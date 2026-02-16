Nueva York: las infracciones del DMV que castigan con ocho puntos en la licencia de conducir a partir de ahora

Desde este lunes 16 de febrero, el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) comenzará a aplicar nuevas sanciones por infracciones de tránsito. La actualización incluye violaciones que pasarán a otorgar automáticamente ocho puntos en la licencia de conducir.

¿Qué infracciones del DMV otorgarán ocho puntos desde el 16 de febrero?

De acuerdo con el comunicado oficial del DMV, tres conductas tendrán una asignación directa de ocho puntos a partir de la fecha indicada.

Tres faltas específicas pasarán a otorgar automáticamente ocho puntos en la licencia Freepick

Estas son:

Adelantar o rebasar un autobús escolar detenido : esta infracción implicaba cinco puntos, pero desde el 16 de este mes pasará a ocho.

esta infracción implicaba cinco puntos, pero desde el 16 de este mes pasará a ocho. Exceder la velocidad en una zona de construcción: antes, el puntaje dependía del nivel de exceso. Con la nueva regulación, la infracción otorgará los ocho puntos de forma fija.

antes, el puntaje dependía del nivel de exceso. Con la nueva regulación, la infracción otorgará los ocho puntos de forma fija. Conducir un vehículo con exceso de altura que impacte contra un puente: este tipo de incidente no sumaba puntos previo a la modificación. Desde la entrada en vigor de la norma, pasará a implicar el mismo puntaje que las anteriores.

El organismo indicó que la actualización apunta a reforzar las herramientas administrativas frente a conductas que representan un riesgo significativo en la vía pública.

Otras faltas con incremento en la escala de penalidades para conductores

El documento difundido por la agencia de Nueva York también precisa modificaciones en otras conductas que integran el sistema de penalidades por puntos:

Condenas o incidentes relacionados con alcohol o drogas: pasarán de cero a 11 puntos.

pasarán de cero a 11 puntos. Operación agravada sin licencia válida: aumentará de cero a 11 puntos.

aumentará de cero a 11 puntos. Abandono del lugar de un choque con lesiones personales: se incrementará de tres a cinco puntos.

se incrementará de tres a cinco puntos. Falta de debido cuidado al conducir: subirá de dos a cinco puntos.

subirá de dos a cinco puntos. Facilitación de operación agravada sin licencia: pasará de cero a cinco puntos.

pasará de cero a cinco puntos. Competencias o carreras de velocidad: también sumarán cinco puntos, cuando antes no computaban ninguno.

Las autoridades aclararon que otras asignaciones se mantienen sin cambios. Entre ellas, los cinco puntos por uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico portátil mientras se conduce.

En el caso de las faltas vinculadas con el estado o las condiciones del vehículo —como cuestiones técnicas o de equipamiento— estas continúan sin sumar puntos en el registro del conductor.

Los antecedentes regulatorios de la nueva disposición

El DMV recordó que estos cambios surgen de la propuesta de modificación normativa presentada en septiembre de 2023 por la gobernadora Kathy Hochul en su discurso del Estado del Estado de ese año.

La iniciativa atravesó el proceso establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado (SAPA, por sus siglas en inglés). Ese trámite incluyó publicaciones en el Registro Estatal y períodos habilitados para recibir comentarios del público.

Asimismo, la agencia agregó que en enero de 2025 entró en vigor otra disposición que autoriza la denegación permanente de la licencia a quienes acumulen cuatro condenas o incidentes relacionados con alcohol o drogas.

Otras conductas graves, como infracciones vinculadas con alcohol o drogas, alcanzarán 11 puntos Freepick

Puntos para la suspensión de la licencia de conducir en Nueva York

En el sistema del DMV del estado de Nueva York, la licencia puede ser suspendida cuando un conductor acumula 11 puntos dentro de un período de revisión.

A partir del 16 de febrero de 2026, el período se ampliará de 18 a 24 meses. Esto significa que cualquier persona que alcance ese puntaje en un lapso de 24 meses podrá enfrentar la suspensión, además de otras sanciones administrativas.

Las nuevas disposiciones buscan reforzar el control sobre conductores peligrosos y reincidentes DMV de Nueva York

El comisionado del DMV del Estado de Nueva York y presidente del Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora, Mark J.F. Schroeder, afirmó en el comunicado que estas reglas “no afectarán a quienes respetan la normativa de tránsito”, pero sí tendrán impacto sobre “conductores peligrosos y reincidentes, cuyas malas decisiones siempre ponen en riesgo a otros conductores, pasajeros y peatones”.

A su vez, señaló que la función del organismo es garantizar la seguridad en las carreteras del estado y que quienes actúan de forma temeraria no deben permanecer al volante.