Malas noticias en Nueva York: lo que revelan los análisis de la nieve acumulada en tres diferentes barrios

La nieve acumulada en Nueva York podría representar un riesgo para la salud pública si no se toman las medidas de protección adecuadas. Un estudio reciente reveló que las olas de frío que han afectado a Estados Unidos han dejado más que ciudades tapizadas de color blanco, ya que las nevadas almacenan diferentes bacterias y metales peligrosos.

Qué es lo que contiene la nieve acumulada en Nueva York

Tras las nevadas de enero, los copos blancos vistosos se convirtieron en montículos de nieve acumulada que ocupan las calles de diferentes barrios en Nueva York.

La nieve acumulada en Nueva York actúa como una esponja de bacterias y suciedad (Unsplash)

Gothamist realizó una toma de muestras de los restos húmedos y fríos ubicados en los barrios de Williamsburg, Washington Heights y Jackson Heights. Estas pequeñas tomas de nieve fueron enviadas a laboratorios para someterlas a análisis de bacterias y metales.

Los resultados confirman lo que muchos ya sospechaban: la nieve acumulada es una esponja de la suciedad, la mugre, las excreciones y hasta sustancias tóxicas de la Gran Manzana.

Además de excremento de paloma, también se encontraron niveles de plomo que superan las métricas de las directrices federales y alcanzan hasta 279 partes por mil millones. Asimismo, se halló enterococcus, una bacteria presente en las heces de diferentes animales y humanos.

Expertos revelan que la nieve acumulada no representa un problema para la salud pública, siempre y cuando no se le toque (Unsplash)

El estudio explica que el hallazgo más curioso se registró en Washington Heights y Jackson Heights, lugares donde la nieve contenía 30 veces más estroncio que la muestra de Williamsburg. El estroncio es un metal utilizado en los fuegos artificiales para producir el color rojo, en fertilizantes o en cenizas de carbón.

Jack Caravanos, profesor de salud pública ambiental de la Universidad de Nueva York, declaró que la nieve acumulada no representa un riesgo para los neoyorquinos siempre que no se le toque.

Cuándo se derrite la nieve en Nueva York

A pesar de que no se registren nevadas en la Gran Manzana, la nieve se acumula debido a las bajas temperaturas que la mantienen. Generalmente, suele derretirse a finales de invierno, de acuerdo con Nueva York.

En la ciudad estadounidense, las nevadas suelen iniciar en enero, mantenerse durante febrero y principios de marzo, mismo mes en el que también se registra el deshielo.

Durante el invierno, los propios neoyorquinos deben encargarse de quitar la nieve acumulada de las entradas de sus casas o de sus aceras y suelen emplear sal para hacer su tarea más fácil.

Autoridades de Nueva York activan los jacuzzis para derretir toneladas de nieve en la ciudad (Departamento de Sanidad NY)

Esta es la razón por la que los grandes montones de nieve se colocan a lado de las carreteras. Las autoridades de Nueva York tienen sus propios protocolos para derretir la nieve, según The New York Times. Para lograrlo, este 2026 se emplearán los “jacuzzis” que son colocados en diferentes puntos de la ciudad.

Estas tinas a altas temperaturas hacen que la nieve o el hielo se derrita dentro para después salir por la parte inferior en estado líquido. Se trata de bañeras capaces de acabar con hasta 120 toneladas de nieve por hora, de acuerdo con el Departamento de Sanidad neoyorquino.

Las buenas noticias que deja el frío en Nueva York

Las temperaturas congelantes no solo traen malas noticias, sino que también podrían ser la clave que ayude a la disminución de la población de ratas, de acuerdo con expertos.

La población de ratas en Nueva York podría disminuir debido a las bajas temperaturas (Pexels/David Hablützel)

Los estudiosos del fenómeno describen que debido al frío, la mortandad de los roedores se eleva durante el invierno. Asimismo, se espera que las hembras tengan menos crías por la misma razón.

Este fenómeno podría derivar en una tragedia para las ratas neoyorquinas, pero buenas noticias para los ciudadanos de a pie, ya que en los meses de marzo a junio se registrarían mucho menos avistamientos de estos animales en espacios públicos o en los hogares.

Aunque la nieve y el frío no acabará con la plaga de roedores en la Gran Manzana sí se registrará una caída importante en su población.