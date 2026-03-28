Nuevas puertas antievasión en el metro de Nueva York: el mayor cambio desde los años 90

La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) instalará nuevas puertas antievasión en todas las entradas de 20 estaciones del metro de Nueva York antes de fin de 2026. La agencia ya colocó estos accesos en sectores puntuales y ahora avanzará con una expansión que integra un plan de US$1100 millones para renovar torniquetes en 150 de las 472 terminales.

¿Qué anunció la MTA sobre las nuevas puertas antievasión?

El anuncio se realizó durante una reunión de la junta directiva. Los funcionarios indicaron que las puertas modernas cubrirán todas las entradas de 20 estaciones seleccionadas. A su vez, el plan prevé intervenciones parciales en 150 de las 472 terminales, informó Gothamist.

La iniciativa busca reducir la evasión y mejorar la accesibilidad en el sistema MTA

La medida forma parte de una estrategia para reducir la evasión del pago del pasaje. También busca mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad.

La MTA señaló que la última renovación integral de torniquetes ocurrió en la década de 1990. En ese momento se instalaron los dispositivos que aún operan en la mayor parte del sistema.

Algunas puertas ya se instalaron en estaciones como:

Atlantic Av-Barclays Center

Roosevelt Av-Jackson Heights

E 180th St., en el Bronx.

¿Cómo funcionan los nuevos accesos?

La MTA presentó tres diseños de puertas. Todos incluyen barreras altas de cristal que dificultan el paso por debajo o por encima.

Las puertas se abren hacia afuera. Además, incorporan cámaras en la parte superior que detectan intentos de evasión.

En un video, muestran que estas puertas funcionan con apertura automática. El diseño incorpora funciones específicas para facilitar el uso:

Accesibilidad ampliada : incluyen accesos anchos para cochecitos, bicicletas y equipaje voluminoso.

: incluyen accesos anchos para cochecitos, bicicletas y equipaje voluminoso. Circulación más ágil : el usuario puede avanzar si la puerta ya está abierta, sin esperar el cierre.

: el usuario puede avanzar si la puerta ya está abierta, sin esperar el cierre. Control del paso : el sistema puede fallar si alguien intenta entrar y salir al mismo tiempo, por lo que se requiere un paso ordenado.

: el sistema puede fallar si alguien intenta entrar y salir al mismo tiempo, por lo que se requiere un paso ordenado. Ingreso en grupo : varias personas pueden entrar con un mismo medio de pago, con validaciones consecutivas.

: varias personas pueden entrar con un mismo medio de pago, con validaciones consecutivas. Viaje con niños: los menores viajan gratis con un adulto y deben pasar primero, ya que la puerta se cierra después del adulto.

Cathy Li, subdirectora de personal del departamento de construcción de la MTA, explicó el objetivo del sistema. La funcionaria señaló que el acceso debe ser “seguro”, “acogedor” y “fácil de usar para todos”.

El proyecto contempla cobertura completa en 20 estaciones y mejoras parciales en otras 150 MTA

Los criterios para elegir las estaciones en las que se instalarán las puertas

La selección de estaciones responde a variables definidas en el plan quinquenal. La MTA evaluará:

Cantidad de pasajeros

Niveles de evasión

Necesidades de accesibilidad

Condición de centro de transporte.

Janno Lieber, presidente de la MTA, explicó que el proceso se ajusta con base en pruebas previas. El funcionario afirmó que están “aprendiendo de los proyectos piloto y realizando ajustes”.

Además, indicó que “el análisis exhaustivo para la selección e implementación de estos tres modelos fue muy riguroso”. También señaló que existe la posibilidad de seleccionar a más de un proveedor.

La agencia de transporte informó que hasta ahora el 31% de los usuarios diarios del metro utilizó los nuevos torniquetes ya instalados. Ese volumen equivale a aproximadamente 12 millones de accesos.

Las estrategias de la MTA y sus resultados en la baja en la evasión de tarifas en el metro

En diciembre de 2025, The New York Times accedió a datos de la MTA y reportó una baja reciente en la evasión de tarifas. El medio indicó que la tasa de pasajeros que evitaron controles y no pagaron el pasaje descendió del 14% al 10% entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025.

El sistema requiere un flujo ordenado para evitar fallas en la apertura o cierre MTA

Estos resultados se atribuyen a las mejoras físicas que implementó la MTA en más de 110 estaciones. Además, la agencia incorporó cerca de 1000 agentes de seguridad en los accesos.

En 2024 se registraron US$174 millones de viajes en el metro sin pago. Esa cifra representó más de un tercio de los US$1000 millones perdidos por evasión de tarifas y peajes en ese año.