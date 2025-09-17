Monitor de encuestas en Nueva York: qué se proyecta del duelo Zohran Mamdani vs. Andrew Cuomo
Los sondeos muestran una diferencia importante en favor del legislador demócrata, pero también sostienen que en un eventual enfrentamiento directo, la brecha se achicaría de manera significativa
La contienda por la alcaldía de Nueva York se perfila como una de las batallas políticas más intensas de los últimos años. Mientras Andrew Cuomo intenta volver a la arena electoral como candidato independiente, Zohran Mamdani se consolida como candidato demócrata y favorito para las elecciones de noviembre. En este contexto, las encuestas y sondeos comienzan a mostrar tendencias a menos de dos meses para los comicios.
Siena Poll: Mamdani amplió su ventaja inicial sobre Cuomo
El estudio difundido el 9 de septiembre por Siena University Research Institute colocó a Zohran Mamdani con una ventaja cómoda en la carrera de cuatro candidatos: 46% para el asambleísta, con una ventaja de 22 puntos sobre Andrew Cuomo (24%), seguido por Curtis Sliwa (15%) y Eric Adams (9%) entre los votantes probables de la ciudad de Nueva York.
Los números reflejaron que el legislador demócrata goza de un respaldo mayoritario entre los jóvenes, mientras que los mayores de 45 años aparecieron más divididos entre él y Cuomo.
Sin embargo, el escenario cambia si se plantea un enfrentamiento directo. En ese hipotético duelo, la brecha se achicaría: Mamdani conservaría un 48% frente a un 44% de Cuomo.
El sondeo también mostró un fuerte diferencial de imagen:
- El 52% de los votantes declaró tener una opinión positiva de Mamdani.
- Un 59% expresó una visión desfavorable de Cuomo.
Las preocupaciones de los votantes también se segmentaron: los seguidores de Mamdani priorizaron el costo de vida como el principal problema de la ciudad, en tanto que los de Cuomo, Sliwa y Adams señalaron el crimen como la cuestión central.
Marist Poll: un liderazgo de Mamdani sólido, pero con techo
El 16 de septiembre, Marist Poll presentó otra encuesta que ratificó la supremacía de Mamdani en el escenario actual. El estudio reveló que el legislador cuenta con un 45% de apoyo, mientras que Cuomo obtuvo un 24%. Por su parte, Curtis Sliwa reunió un 17% y Eric Adams, un 9%.
No obstante, Marist destacó que Mamdani tiene un “techo” de crecimiento. Si Adams se bajara de la contienda, el reparto del voto favorecería más a Cuomo que al legislador. El exgobernador podría así recortar distancias y, en un cara a cara directo, achicar la brecha a diez puntos (49% a 39%).
- Entre los demócratas, Mamdani reunió el 58% de apoyo, frente a solo un 23% para Cuomo.
- Entre los republicanos, Curtis Sliwa alcanzó un 54%.
- Entre los no afiliados, Cuomo lidera con un 30%, seguido de cerca por Sliwa (31%) y Mamdani (20%).
Otro aspecto llamativo fue la percepción sobre la viabilidad de los candidatos. Un 63% de los votantes consideró que Mamdani resultará electo, independientemente de sus preferencias, mientras que apenas un 20% creyó en un triunfo de Cuomo.
La encuesta también determinó una mirada crítica sobre la ciudad: un 55% opinó que la calidad de vida empeoró en el último año, mientras que un 88% dijo que Nueva York es poco o nada accesible desde el punto de vista económico.
Emerson College: un margen estable para Mamdani, pero con variaciones generacionales
El 10 de septiembre, Emerson College Polling, en alianza con PIX11 y The Hill, presentó su primer relevamiento de la elección general. Allí, Mamdani cosechó un 43% de respaldo, frente a un 28% para Andrew Cuomo. En tanto, Sliwa quedó en tercer lugar con un 10%, mientas que Adams acumuló apenas un 7%.
El informe subrayó la influencia de la edad en las preferencias:
- Mamdani saca una ventaja de 29 puntos entre los votantes menores de 50 años (49% a 20%).
- Entre los mayores de 50, el liderazgo de Mamdani se reduce a seis puntos (39% a 33%).
En los duelos individuales, el legislador demócrata también aparece mejor posicionado: vence a Cuomo 47% a 40%, a Sliwa 52% a 28% y a Adams 51% a 30%.
Además, los votantes expresaron su opinión sobre los problemas más urgentes: el 27% señaló a la economía como el principal desafío, seguido por las amenazas a la democracia (25%), la salud (11%), el crimen (11%) y la vivienda (9%).
El estudio añadió un dato económico: el 66% de los neoyorquinos respaldó la idea de aplicar un impuesto del 2% a quienes ganen más de un millón de dólares anuales, medida defendida con entusiasmo por los seguidores de Mamdani.
Quinnipiac: entusiasmo entre electores por Mamdani
La encuesta publicada por Quinnipiac University el 10 de septiembre reforzó la tendencia que muestran las demás mediciones. Mamdani apareció con un 45% de apoyo, frente a un 23% para Cuomo. Por su parte, Sliwa alcanzó el 15% y Adams, el 12%.
- Entre los demócratas, Mamdani concentró un 59% de respaldo.
- Entre los independientes, lideró con un 37%.
- Entre los republicanos, Sliwa fue el favorito.
Uno de los apartados más relevantes de este sondeo fue el nivel de entusiasmo. El 91% de los votantes de Mamdani se declaró “muy” o “algo” entusiasmado con su candidatura, cifra muy superior al 75% de los de Cuomo.
En un escenario hipotético de tres candidatos, sin Adams, Mamdani continuaría adelante con un 46%, seguido de Cuomo con un 30% y Sliwa con un 17%.
Más notas de Elecciones en NYC y NJ
Seguí leyendo
Fecha clave. Ley de ajuste venezolano: quiénes quedarían automáticamente descartados para aplicar si se aprueba
La nueva vida de Jorge Ramos. Lejos de Univision y en un programa en inglés junto a su hija Paola
Buenas noticias para la green card. Las últimas actualizaciones del Boletín de Visas de EE.UU. traen alivio en octubre
- 1
La inusual declaración del rey de España sobre la “insoportable” crisis en Gaza
- 2
Científicos descubren a las momias más antiguas conocidas en el mundo: tienen 12.000 años y no son egipcias
- 3
Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
- 4
Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público: “Estoy viva”