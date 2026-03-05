La alerta climática que se instala en Texas y el riesgo de inundaciones esta semana en EE.UU.

Una compleja combinación de tormentas intensas, calor inusual y precipitaciones invernales marcará el panorama meteorológico en Estados Unidos este jueves 5 de marzo. El escenario anticipa no solo lluvias abundantes y posible actividad tornádica, sino también temperaturas muy por encima del promedio en buena parte del territorio.

Tormentas severas en las Llanuras del Sur y Centro: el riesgo en Texas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), durante la jornada se establecerá un patrón atmosférico amplificado, con una vaguada en niveles altos sobre las Montañas Rocosas y una dorsal sobre el este. Esta configuración favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas severas y lluvias localmente intensas desde sectores del oeste de Texas hasta el sur de Kansas.

Múltiples rondas de tormentas podrían dejar acumulados superiores a las 3 pulgadas (7,6 centímetros) en sectores de las Llanuras del Sur NWS

Las precipitaciones que durante la madrugada afectarán el Valle del Río Rojo y se extenderán hacia el Valle de Ohio tenderán a debilitarse hacia la tarde. Sin embargo, hacia el atardecer se formarán nuevas tormentas por delante de una línea seca en Texas y Oklahoma. Estas células convectivas podrán adquirir intensidad rápidamente y avanzar hacia el norte y el este durante la noche, hasta impactar partes de Oklahoma y Kansas.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió que existirá un riesgo reforzado de tormentas severas desde el este del Panhandle de Texas hasta el oeste de Oklahoma. Dentro de este corredor se esperarán tormentas dispersas capaces de producir granizo de gran tamaño, algunos tornados y ráfagas destructivas.

Posible brote de tiempo severo con tornados fuertes

De acuerdo con un análisis publicado por The Weather Channel, existirá la posibilidad de un brote de tormentas severas entre el jueves y el viernes desde Texas hasta Missouri. Durante la tarde y noche de hoy, los fenómenos más intensos se concentrarán a lo largo de la línea seca en el oeste del Estado de la Estrella Solitaria, oeste y centro de Oklahoma y el sudoeste de Kansas.

Algunos tornados podrían alcanzar intensidad al menos EF2, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche, con riesgo extendiéndose hacia el área metropolitana de Oklahoma City. Además, se anticipó la caída de granizo de tamaño superior al de pelotas de golf y vientos destructivos asociados a tormentas eléctricas.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) advierte sobre un riesgo reforzado de tornados en el este del Panhandle de Texas y el oeste de Oklahoma, con la posibilidad de que algunos alcancen una intensidad mínima de EF2 SPC

Las precipitaciones no solo llevarán riesgo convectivo, sino también acumulados significativos de lluvia. En sectores de las Llanuras del Sur hacia los valles del Mississippi y Ohio, podrían registrarse más de tres pulgadas (7,6 centímetros) de lluvia donde múltiples rondas de tormentas impacten la misma área.

Esto incrementará la amenaza de inundaciones repentinas, particularmente en regiones montañosas como los Ozarks y las montañas Ouachita, en el este de Oklahoma, oeste de Arkansas y sudoeste de Missouri.

Nevadas en las Rocosas y mezcla invernal en Nueva Inglaterra

En contraste con el ambiente cálido del centro y sur, el aire más frío detrás del frente permitirá que la nieve avance desde el interior del noroeste hacia las Montañas Rocosas del norte y centro.

Durante el jueves y extendiéndose hasta el viernes en las Rocosas centrales, se prevén acumulaciones de seis a 12 pulgadas (15 a 30 centímetros) en zonas de mayor altitud, con algunos puntos que superarán el pie de nieve, es decir, más de 12 pulgadas (30 centímetros).

En Nueva Inglaterra central, la situación será distinta pero igualmente invernal. Debido a la presencia de un frente estacionario sobre la costa del Atlántico Medio y el avance de un nuevo pulso de aire frío, se desarrollará una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia congelante hacia la noche del jueves y primeras horas del viernes.

En áreas elevadas del interior de Nueva York hasta Massachusetts, la lluvia helada será el principal riesgo, con acumulaciones de hielo estimadas entre 0,10 y 0,25 pulgadas (0,25 a 0,64 centímetros), pudiendo ser mayores en puntos aislados.

En el oeste, el avance de aire frío detrás del frente impulsará acumulaciones de nieve de entre 6 y 12 pulgadas (15 a 30 centímetros) en las zonas de mayor altitud de las Montañas Rocosas del norte y centro NWS

Temperaturas muy por encima de lo normal en el centro y este

El contraste térmico será uno de los rasgos más destacados de la jornada. El frente cálido avanzará hacia el norte y permitirá que el aire templado se expanda desde las Grandes Llanuras hacia gran parte del este del país norteamericano.

Según el NWS, localidades desde Nebraska y Dakota del Sur hasta amplias zonas del Valle de Ohio registrarán temperaturas máximas entre 20 y 30 grados Fahrenheit por encima del promedio estacional, lo que equivale a anomalías de aproximadamente 11°C a 17°C superiores a lo habitual.

Este calor inusual se extenderá tanto el jueves como el viernes, antes de que nuevos sistemas frontales modifiquen el patrón hacia el fin de semana. Así, mientras algunas regiones lidiarán con hielo y nieve, otras afrontarán condiciones casi primaverales acompañadas por tormentas intensas.