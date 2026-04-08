“Suena ilegal”: Trump pide revisar el plan de equidad racial de Mamdani en Nueva York

El gobierno de Donald Trump ordenó este miércoles 8 de abril una investigación federal sobre el “Plan Preliminar de Equidad Racial” del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani. La medida, ejecutada por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en Washington, busca frenar el uso de criterios étnicos para determinar la asequibilidad en la ciudad. La Casa Blanca tildó la propuesta de “ilegal” por considerar que discrimina según el origen de los residentes.

El proyecto de Mamdani en Nueva York y su debate

La administración federal reaccionó con dureza ante el intento de Nueva York de medir la crisis económica bajo un prisma racial. “Suena sospechoso e ilegal. Lo revisaré”, fue la advertencia emitida desde la subsecretaría de Justicia de Estados Unidos para los Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, en su cuenta de X.

El mensaje de Harmeet Dhillon sobre el plan de Mamdani X @AAGDhillon

Funcionarios sostienen que la iniciativa podría violar las protecciones constitucionales al segmentar la ayuda gubernamental por color de piel.

Los argumentos de Zohran Mamdani sobre el plan de equidad racial

Durante el lanzamiento del informe, el alcalde Mamdani defendió la necesidad de este marco estructural para abordar la crisis económica.

“La Medida del Costo Real de Vida ofrece un relato honesto de lo que realmente cuesta vivir en esta ciudad y quiénes se están quedando atrás. Demuestra que esta no es una crisis que afecta a una pequeña minoría de neoyorquinos. Es una crisis que afecta a la gran mayoría de nuestra ciudad”, afirmó el mandatario local en un comunicado oficial.

Mamdani explicó que el problema tiene raíces históricas que no pueden ignorarse al planificar el presupuesto de las cinco alcaldías.

“Sabemos que esta crisis no se siente por igual. Los neoyorquinos negros y latinos, que han sido expulsados de esta ciudad durante décadas, son quienes más la sufren. No podemos resolver la crisis del costo de vida sin desmantelar la inequidad racial sistémica”, enfatizó.

El plan presentado por Mamdani

Cifras de desigualdad y nuevos objetivos en Nueva York

El plan presentado por la alcaldía detalla disparidades que justifican la intervención del Estado en sectores clave.

De acuerdo con los datos publicados, el patrimonio neto medio de los hogares blancos en Nueva York asciende a US$276.900, una cifra casi 15 veces superior a los US$18.870 que promedian los hogares negros. Además, el informe destaca que el 62% de los residentes no cuenta con ingresos suficientes para cubrir vivienda y salud.

Julie Su, vicealcaldesa de Justicia Económica, respaldó los informes y aseguró que la agenda municipal busca transformar la realidad de los trabajadores.

“Sabemos que no puede haber verdadera justicia económica sin desmantelar el racismo estructural y la desigualdad. Me enorgullece acompañar al alcalde en la presentación de estos informes. Nuestro éxito se medirá por la transformación de la vida de los neoyorquinos de a pie”, sostuvo la funcionaria.

Advertencia del gobierno federal

Pese a que el plan contempla más de 800 estrategias para 45 agencias municipales, la intervención del Departamento de Justicia pone un freno legal a su ejecución.

De acuerdo con los datos publicados, el patrimonio neto medio de los hogares blancos en Nueva York asciende a US$276.900 Freepik

El Gobierno federal cuestiona especialmente la intención de aplicar un “filtro de equidad racial” a todos los nuevos proyectos de vivienda y el acceso preferencial a capital para empresas basándose en la composición étnica de sus dueños.

Por su parte, Jennifer Jones Austin, quien lideró la Comisión de Justicia Racial, recordó que este cálculo fue una exigencia de los votantes en las urnas. “Tuvimos que esperar cuatro años, pero en los primeros 100 días de la administración Mamdani, el alcalde está publicando la medida y los resultados. Ahora les corresponde a los legisladores y neoyorquinos analizar los datos”, señaló.