtice Polar, una gran área de baja presión y aire frío que rodea los dos polos de la Tierra FOX Weather

Regiones con nieve por efecto lago

Mientras el sur del estado espera un sistema por el vórtice polar, el oeste y el centro-norte de Nueva York enfrentarán un episodio independiente de nieve por efecto lago. Esta modalidad ocurre cuando corrientes de aire frío pasan sobre las aguas más cálidas de los lagos Erie y Ontario, lo que genera caídas más intensas y localizadas.

De acuerdo con el informe meteorológico, el condado de Oswego y la región de Tug Hill podrían recibir las nevadas más fuertes asociadas a Ontario. Estas zonas suelen registrar acumulaciones significativas por la orientación del viento y la cercanía al lago.

En el caso del lago Erie, los sectores de Western Southern Tier y Boston Hills también estarían expuestos a caídas intensas, concentrada en terrenos elevados.

El condado de Jefferson, ubicado al norte del estado, recibiría un desplazamiento rápido de estas bandas de nieve durante la noche del viernes 12 de diciembre, lo que podría generar acumulaciones adicionales. La intensidad y duración dependerán de los cambios en el viento y en la temperatura del aire sobre los lagos.

Las nevadas por efecto lago dominarán el panorama invernal en estas regiones durante todo el fin de semana NWS

Cuántos grados hará en Nueva York durante el fin de semana

En el área metropolitana de la ciudad de Nueva York y Long Island, el sábado será el momento menos hostil del fin de semana, con temperaturas máximas que rondarán los 40°F (4°C) durante la tarde, aunque la sensación térmica oscilará entre 25°F y 35°F (-4°C a 2°C).

Sin embargo, tras el paso del frente fresco el sábado por la noche, los termómetros descenderán a mínimos de 28°F (-2°C). Para el domingo, aunque la máxima podría tocar los 32°F (0°C), las temperaturas caerán progresivamente durante el día y alcanzarán una mínima de 22°F (-6°C) por la noche, con condiciones ventosas que aumentarán la sensación de frío.

En las regiones del oeste y centro-norte de Nueva York (Buffalo, Oswego y Tug Hill), el impacto de la masa de aire ártico será más severo y prolongado. Se pronostica que una “nueva carga de aire frío” llegará el fin de semana y provocará que la sensación térmica se mantenga cerca o ligeramente por debajo de los 0°F (-18°C) desde la noche del sábado hasta la mañana del lunes.