Quiénes son las nuevas aliadas de Mamdani en Nueva York: hay una comisionada de origen migrante

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, concretó los nombramientos de tres funcionarias para distintas áreas del gobierno municipal. Desde tecnología hasta discapacidad y tercera edad, se encargarán de aplicar la visión del demócrata en diversos temas. Entre las seleccionadas está una comisionada de origen migrante que se había desempeñado en puestos relacionados con extranjeros.

Quién es Nisha Agarwal, la nueva comisionada de origen migrante que nombró Mamdani en Nueva York

La noticia fue comunicada por la administración Mamdani a partir de una publicación en el sitio web oficial del gobierno de la Gran Manzana. Allí, se mencionaron los nombres de las funcionarias, junto con información de sus nuevos cargos e historia profesional.

Mamdani nombró a Lisa Gelobter, Nisha Agarwal y Lisa Scott-McKenzie en nuevos cargos X/@NYCMayor

En el caso de Nisha Agarwal, será la comisionada de la Oficina del Alcalde para Personas con Discapacidad. De acuerdo con su biografía en The Action Lab, es hija de inmigrantes de India.

Durante su juventud, estudió derecho en Harvard. A lo largo de su carrera, se desempeñó como comisionada de Asuntos de Inmigración de la ciudad de Nueva York bajo el mandato del exalcalde Bill de Blasio.

En su nuevo cargo, Agarwal estará encargada de garantizar que los espacios y servicios de la ciudad sean accesibles para todos. El gobierno de la Gran Manzana destaca que su prioridad estará en la vivienda asequible, el transporte gratuito y la equidad educativa para los neoyorquinos con discapacidades.

Mamdani también nombró a Lisa Gelobter y Lisa Scott-McKenzie en Nueva York

Además del nombramiento de Agarwal, el alcalde también comunicó las designaciones de Gelobter como directora de Tecnología y comisionada de la Oficina de Tecnología e Innovación y Scott-McKenzie como comisionada del Departamento para la Tercera Edad.

En el caso de Gelobter, se trata de una exfuncionaria a nivel federal durante la gestión de Barack Obama. En su momento, fue directora digital del Departamento de Educación estadounidense.

Entre su recorrido también se encuentra la creación de tEQuitable, una plataforma para abordar problemas de cultura laboral mediante la tecnología. Ahora, estará a cargo de supervisar la infraestructura tecnológica, ciberseguridad y gestión de datos de la ciudad, con énfasis en la equidad digital.

Por el lado de Scott-McKenzie, la administración Mamdani destacó su trabajo como directora de operaciones del sistema NYC Health + Hospitals.

En su nuevo cargo para la ciudad de Nueva York, se enfocará en asegurar que los adultos mayores tengan acceso a vivienda, salud y servicios esenciales. Entre las problemáticas principales a combatir se menciona la soledad y la inseguridad alimentaria.

La renuncia de Molly Wasow Park, comisionada del Departamento de Servicios Sociales

En contraste con los nombramientos, a comienzos de esta semana al alcalde le comunicaron una baja en su equipo. Según relevó Gothamist, Molly Wasow Park renunció a su cargo de comisionada del Departamento de Servicios Sociales.

Molly Wasow Park presentó su renuncia como comisionada del DSS en la ciudad de Nueva York LinkedIn/Molly Wasow Park

Más allá del impacto, información de Daily News sostuvo que Mamdani ya buscaba un reemplazo antes de conocer esta decisión y que incluso entrevistó a varios candidatos para ocupar el puesto.

En medio de la ola de frío, Park aceptó permanecer en el cargo hasta fin de mes y recién ahí hacer oficial su salida.