“Little Spain”, el mercado donde todos hablan español en pleno Nueva York
Little Spain, en Hudson Yards, es un espacio gastronómico que reúne restaurantes y puestos de comida con los clásicos de la cocina hispana
- 3 minutos de lectura'
En el corazón de Hudson Yards, en Nueva York, se encuentra el Mercado Little Spain, donde el español es el lenguaje común. Creado por el chef José Andrés junto a los hermanos Ferran y Albert Adrià, este espacio rinde homenaje a la gastronomía y cultura española. Además, ofrece desde tapas tradicionales y paellas hasta postres y churros.
Qué es y dónde está Mercado Little Spain en Nueva York
Mercado Little Spain, ubicado en la esquina entre 10th Avenue y West 30th Street de Hudson Yards, es el primer mercado dedicado exclusivamente a productos españoles en la Gran Manzana. Con más de 3250 metros cuadrados, el espacio combina gastronomía, cultura y entretenimiento, y ofrece una experiencia completa tanto en zonas cubiertas como al aire libre.
El espacio está compuesto por tres restaurantes de estilos distintos y más de una docena de puestos de comida que presentan los grandes clásicos de la cocina española, desde pescado frito, hasta embutidos ibéricos y vermú. Además, los visitantes pueden adquirir productos de diversas regiones de España.
Entre los puestos destacados, Spanish Diner se especializa en platos con huevo, como la tortilla española. Para los amantes de la carne, Leña ofrece preparaciones a la parrilla, mientras que La Barra recrea la experiencia de la auténtica barra de un bar español, con una amplia selección de tapas y platos tradicionales. También se destaca por servir “cañas”.
Según The Infatuation NYC, Little Spain se destacó como un lugar donde se pueden encontrar los mejores restaurantes en Hudson Yards. El sitio afirmó que es como “una versión española de Eataly”, una cadena internacional de mercados gastronómicos de origen latino en Turín, “con numerosos puestos de tapas para llevar que se especializan en empanadas, panes planos y embutidos".
A su vez, detallaron que hay dos restaurantes de calidad para sentarse a comer: “La Barra ofrece un extenso menú de tapas regionales en el corazón del mercado, mientras que Leña propone una cena un poco más formal, con cocina a fuego vivo y grandes platos de paella”.
La página web Road Trip For Families también destacó al mercado Little Spain como una de las mejores actividades para hacer en familia en Nueva York. Entre las recomendaciones de platillos para probar destacaron:
- Tortilla de papa
- Pan con tomate
- Jamón ibérico de Bellota
- Cebollas asadas
- Croquetas
- Gambas rojas
- Pulpo a la gallega
Cómo nació Mercado Little Spain en la Gran Manzana
Little Spain surgió de tres grandes referentes de la cocina española, el chef José Andrés y los hermanos Ferran y Albert Adrià, que se unieron para traer a Nueva York el mercado “made in Spain”. Este multiespacio gastronómico está diseñado para ofrecer experiencias culinarias a cualquier hora del día, ya sea para “socializar con familiares y amigos, disfrutar de un almuerzo de negocios o comer algo rápido sobre la marcha”, según indicó la página oficial.
Inspirado en los históricos mercados de España, los tres chefs, que trabajaron juntos por primera vez en la cocina del icónico restaurante elBulli, trasladaron a Hudson Yards su experiencia y recetas tradicionales para ofrecer a los visitantes un pedazo auténtico de España en plena Gran Manzana.
