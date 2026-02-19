¿Volantazo en Nueva York? El guiño de Kathy Hochul a Donald Trump tras la reanudación de un proyecto clave en el estado

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, informó que la administración federal autorizó el desembolso de fondos pendientes para continuar con el Proyecto Gateway, una obra ferroviaria que conecta con Nueva Jersey. El anuncio puso fin a meses de incertidumbre tras la suspensión del financiamiento.

Fondos liberados para el Proyecto Gateway tras una presión judicial y política

Según detalló la mandataria estatal, Donald Trump liberó US$127 millones restantes en fondos atrasados ​​para el túnel Gateway después de conversaciones directas y avances judiciales. La decisión permitirá reiniciar los trabajos que habían quedado paralizados desde el último trimestre del año anterior.

El proyecto del túnel Gateway de Nueva York y Nueva Jersey

“La construcción se reanuda la próxima semana”, informó Hochul en un mensaje de X. “Una gran victoria para los trabajadores y los viajeros. Seguiremos luchando para garantizar que el gobierno federal cumpla con sus compromisos”, señaló.

La gobernadora agregó que la Comisión de Desarrollo de Gateway notificará a las empresas contratistas para que se preparen a retomar las tareas. También indicó que alrededor de 1000 trabajadores que habían sido suspendidos podrán regresar a sus puestos.

“Le he dicho al presidente en repetidas ocasiones que, cuando ataque a Nueva York, lucharemos y no cederemos”, aseguró Hochul en un comunicado oficial. “El progreso de hoy es significativo, pero necesitamos la certeza de que la financiación del túnel se mantendrá mientras dure el proyecto. El gobierno federal tiene la obligación legal de financiar completamente Gateway, y Nueva York no aceptará menos”, expresó.

El monto liberado incluye pagos pendientes y reembolsos por trabajos ya realizados. Parte de esos recursos corresponden a US$98 millones adeudados, mientras que otros US$30 millones cubren tareas completadas en enero.

Kathy Hochul anunció la liberación de fondos por parte de Donald Trump Archivo

Jueza federal fuerza a Trump a liberar el pago para que se reactive el túnel del río Hudson

La liberación se produjo después de que una jueza federal ordenara la entrega de una primera partida, al considerar que la retención afectaba el interés público. El gobierno federal había presentado una apelación, pero esta no prosperó dentro del plazo establecido.

“Gracias a nuestros esfuerzos, el Departamento de Transporte finalmente entrega los fondos del proyecto Gateway que ha estado congelando ilegalmente durante meses“, declaró la Fiscal General Interina de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, en un comunicado: “Cuando luchamos, ganamos”.

En este contexto, Hochul mantuvo contactos telefónicos reiterados con Trump para plantear la situación de los trabajadores y el impacto económico del proyecto. Durante esas conversaciones, remarcó que muchos de los empleados afectados pertenecen a sindicatos cuyos integrantes también forman parte del electorado del presidente.

“Este proyecto debe terminarse. No podemos comprometer la seguridad del corredor noreste. Imaginen si algo sucede, si este túnel falla, se perderán vidas", señaló la gobernadora durante una reunión con los trabajadores de la construcción del túnel. “Es urgente que lo construyamos y lo hagamos ahora”, indicó.

En qué consiste el Proyecto Gateway en Nueva York

Según se detalla en su sitio web oficial, el programa contempla la construcción de un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson, además de la modernización de la infraestructura existente. La obra principal incluye:

Construcción de un nuevo túnel : se construirán nueve millas (14,4 kilómetros) de nueva vía férrea para pasajeros, lo que incluye un túnel de dos tubos de casi cinco millas (ocho kilómetros) perforado bajo el río.

: se construirán nueve millas (14,4 kilómetros) de nueva vía férrea para pasajeros, lo que incluye un túnel de dos tubos de casi cinco millas (ocho kilómetros) perforado bajo el río. Rehabilitación del túnel existente: una vez terminado el nuevo, se procederá a reparar el North River Tunnel. Este túnel tiene 116 años (en servicio desde 1910) y su integridad estructural ha fallado debido a su antigüedad y a los daños sufridos por el huracán Sandy en 2012.

El sistema actual transporta diariamente a unos 200 mil usuarios y más de 400 trenes. La gobernadora advierte que un fallo en esa infraestructura podría generar interrupciones severas en el corredor ferroviario del noreste.

El Proyecto Gateway forma parte de un plan integral que busca aumentar la capacidad ferroviaria entre Newark y la estación Penn en Manhattan. Ese tramo es uno de los más transitados del país norteamericano.