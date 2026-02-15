Hasta el 1° de marzo: Nueva York instala el sauna más grande de la ciudad y así se puede ingresar

La ciudad de Nueva York refuerza su oferta de bienestar invernal con la apertura de una experiencia inmersiva que transforma la rutina urbana en un espacio de pausa y reconexión. Se trata de un complejo temporal de relajación que funciona como epicentro del llamado “festival de los baños”, una propuesta que combina rituales ancestrales de vapor con infraestructura contemporánea.

Cómo asistir al “festival de los baños” en Nueva York

La ribera de Williamsburg, en Brooklyn, alberga esta instalación sin precedentes: el complejo de saunas más grande montado hasta ahora en Estados Unidos.

Bajo el nombre Culture of Bathe-ing, el festival invita a los asistentes a desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad para sumergirse en prácticas tradicionales de baño colectivo y relajación, según Time Out Worldwide.

El Parque Domino es sede del complejo de saunas más extenso jamás visto en Estados Unidos (Instagram/@cultureofbatheing)

El evento se desarrolla en Domino Park, del 12 de febrero al 1 de marzo, y cuenta con la dirección creativa de Robert Hammond, uno de los impulsores del reconocido parque elevado High Line. La propuesta combina bienestar, diseño y programación cultural en un formato accesible al público general.

Para asistir es necesario realizar una reserva previa a través del sitio oficial del festival, ya que el acceso está vinculado a la entrada estándar del spa.

El horario de funcionamiento es de 7.00 a 22.00 hs. Los precios varían según la franja horaria, con entradas que oscilan entre US$60 y US$125. Cada reserva incluye dos horas de acceso a las saunas, aunque existen opciones extendidas —de hasta cinco horas o pase diario— cuyos costos pueden superar los US$100, dependiendo de si se trata de día laborable o fin de semana.

Qué tipo de atracciones presenta el Culture of Bathe-ing

El festival reúne más de 15 saunas temáticas, diseñadas para brindar estímulos sensoriales distintos. Algunas cuentan con vistas al skyline de Manhattan, mientras otras están inspiradas en iconos urbanos como Central Park.

El festival se celebra todos los días de 7 a 22 hs, y los precios de entradas que oscilan entre los US$60 y los US$125, (Instagram/@cultureofbatheing)

La programación incluye sesiones dirigidas por campeones internacionales de la técnica Aufguss, un método europeo que combina vapor, aceites esenciales y movimientos coreografiados para distribuir el calor.

Además de las saunas, el espacio incorpora:

Piscinas climatizadas al aire libre , que permiten alternar calor y frío.

, que permiten alternar calor y frío. Rituales guiados de vapor , con maestros especializados.

, con maestros especializados. Salas de descanso temáticas , equipadas con camas de infrarrojos y ambientación sonora relajante.

, equipadas con camas de infrarrojos y ambientación sonora relajante. Propuestas gastronómicas saludables, pensadas para complementar la experiencia de bienestar.

También se ofrecen actividades culturales gratuitas, como talleres y presentaciones artísticas, en colaboración con organizaciones locales.

Beneficios para la salud de una experiencia en el sauna

El beneficio fundamental del Culture of Bathe-ing es su capacidad para servir como un antídoto contra el estrés de la vida moderna.

Al instalarse en una metrópolis de ritmo acelerado como Nueva York, el festival busca ofrecer las siguientes ventajas, de acuerdo con New York Post:

El festival es en partes iguales una experiencia de bienestar y un evento cultural (Instagram/@cultureofbatheing)

Bienestar físico y mental : permite hacer una “pausa” en la rutina, para lograr una relajación profunda a través del calor y el sudor.

: permite hacer una “pausa” en la rutina, para lograr una relajación profunda a través del calor y el sudor. Conexión comunitaria : a diferencia de una experiencia de spa solitaria, este evento enfatiza el “ baño social “. Es un experimento de baño inmersivo donde el sudar en grupo fomenta la interacción humana y el sentido de comunidad.

: a diferencia de una experiencia de spa solitaria, este evento enfatiza el “ “. Es un experimento de baño inmersivo donde el y el sentido de comunidad. Regulación emocional y presencia : el calor se utiliza como un medio para la “exploración corporal”. Esto ayuda a los participantes a estar más presentes, a escuchar mejor su cuerpo y a relacionarse con los demás en un entorno poco convencional.

: el calor se utiliza como un medio para la “exploración corporal”. Esto ayuda a los participantes a estar más presentes, a escuchar mejor su cuerpo y a relacionarse con los demás en un entorno poco convencional. Resiliencia ante el clima: actúa como un refugio térmico y psicológico para combatir el invierno.