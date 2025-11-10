Malas noticias para los residentes de Long Island en NY: el cambio que impactará en sus finanzas

Miles de propietarios en el condado de Suffolk, el más grande de la isla de Long Island, en Nueva York, se preparan para enfrentar un aumento en los impuestos a la propiedad tras la aprobación de un nuevo presupuesto local que eleva la carga fiscal. La medida llega en un contexto de alzas sostenidas en los tributos inmobiliarios a nivel nacional y despierta preocupación entre los residentes.

El aumento que deberán pagar los habitantes de Long Island en Nueva York

El miércoles 5 de noviembre, la Legislatura del condado aprobó por unanimidad, con un único legislador que se abstuvo y otro ausente, el presupuesto de 4300 millones de dólares propuesto por el ejecutivo del condado de Suffolk, Edward P. Romaine.

Long Island, en el estado de Nueva York Viajes Boletin

El plan incluye un incremento del 3,18% en los impuestos a la propiedad, un porcentaje que se mantiene por debajo del tope estatal de Nueva York, fijado en 3,25%, según el informe de la Oficina de Revisión Presupuestaria (BRO, por sus siglas en inglés).

El informe de la BRO calificó el presupuesto como “generalmente razonable”, al considerar la previsión de ingresos estancados por ventas, la principal fuente de financiamiento local, y la incertidumbre económica derivada del prolongado cierre del gobierno federal. El documento también anticipa un crecimiento significativo en los salarios y beneficios del personal del condado, con un aumento proyectado de US$178,1 millones.

Vista aérea de Northport, localidad del condado de Suffolk en Long Island Marinas.com

Contexto nacional y local: la presión sobre los contribuyentes de Estados Unidos

Durante los últimos cinco años, los impuestos inmobiliarios se incrementaron en todo Estados Unidos como consecuencia directa del aumento del valor de las viviendas durante el auge de compras impulsado por la pandemia.

En algunos estados gobernados por republicanos, los legisladores buscan reducir o incluso eliminar estos tributos. Sin embargo, otros gobiernos locales, como el de Suffolk, piden a los residentes absorber parte del costo de los servicios públicos ante la reducción de fondos federales y el avance de la inflación.

La situación no es nueva para los habitantes de Long Island: once de sus trece municipios aumentaron los impuestos a la propiedad en el actual ejercicio fiscal. Smithtown, que hasta ahora había evitado la medida, propuso recientemente un incremento del 9%.

Los habitantes de Suffolk tendrán una mayor carga impositiva Freepik

Voces desde la comunidad de Long Island que pagará más impuestos

El malestar entre los residentes se hizo sentir. “Muchos negocios están cerrando. Los impuestos suben. Es ridículo. La gente ya no puede pagar nada”, expresó Richie Ellis, vecino de Smithtown, en una entrevista con News 12 Long Island.

Otra residente, Geri Williams, describió el impacto cotidiano del aumento generalizado de precios: “No está bien. Todo está caro. Vas al supermercado y todo aumentó”.

Mientras tanto, las autoridades locales defendieron la decisión. El presidente de la Legislatura del condado, Kevin McCaffrey, aseguró que “este es un buen presupuesto y esperamos continuar sirviendo al pueblo de Suffolk con este tipo de estabilidad fiscal”.

Postal de Northport en el condado de Suffolk, Nueva York Long Island Business Review

Por su parte, Romaine sostuvo en la presentación del plan: “Es un presupuesto con visión de futuro que equilibra la prudencia fiscal con inversiones audaces en nuestra gente y nuestras comunidades”.

A partir de esta fecha entra en vigor la nueva carga impositiva en Long Island

El nuevo presupuesto entrará en vigor el 1° de enero de 2026 y consolidará una tendencia que ya marcó el año fiscal en curso: una mayor carga impositiva sobre los propietarios en Long Island.