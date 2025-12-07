En el Bronx: la nueva oficina del DMV en Nueva York para tramitar licencias y registrar nuevas placas

El Departamento de Vehículos Motorizados de estado de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) abrió una nueva oficina en el Bronx. Las instalaciones recién inauguradas prometen ser más modernas y con mejoras en el servicio a los usuarios, quienes podrán hacer sus trámites de forma más eficiente.

Nueva oficina del DMV en el Brox: ubicación y horarios

La agencia inauguró este lunes 1º de diciembre una nueva oficina en el Distrito del Bronx. Las instalaciones, con un diseño mejorado, se ubican en el sexto piso de Terminal Market, una popular plaza comercial al sur del barrio y a minutos del Yankee Stadium.

Dirección y horario:

La nueva oficina está ubicada en el 610 de Exterior Street .

. El horario de atención será de lunes a viernes, de 7.30 a 17 hs.

El sitio, que reemplaza a la antigua ubicación de Fordham Road, ofrece acceso directo a un centro de transporte público, lo que hace más fácil para los clientes llegar y tiene un amplio estacionamiento en comparación con la oficina anterior que se cerró a fines de septiembre.

La dependencia estatal destacó que la Oficina de Infracciones de Tránsito del Bronx (TVB, por sus siglas en inglés) también se encuentra en la plaza comercial, pero el aumento de espacio permite que ambas instalaciones operen con la máxima eficiencia.

Qué trámites se pueden hacer en la nueva oficina del DMV en el Bronx

El DMV señaló en un comunicado que la nueva ubicación facilitará la gestión de transacciones de forma más eficiente. “Las mejoras tecnológicas incluyen al sistema de filas, pantallas más grandes y sistemas de audio mejorados, para que los clientes puedan escuchar mejor cuándo se les llama su turno”.

El DMV de Nueva York se encarga de procesar las licencias de conducir y otros servicios Foto Facebook New York State Department of Motor Vehicles

Los servicios de la nueva oficina son:

Actualización a un documento con fotografía Real ID o mejorado.

o mejorado. Renovación de documento fotográfico.

Cambio de la licencia de conducir de otro estado.

de otro estado. Prueba de permiso de conducir para automóvil , motocicleta, licencia comercial (CDL, por sus siglas en inglés) o endoso.

, motocicleta, licencia comercial (CDL, por sus siglas en inglés) o endoso. Restaurar una licencia revocada o suspendida .

. Solicitar una licencia condicional/restringida.

Cambiar información/nombre/o clase en documento con foto.

Obtener una identificación de no conductor de Nueva York .

. Después de aprobar los exámenes de manejo de CDL, obtención de una licencia.

Registrar/obtener placas o calcomanías para autos, motocicletas, vehículos todo terreno, motos de nieve o botes.

Modernización de oficinas y mejoras en el servicio: los objetivos del DMV de Nueva York

Mark J.F. Schroeder, el comisionado del DMV de Nueva York, comentó en la inauguración: “Nos complace recibir a nuestros clientes en una oficina acogedora y más moderna del Bronx”.

“Este es solo el último paso en nuestro esfuerzo continuo por modernizar nuestras oficinas y mejorar los servicios, permitiendo que nuestro personal gestione las transacciones con mayor eficiencia y agilice la entrada y salida de los clientes”, añadió.

Las mejoras recientes complementan el plan de modernización de la agencia Google Maps/Hikmat Khan

La agencia precisó que las mejoras y reubicaciones de las oficinas, como esta del Bronx, que se suma a otras en Harlem, White Plains y Hauppauge, tienen como objetivo que el DMV cumpla con su misión y visión de impulsar el progreso de los neoyorquinos y transformar su percepción de la dependencia.

“El esfuerzo de transformación también tiene como objetivo hacer que el DMV sea menos complicado para los clientes y empleados, de modo que los usuarios tengan éxito durante su primera visita y no tengan que regresar a la oficina”, agregó.