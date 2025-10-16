Cuándo termina el mandato de Eric Adams como alcalde de Nueva York

A fines de septiembre y a poco más de un mes para las elecciones en la ciudad de Nueva York 2025, Eric Adams decidió bajar su candidatura en busca de un nuevo mandato. De esta manera, el político demócrata dejará su puesto como alcalde el 1° de enero de 2026, tras cuatro años en funciones, para cederle el lugar a su sucesor.

Cuándo deja de ser alcalde Eric Adams: sus últimos meses al frente de Nueva York

Eric Adams fue elegido como alcalde de la Gran Manzana en los comicios del 2 de noviembre de 2021, con una aplastante victoria frente al republicano Curtis Sliwa. Aunque siempre mantuvo un vínculo estrecho con el Partido Demócrata, el 3 de abril de 2025 retiró su candidatura a las primarias de ese espacio y anunció el lanzamiento de su campaña independiente.

El alcalde lanzó su campaña independiente en abril y en septiembre retiró su candidatura Rod Lamkey� - FR172078�

“Simplemente, no es realista cambiar mis cifras y hacer una buena campaña desde donde estamos”, expresó en declaraciones citadas por BallotPedia. La decisión ocurrió en medio de las acusaciones por corrupción y críticas por un presunto acercamiento a la administración Donald Trump.

Desde entonces, las encuestas siempre lo mostraron con un bajo porcentaje de apoyo, muy por debajo de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo. Finalmente, el 28 de septiembre decidió bajarse de la campaña y abandonar la carrera por la reelección.

“La constante especulación de los medios sobre mi futuro y la decisión de la junta de financiación de campañas de retener millones de dólares han minado mi capacidad para recaudar los fondos necesarios para una campaña seria“, expresó en un video publicado en su cuenta de X oficial.

Con este mensaje renunció definitivamente a su participación en las elecciones del 4 de noviembre. De esta manera, su mandato concluirá de manera efectiva el 1° de enero de 2026, exactamente cuatro años después de haber asumido el cargo en 2022.

El camino de Eric Adams a la alcaldía de Nueva York

Nacido el 1° de septiembre de 1960 en Brooklyn, Adams trabajó como policía durante 22 años y se jubiló como capitán. Registrado como republicano de 1995 a 2002, en 2006 fue elegido senador de Nueva York para representar al distrito 20 como demócrata.

La fiscalía general presentó cargos por fraude, soborno y aportes ilegales Eric Adams/Facebook

Tras convertirse siete años más tarde como la primera persona negra en ser elegida para la posición de presidente del distrito de Brooklyn, en 2021 lanzó su candidatura para la alcaldía. Al año siguiente, derrotó a 12 candidatos en las primarias con el 50,4% de los votos. En las elecciones generales, se impuso con el 67% frente a Sliwa.

En sus primeros dos años, según el propio Adams consideró, obtuvo importantes logros en la mejora del empleo y la reducción de la delincuencia. Sin embargo, a finales de 2024 ocurrió un punto de inflexión en su imagen, debido a las acusaciones de corrupción en su contra presentadas por la fiscalía general mancharon su legado. A principios de 2025, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ordenó el retiro de los cargos, lo que llevó a que lo vincularan con Donald Trump.

Los presuntos delitos por los que se lo acusaba al alcalde incluían fraude, soborno y aportes ilegales. Los documentos judiciales indicaban que aceptó mejoras de vuelos y suites de hotel a cambio de gestiones oficiales, junto con aportes a su campaña fraccionados mediante testaferros.

Zohran Mamdani es el principal candidato en las elecciones para la alcaldía de Nueva York AFP

Quiénes son los candidatos a las elecciones de Nueva York en 2025

Con el retiro de Eric Adams, la lista de candidatos oficiales para las elecciones en la ciudad de Nueva York quedó conformada de la siguiente manera:

Zohran Mamdani (demócrata)

Curtis Sliwa (republicano)

Irene Estrada (conservadora)

Andrew Cuomo (independiente)

Joseph Hernández (independiente)

El último sondeo de Quinnipiac muestra a Mamdami por encima del resto de postulantes, con una intención de voto del 46%. Detrás del demócrata figuran los nombres de Andrew Cuomo, con 33%, y el republicano Curtis Sliwa, con 15%.