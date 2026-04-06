Le dijeron “bienvenida a Nueva York” en el JFK y terminó pagando US$800 por un taxi: la estafa que no para de crecer

Una pareja de turistas kenianos pagó 800 dólares por un traslado desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy hasta Times Square. Esa cifra representa un cobro superior a la tarifa regulada en la ciudad de Nueva York, donde el trayecto entre el aeropuerto JFK y Manhattan tiene un precio fijo de alrededor de US$70, más peajes y propinas.

En qué consisten las estafas de taxistas falsos en Nueva York

Según Gothamist, los individuos fingen ser operadores legítimos para ganar la confianza de las personas recién llegadas a la ciudad. Sin embargo, sus vehículos no tienen los permisos de la Comisión de Taxis y Limusinas de la ciudad.

Un taxi en Times Square de Nueva York Reuters

Tabitha Abed, víctima de este fraude, relató su experiencia tras aterrizar en el aeropuerto neoyorquino. Un hombre se acercó a ella con cumplidos y una bienvenida cordial antes de concretar el engaño.

“Me dijo: ‘Bienvenidos a Nueva York’. Nos hizo muchísima ilusión que nos recibieran así”, recordó Abed sobre aquel primer contacto. Poco después, el sujeto los derivó a un chofer que realizó el cobro excesivo.

Un antiguo taxista ilegal revela su modus operandi en Nueva York

Jan “Rocco” Uzzo, quien trabajó como taxista sin licencia desde 1974 hasta el verano pasado, reveló su método de trabajo a Gothamist. Según dijo, notó cómo el negocio ilícito mutó hacia estructuras más organizadas y violentas en los últimos años.

Uzzo admitió que antes los conductores operaban de forma individual porque el sistema de coordinadores con radios en las terminales no existía en décadas anteriores.

“Hay operadores ilegales buscando pasajeros y ya tienen a sus conductores listos”, explicó Uzzo. “Eso nunca lo tuvimos, nunca existió”, añadió.

La estafa creciente con los taxis falsos de Nueva York Domitila Dellacha

Los conductores ilegales identificaban a sus víctimas bajo el apodo de “lollys” por su supuesta ingenuidad. Uzzo buscaba específicamente a personas que lucieran agotadas por el viaje para evitar cualquier tipo de reclamo.

“Entraba al aeropuerto Kennedy como si fuera mío, no hablaba con ningún otro conductor”, reconoció. De acuerdo con su testimonio, su único objetivo era “capturar su botín” y abandonar el lugar rápidamente con el dinero.

Sin embargo, aunque Uzzo reconoció sus estafas pasadas, afirmó que el nivel de descaro actual es “mucho mayor”. “En los últimos años, el aeropuerto Kennedy se ha convertido en un reflejo de la ciudad de este país. La gente está desesperada”, sentenció.

Cuál es la tarifa actual de taxis en Nueva York

De acuerdo con el sitio oficial de la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC, por sus siglas en inglés), las tarifas actuales de taxis en la Ciudad de Nueva York son:

El cargo inicial es de US$3.

es Se cobrarán más de 70 centavos por cada 1/5 de milla cuando se viaja a más de 12 mph, por cada 60 segundos en tráfico lento o cuando el vehículo está detenido.

cuando se viaja a más de 12 mph, por cada 60 segundos en tráfico lento o cuando el vehículo está detenido. Además, se implementa un recargo estatal de 50 centavos para todos los viajes que terminen en la ciudad de Nueva York o en los condados de Nassau, Suffolk, Westchester, Rockland, Dutchess, Orange o Putnam.