Monitor de encuestas en Nueva York: qué se proyecta del duelo Zohran Mamdani vs. Andrew Cuomo

Los sondeos muestran una diferencia importante en favor del legislador demócrata, pero también sostienen que en un eventual enfrentamiento directo, la brecha se achicaría de manera significativa

Varias encuestas dan diferencias de más de 20 puntos a favor de Zohran Mamdani en Nueva York
Varias encuestas dan diferencias de más de 20 puntos a favor de Zohran Mamdani en Nueva York

La contienda por la alcaldía de Nueva York se perfila como una de las batallas políticas más intensas de los últimos años. Mientras Andrew Cuomo intenta volver a la arena electoral como candidato independiente, Zohran Mamdani se consolida como candidato demócrata y favorito para las elecciones de noviembre. En este contexto, las encuestas y sondeos comienzan a mostrar tendencias a menos de dos meses para los comicios.

Siena Poll: Mamdani amplió su ventaja inicial sobre Cuomo

El estudio difundido el 9 de septiembre por Siena University Research Institute colocó a Zohran Mamdani con una ventaja cómoda en la carrera de cuatro candidatos: 46% para el asambleísta, con una ventaja de 22 puntos sobre Andrew Cuomo (24%), seguido por Curtis Sliwa (15%) y Eric Adams (9%) entre los votantes probables de la ciudad de Nueva York.

Siena Poll: Mamdani 46%, Cuomo 24%
Siena Poll: Mamdani 46%, Cuomo 24%

Los números reflejaron que el legislador demócrata goza de un respaldo mayoritario entre los jóvenes, mientras que los mayores de 45 años aparecieron más divididos entre él y Cuomo.

Marist Poll: un liderazgo de Mamdani sólido, pero con techo

El 16 de septiembre, Marist Poll presentó otra encuesta que ratificó la supremacía de Mamdani en el escenario actual. El estudio reveló que el legislador cuenta con un 45% de apoyo, mientras que Cuomo obtuvo un 24%. Por su parte, Curtis Sliwa reunió un 17% y Eric Adams, un 9%.

Marist Poll: Mamdani 45%, Cuomo 24%
Marist Poll: Mamdani 45%, Cuomo 24%

No obstante, Marist destacó que Mamdani tiene un “techo” de crecimiento. Si Adams se bajara de la contienda, el reparto del voto favorecería más a Cuomo que al legislador. El exgobernador podría así recortar distancias y, en un cara a cara directo, achicar la brecha a diez puntos (49% a 39%).

  • Entre los demócratas, Mamdani reunió el 58% de apoyo, frente a solo un 23% para Cuomo.
  • Entre los republicanos, Curtis Sliwa alcanzó un 54%.
  • Entre los no afiliados, Cuomo lidera con un 30%, seguido de cerca por Sliwa (31%) y Mamdani (20%).

Emerson College: un margen estable para Mamdani, pero con variaciones generacionales

El 10 de septiembre, Emerson College Polling, en alianza con PIX11 y The Hill, presentó su primer relevamiento de la elección general. Allí, Mamdani cosechó un 43% de respaldo, frente a un 28% para Andrew Cuomo. En tanto, Sliwa quedó en tercer lugar con un 10%, mientas que Adams acumuló apenas un 7%.

Emerzon College: Mamdani 43%, Cuomo 28%
Emerzon College: Mamdani 43%, Cuomo 28%

El informe subrayó la influencia de la edad en las preferencias:

  • Mamdani saca una ventaja de 29 puntos entre los votantes menores de 50 años (49% a 20%).
  • Entre los mayores de 50, el liderazgo de Mamdani se reduce a seis puntos (39% a 33%).

Quinnipiac: entusiasmo entre electores por Mamdani

La encuesta publicada por Quinnipiac University el 10 de septiembre reforzó la tendencia que muestran las demás mediciones. Mamdani apareció con un 45% de apoyo, frente a un 23% para Cuomo. Por su parte, Sliwa alcanzó el 15% y Adams, el 12%.

Quinnipac: Mamdani 45%, Cuomo 23%
Quinnipac: Mamdani 45%, Cuomo 23%
  • Entre los demócratas, Mamdani concentró un 59% de respaldo.
  • Entre los independientes, lideró con un 37%.
  • Entre los republicanos, Sliwa fue el favorito.

Uno de los apartados más relevantes de este sondeo fue el nivel de entusiasmo. El 91% de los votantes de Mamdani se declaró “muy” o “algo” entusiasmado con su candidatura, cifra muy superior al 75% de los de Cuomo.

