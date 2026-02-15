Cómo funciona el nuevo portal de Nueva Jersey que permite a los residentes subir fotos y videos de agentes del ICE
La orden ejecutiva de Mikie Sherrill también incluye la prohibición de utilizar zonas no públicas de propiedades estatales para sus operaciones
Con el objetivo de brindar tranquilidad a los residentes, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, firmó una orden ejecutiva que avanza contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida incluye la creación de un nuevo portal para que los habitantes suban fotos y videos de las redadas. Además, prohibió a los funcionarios federales utilizar espacios no públicos de propiedades estatales para sus operaciones.
Nueva Jersey crea portal para denunciar operativos del ICE
La oficina de la gobernadora anunció la firma de la Orden Ejecutiva Número 12 mediante un comunicado de prensa en el que resaltó la creación del nuevo portal. El objetivo oficial es que los residentes puedan ayudar a su administración a exigir responsabilidades al ICE por sus acciones, incluidas posibles violaciones de la ley.
Para subir material, es necesario completar un formulario. El sitio requiere que se proporcionen diversos detalles sobre la posible conducta indebida y ofrece la opción de cargar imágenes o videos. Entre los ejemplos de actividades preocupantes se incluyen:
- Uso excesivo de la fuerza.
- Registros o detenciones sin orden judicial.
- Discriminación racial.
- Arrestos injustificados.
- Interferencia en el voto.
- Otras violaciones de los derechos civiles.
La información enviada a través del portal puede ser utilizada por la Oficina del Fiscal General para ayudar a hacer cumplir la ley. Además, servirá como prueba en los tribunales o para remitirla a otras agencias estatales o terceros.
Presentar un informe sobre la actividad de aplicación de las leyes federales de inmigración no genera una queja ni inicia una demanda. Los ciudadanos pueden cargar archivos de manera anónima, pero el gobierno no podrá seguir el reporte si la persona no deja información de contacto.
Reacciones al portal contra el ICE en Nueva Jersey
Instalada como una férrea opositora a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, Sherrill reafirmó su posición al comunicar la noticia. “Hoy queremos dejar claro que las acciones ilegales de la administración Trump no quedarán impunes en Nueva Jersey. Dada la disposición del ICE a ignorar la Constitución y poner en peligro violentamente a las comunidades, defenderé el derecho de los habitantes de Nueva Jersey a estar seguros”, sostuvo.
La creación del sitio web repercutió de diferentes maneras. Las organizaciones de defensa de derechos de los migrantes elogiaron la medida. “Al ejercer su poder ejecutivo para exigir responsabilidades al ICE, la gobernadora Sherrill está haciendo lo que todos los gobernadores del país deberían hacer”, expresó Amol Sinha, director de la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Nueva Jersey, citada por NJ.com.
Los críticos, por su parte, advierten que podría complicar la situación. “Si el objetivo es proteger a las comunidades y garantizar la confianza pública, lanzar un portal en línea que aliente a las personas a registrar y denunciar las actividades de control migratorio es un error y corre el riesgo de agravar una situación ya de por sí acalorada”, reflexionó el líder de la minoría del Senado estatal, Anthony Bucco, republicano de Morris.
Ante los cuestionamientos al sitio, Sherrill respondió contundentemente. “Para ser claros, no estamos pidiendo a nadie que se ponga en peligro ni que cree una situación insegura para sí mismo ni para los agentes”, expresó en primer lugar.
En esa línea, agregó que se recomienda grabar desde una distancia segura, y formuló una crítica contra los agentes. “Sabemos que estos agentes no comparten sus planes ni sus identidades. Ni siquiera se molestan en verificar si están arrestando a ciudadanos estadounidenses por error”, concluyó.
Nueva Jersey restringe uso de edificios estatales por parte del ICE
Otra medida que tomó la administración Sherrill contra el ICE se basa en la prohibición de entrar, acceder o utilizar zonas no públicas de propiedades estatales para sus operaciones, salvo que lo autorice una orden judicial.
Bajo estos términos, se incluiría, por ejemplo, centros médicos residenciales, guarderías, oficinas gubernamentales y residencias universitarias estatales.
Además, la gobernadora proporcionó información para que los habitantes de Nueva Jersey conozcan sus derechos. En el sitio web, figura una sección que indica que si una persona se encuentra con el ICE, puede:
- Pedirle al oficial que muestre su placa o identificación. Si el ciudadano no está seguro de si el oficial es un agente de inmigración, puede preguntar a qué agencia representa y, específicamente, si es un oficial federal de inmigración.
- Preguntar si es libre de irse.
- Guardar silencio: no está obligado a responder preguntas.
- Solicitar un intérprete si no hablan su idioma.
El sitio también señala que si un agente de inmigración le pregunta si puede registrarlo, el ciudadano o extranjero tiene derecho a negarse.
Por lo general, los oficiales no están autorizados a registrar a una persona ni a sus pertenencias sin su consentimiento, una orden judicial válida o causa probable.
