La pulseada entre Mamdani y Hochul por los impuestos en Nueva York: “Una prueba de fuego”
El alcalde de la Gran Manzana presiona por cargas tributarias más altas para los neoyorquinos con más dinero; la gobernadora se opone a estos incrementos
- 3 minutos de lectura'
Las negociaciones por el presupuesto de Nueva York en el Senado y la Asamblea Estatal se encuentran en un punto crítico. Dado que el presupuesto debe presentarse antes del 31 de marzo, la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, disputan el incremento de impuestos a los millonarios y a las corporaciones.
Conflicto entre Hochul y Mamdani por los impuestos en Nueva York
El vínculo entre la gobernadora y el alcalde de Nueva York está en una “prueba de fuego” por una de las propuestas económicas de Zohran Mamdani, según consignó Politico.
El alcalde exige un aumento del 2% en el impuesto sobre la renta para los residentes de la ciudad que ganen más de US$1 millón al año. Asimismo, presiona por cargas tributarias más altas a las corporaciones.
“Este es el camino más justo: aumentar los impuestos a los más ricos y las corporaciones para corregir el desequilibrio entre lo que la ciudad proporciona al estado y lo que recibimos a cambio”, explicó Mamdani, quien asumió el 1° de enero pasado.
El argumento central de Mamdani para poner el cargo extra es que la ciudad enfrenta una crisis financiera sin precedentes, con un déficit estimado entre US$5400 y US$12.600 millones para los próximos años fiscales.
“No queremos tener que recurrir a medidas tan drásticas para equilibrar nuestro presupuesto. Pero, en caso de no tener otra opción, nos veremos obligados a hacerlo”, advirtió Mamdani a mediados de febrero en la presentación de su plan preliminar de gastos.
Postura de Hochul sobre los impuestos
La gobernadora, por su parte, ha mostrado su rechazo a la normativa en diferentes oportunidades.
En una entrevista con NBC New York, remarcó su oposición y aseguró que habló con el alcalde para que demostrara cómo equilibraría las cuentas de la ciudad.
“Me reuní con el alcalde en mi oficina hace unos días sobre lo que podemos hacer para ayudar”, dijo Hochul.
“Que nos muestre dónde hace los ajustes. Por fin ponen todo bajo control. Entonces, ¿dónde se pueden hacer ajustes? ¿Tienen realmente un panorama completo de todos los ingresos que recibe la ciudad?”, agregó.
Por qué Hochul rechaza impuestos adicionales en Nueva York
- La visión de Hochul sobre los impuestos tiene bases económicas y empresariales.
- Desde este punto, la gobernadora teme que el incremento reste competitividad al estado y que los inversores se muden a estados vecinos con menores cargas fiscales como Nueva Jersey, según consignó Politico.
- Asimismo, argumenta que el 1% de los contribuyentes con mayores ingresos ya representa más del 40% de los ingresos del impuesto sobre la renta personal del estado.
- Como alternativa a la medida presentada por Mamdani, Hochul realza la reducción de las tasas impositivas para la clase media a niveles bajos con el fin de hacer que Nueva York sea más asequible para las familias trabajadoras.
- “No creo en cobrar impuestos por el simple hecho de cobrarlos. Nunca lo he hecho, nunca lo haré”, dijo la líder demócrata en la entrevista con NBC New York.
