Monitor de encuestas en Nueva York: qué se proyecta del duelo Zohran Mamdani vs. Andrew Cuomo

El estudio difundido el 9 de septiembre por Siena University Research Institute colocó a Zohran Mamdani con una ventaja cómoda en la carrera de cuatro candidatos: 46% para el asambleísta, con una ventaja de 22 puntos sobre Andrew Cuomo (24%), seguido por Curtis Sliwa (15%) y Eric Adams (9%) entre los votantes probables de la ciudad de Nueva York.

Siena Poll: Mamdani 46%, Cuomo 24% Facebook Zohran Kwame Mamdani

Los números reflejaron que el legislador demócrata goza de un respaldo mayoritario entre los jóvenes, mientras que los mayores de 45 años aparecieron más divididos entre él y Cuomo.