Nueva York debate una ley para que todos paguen lo mismo en línea: qué son las “tarifas invisibles”

A causa de los distintos precios que se ven en línea según cada dispositivo, en Nueva York se debate un paquete de leyes que pronto podría cambiar el comercio. Las medidas, impulsadas por la fiscal general Letitia James, forman parte del Paquete de Precios Justos y limitarían el uso de datos personales y algoritmos para fijar los precios. Así, garantizarían que a los neoyorquinos se les cobre la misma cantidad de dinero por el mismo producto.

Cómo es el plan contra las “tarifas invisibles” que cambiaría lo que pagas en línea en Nueva York

El paquete que busca aprobar la fiscal general, con el apoyo del líder adjunto de la mayoría del Senado, Michael Gianaris, y otros representantes, consta de dos proyectos de ley.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, impulsa los dos proyectos de ley que abordan los precios personalizados Instagram newyorkstateag

De acuerdo con el comunicado compartido por la oficina de James, este sistema de fijación de precios consiste en que las empresas utilizan datos privados de los usuarios para establecer precios individualizados.

La práctica a menudo resulta en que ciertos consumidores pagan más dinero por productos esenciales que otros.

Según James, el proceso inicia cuando las plataformas en línea recopilan miles de datos sobre cada consumidor, desde sus compras habituales hasta la fecha de cobro, e incluso el tiempo que observan un producto.

Posteriormente, las compañías utilizan esta información para alimentar algoritmos de precios que se actualizan continuamente para estimar el precio máximo que un consumidor estaría dispuesto a pagar.

Como resultado, dos compradores podrían visitar el mismo sitio web al mismo tiempo y ver dos sumas diferentes para el mismo producto.

“En un momento en que los neoyorquinos ya enfrentan precios más altos en todas partes, debemos usar todas las herramientas a nuestro alcance para protegerlos y mantener los costos bajos”, remarcó James.

Los dos proyectos de ley que evalúa Nueva York para prohibir las “tarifas invisibles”

La fiscal general indicó que los proyectos de ley incluidos en el Paquete de Precios Justos protegerían a los consumidores de Nueva York y a sus familias de la siguiente manera:

La Ley de Precio Justo Único (S.8623/A.9349) prohibirá la fijación de valores basada en la vigilancia y el uso de datos personales de los consumidores para establecer precios individualizados.

(S.8623/A.9349) prohibirá la fijación de valores basada en la vigilancia y el uso de datos personales de los consumidores para establecer precios individualizados. La Ley de Protección de los Consumidores y los Empleos contra la Discriminación por Precios (S.8616/A.9396) prohibiría el uso de etiquetas electrónicas de precios y la fijación basada en la vigilancia en supermercados y farmacias.

Las leyes de precios personalizados impedirían a las empresas cobrar valores distintos según el usuario por un mismo producto PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

El impacto de las “tarifas invisibles” en Nueva York por los precios personalizados

Un estudio reciente, citado por James, reveló que el 74% de los productos analizados se ofrecían a los consumidores a varios precios diferentes. Además, algunos artículos se vendían hasta a cinco valores distintos simultáneamente.

A finales del año pasado, un informe de Groundwork Collaborative dejó en evidencia este tipo de prácticas. Las principales conclusiones del estudio, elaborado en conjunto con Consumer Reports y More Perfect Union, fueron:

Casi tres cuartas partes de los productos de supermercado que probaron en Instacart mostraban precios diferentes para cada comprador. Algunos artículos tenían hasta cinco precios distintos simultáneamente.

para cada comprador. Algunos artículos tenían hasta cinco precios distintos simultáneamente. La diferencia entre los precios más bajos y más altos que los compradores observaron para productos básicos como cereales, pasta y mantequilla de maní fue del 13% en promedio .

. Descubrieron que el total de las compras en Instacart variaba en un promedio de aproximadamente un 7% para los mismos artículos, en las mismas ubicaciones y a la misma hora.

El paquete de leyes en Nueva York que busca frenar los precios personalizados

Las etiquetas electrónicas (ESL, por sus siglas en inglés) también permiten a las empresas modificar los precios en las tiendas.

De esta manera, un cliente podría comprar un galón de leche a un valor, mientras que otro pagaría más por el mismo producto ese día.

La asambleísta estatal Emérita Torres, demócrata del Bronx, que patrocina la ley, aseguró haber sido víctima del esquema.

“Soy madre de dos niños pequeños menores de tres años y compro muchos pañales. Mi pareja no compra tantos como yo. Así es como funciona en casa, pero nos cobran precios diferentes. A él le pueden costar un dólar más, o quizás unos centavos menos”, explicó.