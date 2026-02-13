En qué momento llegará a Nueva York la tormenta invernal que traerá más frío a EE.UU. en las próximas horas

Mientras gran parte del país norteamericano experimenta un giro en el patrón atmosférico, con lluvias intensas sobre el sur y un progresivo deshielo en el noreste, la atención en Nueva York está puesta en cuándo podría sentirse el próximo sistema invernal. Desde este viernes 13 de febrero en adelante, los pronósticos muestran un escenario cambiante: primero una leve chance de nieve y luego la posible influencia indirecta de una tormenta que avanzará por el sur.

¿Vuelve la nieve a Nueva York? Lo que puede pasar el viernes 13 de febrero por la noche

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York (NWS, por sus siglas en inglés), el viernes marcará el inicio de un nuevo capítulo en la evolución del tiempo regional. Si bien la jornada transcurrirá con condiciones estables y cielo mayormente despejado, hacia la noche podría producirse un cambio sutil pero significativo.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé un 20% de probabilidad de chaparrones de nieve ligeros o ráfagas aisladas durante la noche del viernes Sitio web: nyctourism.com

Un débil disturbio atmosférico cruzará la región durante la noche del viernes. Este impulso en niveles medios de la atmósfera podría generar:

Probabilidad baja —alrededor del 20%— de chaparrones de nieve ligeros o ráfagas aisladas.

Temperaturas mínimas que oscilarán entre valores de aproximadamente 15°F (-9°C) a 19°F (-7°C) en el interior, mientras que en zonas costeras se ubicarán entre 24°F (-4°C) y 28°F (-2°C).

Aunque no se trata de una tormenta organizada, sí representa el primer indicio de inestabilidad desde el viernes. Las precipitaciones, en caso de concretarse, serían débiles y pasajeras, sin acumulaciones significativas previstas.

Clima en Nueva York el fin de semana: suben las temperaturas pero hay alerta en el sur

El sábado y el domingo presentarán un panorama térmico diferente respecto a las semanas previas, marcadas por irrupciones de aire ártico. Según el NWS Nueva York, las temperaturas tenderán a ubicarse cerca o ligeramente por encima de lo normal para esta época del año.

En la ciudad de Nueva York y las áreas litorales, las temperaturas mínimas se mantendrán ligeramente más moderadas, oscilando entre los 24°F (-4°C) y 28°F (-2°C) Seth Wenig - AP

Durante el sábado y el domingo se esperan:

Máximas en el rango de 37°F (3°C) a 42°F (6°C).

Vientos del oeste y noroeste con ráfagas de 15 millas por hora (24 km/h) a 20 millas por hora (32 km/h) el sábado.

Condiciones de buen tiempo para la aviación, con baja probabilidad de fenómenos significativos durante el día.

Sin embargo, el foco estará puesto en la evolución de un sistema de baja presión que avanzará desde el suroeste de Estados Unidos hacia el sur profundo durante el fin de semana.

Tormenta en EE.UU.: qué probabilidad hay de impacto en Nueva York

El sistema que comenzará a organizarse desde el viernes en el suroeste —desplazándose desde Baja California hacia el suroeste y las Llanuras del Sur, según el FOX Forecast Center— tendrá su mayor impacto entre Oklahoma, Texas, Arkansas y Georgia, donde se anticipan lluvias generalizadas.

Para esos estados se prevé:

Acumulaciones de lluvia de entre dos y tres pulgadas (cinco a ocho centímetros) en amplias zonas.

Sectores con hasta cinco pulgadas (13 centímetros) de precipitación total durante el fin de semana.

Riesgo creciente de inundaciones repentinas, especialmente en partes del noreste de Texas, este de Oklahoma y Arkansas central.

Mientras Nueva York permanece estable, un sistema de baja presión generará lluvias torrenciales de hasta 5 pulgadas (13 cm) en el noreste de Texas, Oklahoma y Arkansas Getty Images vía AFP

La clave para Nueva York está en la trayectoria final de ese sistema. Los modelos globales, citados tanto por FOX Weather como por el NWS, indicaron que la baja presión tendería a desplazarse por la costa del Golfo y luego salir al Atlántico cerca del sureste del país norteamericano.

El NWS Nueva York señala que existe “mucha incertidumbre” respecto al recorrido definitivo. Las probabilidades de impacto directo disminuyeron en las últimas actualizaciones. Actualmente, el escenario más probable muestra:

El centro de la tormenta desplazándose bien al sur del área triestatal.

Nueva York en el borde norte del sistema.

Posibilidad de precipitaciones ligeras entre el domingo por la noche y el lunes, ya sea en forma de nieve en el interior o mezcla de nieve y lluvia en la ciudad y zonas costeras.

No obstante, si la tendencia actual se mantiene, incluso existe la posibilidad de que la región permanezca seca durante todo el fin de semana.