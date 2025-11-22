Por US$72: el increíble viaje en tren desde Nueva York a Canadá que es considerado el más bello de Norteamérica

El servicio de trenes Adirondack de Amtrak ofrece un viaje de Nueva York a Canadá por US$72. Aunque el trayecto dura 10 horas, los paisajes invernales son maravillosos y existen diferentes atractivos en el camino que convierten el viaje en una experiencia maravillosa.

Así es el recorrido de Nueva York a Montreal en tren por US$72

El viaje en tren desde La Gran Manzana hasta Montreal se obtiene desde los US$72 y promete un camino sin complicaciones. Aunque es una travesía extensa, los pasajeros aseguran que las vistas y la experiencia son una aventura, según Secret NYC.

Mapa del viaje en tren de Nueva York a Montreal, que dura 10 horas de camino y tiene paisajes invernales espectaculares (amtrak.com)

La línea de Adirondack de Amtrak que viaja de Nueva York a Canadá ha sido elogiada como una de las más bellas de Norteamérica y tiene una extensión de aproximadamente 381 millas (613 kilómetros).

En el camino se realizarán diversas paradas en estaciones como:

Yonkers

Croton-Harmon

Poughkeepsie

Rhinecliff

Hudson

Albany-Rensselaer

Schenectady

Saratoga Springs

Las comodidades a bordo cambian según el pasaje y el tren. Algunos pasajeros optan por asientos cómodos y amplios, wifi gratuito y cafetería. Solo necesitan llevar su equipaje y pasaporte, al ser un viaje internacional.

El tren atraviesa la zona de viñedos de Hudson Valley. Su salida es desde Penn Station por la mañana y la llegada a Montreal está programada por la noche. Está disponible ida y vuelta, según el sitio web de Amtrak.

El tren de Nueva York a Montreal sale desde la Gran Manzana y llega a Canadá tras diez horas de trayecto (Amtrak)

Los paisajes de la ruta de Nueva York a Canadá

Se ubican al norte de la ciudad de Nueva York y son un destino internacional que mezcla lo mejor de la cultura y la naturaleza, además de que ofrece paisajes pintorescos que se extienden por millas, según el sitio I love NY.

El tren recorre a menudo esta región y los pasajeros pueden observar los más de 35 mil acres (casi 15 mil hectáreas) de viñedos.

Las regiones vinícolas de este estado norteamericano, que es el tercer productor de vinos más importante del país, también tienen vistas impresionantes al lago.

Los paisajes de recorrido en tren de Nueva York a Canadá son parte del atractivo del viaje (Amtrak)

El viaje en tren de Nueva York a Canadá fue calificado como una de las mejores rutas de paisajes nevados y otoñales, según Amtrak.

Aunque el valle del Hudson es una zona importante y bella, el resto del camino a Montreal también resulta prometedor.

Los pasajeros podrán observar el parque Mount Royal, donde se practica esquí, además de apreciar la gastronomía, cultura y la arquitectura de la ciudad Vieux-Montréal.

Qué hacer en invierno en Nueva York

La Gran Manzana es un destino atractivo para conocer en invierno con diferentes actividades para realizar en los lugares más emblemáticos de la ciudad. Algunos de estos sitios imperdibles, según National Geographic, son:

El Rockefeller Center , por donde se puede dar un paseo, visitar la pista de hielo o ver el inmenso árbol de Navidad que se coloca cada año.

, por donde se puede dar un paseo, visitar la pista de hielo o ver el inmenso árbol de Navidad que se coloca cada año. Visitar los mercados navideños para las compras de temporada. Algunos de los más populares son el Winter Village de Bryant Park y el Holiday Market de Union Square.

para las compras de temporada. Algunos de los más populares son el de Bryant Park y el de Union Square. Pistas de hielo , ubicadas en Rockefeller Center, Bryant Park y Central Park , según A Nueva York .

, ubicadas en , según . Espectáculos de Broadway, durante invierno algunas entradas están en promoción.

Qué hacer en invierno en Montreal

Esta ciudad canadiense es perfecta para visitar en invierno debido a sus paisajes nevados y a las actividades que ofrece durante la temporada. Algunas de ellas, según Viator, son:

El esquí y los deportes de nieve son de los principales atractivos en Montreal (cirquedusoleil.com)

Recorrido navideño en el histórico Viejo Montreal y el Viejo Puerto.

Festival de 11 días de invierno en Lumiere, con espectáculos y eventos gratuitos.

Recorrido por la Ciudad Subterránea.

Tour de invierno por la región vinícola de Quebec.

Recorrido navideño por en moto de nieve por la región de Mauricie.

Patinaje sobre hielo, esquí y raquetas en Mount Royal Park y en Jean Drapeau Park.