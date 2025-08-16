La tienda de Nueva York que solo vende arroz con leche: las variedades más extrañas del mundo

En Nueva York existe una tienda única en el mundo: Rice To Riches, especializada exclusivamente en vender arroz con leche. Ofrece una amplia variedad de combinaciones, desde las más clásicas hasta las más extrañas y originales que conquistaron a los amantes de los postres.

Rice To Riches: cómo la inspiración italiana conquistó Nueva York

El creador de Rice To Riches es un empresario que, durante unas vacaciones en Italia, se inspiró en las heladerías de Milán y Florencia. Al impresionarse por la variedad de sabores y el diseño de estos locales, decidió replicar la experiencia en Nueva York, según indicó la página oficial del local.

El creador de la tienda Rice To Riches se inspiró en las heladerías de Milán y Florencia Instagram: @ricetorichesnyc

El fundador combinó la idea de un restaurante con un menú basado exclusivamente en platos de arroz y de esta forma surgió la visión de la primera tienda especializada en estos postres. Durante tres años trabajó para convertir su proyecto en un referente de la ciudad. Primero desarrolló una cocina de pruebas, donde junto a un equipo de pasteleros perfeccionó las recetas. Luego le dedicó un año al diseño del local, desde la decoración hasta la vajilla.

Rice To Riches abrió en abril de 2003 y desde entonces tiene dos locales en Nueva York, uno en 100 Rivington Street y en 37 Spring Street.

Cuáles son las variedades de arroz con leche que vende Rice To Riches

Los ingredientes básicos del poste son leche, arroz, azúcar, huevos, crema, frutas y otros componentes. No contiene colorantes ni conservadores artificiales. Según sus redes sociales, las opciones más populares son Romance a la antigua y Lanzamiento de canela.

Rice To Riches abrió en abril de 2003 y desde entonces tiene dos locales en Nueva York Focus Lighting

Las variedades disponibles incluyen:

Caramelo de categoría 5: hecho con dulce de leche, elaborado con azúcar hervida, leche y mantequilla.

hecho con dulce de leche, elaborado con azúcar hervida, leche y mantequilla. Rocky Road: arroz con leche de chocolate negro, con mini malvaviscos y crujientes trozos de almendra tostada.

arroz con leche de chocolate negro, con mini malvaviscos y crujientes trozos de almendra tostada. Romance a la antigua: es el arroz con leche tradicional. Está hecho con los cinco ingredientes básicos: leche, arroz, azúcar, huevos y crema.

es el arroz con leche tradicional. Está hecho con los cinco ingredientes básicos: leche, arroz, azúcar, huevos y crema. Mascarpone hecho a mano: es un queso crema italiano al que se le añaden cerezas deshidratadas.

es un queso crema italiano al que se le añaden cerezas deshidratadas. Abrazo de oso de chocolate y avellana: el sabor es similar al de la Nutella, elaborado con cacao auténtico, avellanas y chocolate.

el sabor es similar al de la Nutella, elaborado con cacao auténtico, avellanas y chocolate. Tostada francesa: hecho con auténtico jarabe de arce, canela y azúcar morena.

hecho con auténtico jarabe de arce, canela y azúcar morena. Coma de coco: arroz con leche con sabor a coco, hecho con coco real. No contiene copos de coco.

arroz con leche con sabor a coco, hecho con coco real. No contiene copos de coco. Cheesecake de costa a costa: hecho con auténtico cheesecake.

hecho con auténtico cheesecake. Ron con pasas: hecho con sabor a ron (sin alcohol), pasas oscuras y doradas.

hecho con sabor a ron (sin alcohol), pasas oscuras y doradas. Coqueteo de chispas de chocolate: arroz con leche clásico con chispas y trozos de chocolate.

arroz con leche clásico con chispas y trozos de chocolate. Oreo: hecho con una galleta Oreo triturada.

hecho con una galleta Oreo triturada. Me tengo que comer la panna cotta: el sabor es similar a la crema catalana o al flan.

el sabor es similar a la crema catalana o al flan. Lanzamiento de canela: arroz con leche hecho con canela tostada auténtica.

arroz con leche hecho con canela tostada auténtica. Vainilla: hecho con auténtica vainilla.

hecho con auténtica vainilla. Frutilla con plátano… y un poco más: mezcla de dos frutas, frutilla y plátano, para lograr un sabor a batido en el arroz con leche.

mezcla de dos frutas, frutilla y plátano, para lograr un sabor a batido en el arroz con leche. Almendra vegana: está hecho con leche de almendra, leche de coco y mantequilla vegana. Contiene soja, y no lleva huevos ni lácteos.

Las opciones más pedidas por los clientes son Romance a la antigua y Lanzamiento de canela Gold Belly

A su vez, se pueden añadir los siguientes toppings:

Magia negra: brownie de chocolate triturado

brownie de chocolate triturado Espíritu: avena y coco

avena y coco Travesura: galleta con mantequilla triturada

galleta con mantequilla triturada Unidad: canela y pasas

canela y pasas Bendiciones: coco tostado

coco tostado Empujón: espresso triturado

espresso triturado Lógica: mezcla de frutos secos

mezcla de frutos secos Florecer: bizcocho de mantequilla tostado

Cuánto cuesta un postre de arroz con leche en Rice To Riches

El postre se ofrece en distintos tamaños y precios:

Diva: US$8, rinde para una porción

US$8, rinde para una porción Solo: US$11,50, una porción

US$11,50, una porción Epic: US$12,75, una o dos porciones

US$12,75, una o dos porciones Omni: US$17, dos o tres porciones

US$17, dos o tres porciones Sumo: US$30, cinco porciones