Qué se sabe de los resultados de las elecciones en Nueva York 2025

Este 4 de noviembre, día de las elecciones para alcalde en Nueva York, los centros de votación están habilitados desde las 6 hs hasta las 21 hs (hora local), momento en el que cerrarán las urnas. Los primeros resultados estarán disponibles poco después del horario límite y seguirán las actualizaciones durante toda la noche. Las últimas encuestas muestran una disminución en la ventaja de Zohran Mamdani sobre Andrew Cuomo.

Resultados y horarios de las elecciones a alcalde en Nueva York 2025

Iniciado el proceso de votación a las 6 hs, las autoridades cierran definitivamente las urnas a las 21 hs, según establece el sitio Vote NYC. Cuando esto suceda, los primeros resultados comenzarán a estar disponibles, aunque los sitios publicarán actualizaciones a medida que avance el recuento. En 2021, la mayoría de los sufragios se contaron antes de la medianoche, y las agencias declararon ganador a Eric Adams cerca de esa hora.

Las personas que no sepan dónde deben ir a votar pueden encontrar la información sobre el centro asignado al ingresar al sitio web oficial del gobierno local. Una vez que se ponen los datos de la dirección (nombre de la calle, número y código postal), el sistema devuelve la información precisa.

En su cuenta en redes sociales, el candidato demócrata Zohran Mamdani, favorito en las últimas encuestas, se exhibió en el momento de emitir su sufragio. “En esta hermosa mañana en Astoria, emití mi voto por nuestra ciudad y nuestro futuro. Espero que tú también”, escribió.

Por su parte, Cuomo, que se presentó como independiente en esta ocasión, también publicó imágenes de su votación. “Oficialmente, he emitido mi voto en la ciudad de Nueva York, ¿y tú?", inquirió.

Antes del 4 de noviembre, la Gran Manzana tuvo nueve días de votación anticipada que finalizaron el día 2 del mes corriente. Según el medio The City, se emitieron más de 732 mil voluntades por esta vía. Esta cifra corresponde al 65% del total de sufragios contabilizados en la contienda por la alcaldía de 2021.

Candidatos para las elecciones en Nueva York 2025: las principales figuras

Los postulantes con mayor intención de voto para las elecciones para alcalde de Nueva York en 2025 son:

Zohran Mamdani : nacido en Uganda y criado en la Gran Manzana, el asambleísta de Queens de 34 años centró su campaña en la asequibilidad de la vivienda. Figura relevante en la política progresista y multirracial, también busca la ampliación del acceso a guarderías gratuitas y la gratuidad del transporte público.

: nacido en Uganda y criado en la Gran Manzana, el asambleísta de Queens de 34 años centró su campaña en la asequibilidad de la vivienda. Figura relevante en la política progresista y multirracial, también busca la ampliación del acceso a guarderías gratuitas y la gratuidad del transporte público. Andrew Cuomo : exgobernador del estado, a sus 67 años intentará volver al poder luego de su renuncia en 2021 tras un escándalo de acoso sexual y mala gestión durante el Covid-19. Centró su campaña en su experiencia, su extensa trayectoria en el servicio público y sus hazañas en infraestructura.

: exgobernador del estado, a sus 67 años intentará volver al poder luego de su renuncia en 2021 tras un escándalo de acoso sexual y mala gestión durante el Covid-19. Centró su campaña en su experiencia, su extensa trayectoria en el servicio público y sus hazañas en infraestructura. Curtis Sliwa: el republicano, fundador de 71 años de los Guardian Angels, es reconocido por sus campañas de prevención contra el delito. Enfocó su campaña en la lucha contra el crimen y su figura como defensor de la ciudad.

Previo a la jornada de los comicios, el lunes por la noche, el presidente Donald Trump apoyó a Cuomo. “Estoy firmemente convencido de que la ciudad de Nueva York se convertirá en un desastre económico y social total si Mamdani gana. Votar por Curtis Sliwa (¡que luce mucho mejor sin la boina!) es votar por el progresista. Te guste o no Andrew Cuomo, no tienes opción. Debes votarlo y esperar que haga un trabajo fantástico“, escribió en su cuenta de Truth Social.

Las encuestas sobre las elecciones en Nueva York 2025

Los últimos sondeos, realizados entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre por AtlasIntel, muestran una reducción en la ventaja de Mamdani sobre Cuomo. En este caso, el demócrata contaba con una intención de voto del 43,9% sobre el 39,4% del independiente, lo que refleja una ventaja de aproximadamente cinco puntos porcentuales.

Por su parte, el republicano Curtis Sliwa tenía aproximadamente 15,5% de intención de voto. Además, si los únicos dos candidatos fueran Mamdani y Cuomo, el candidato independiente se impondría con el 49,7% de los sufragios contra el 44,1% de su rival, según las encuestas.

La ventaja de cinco puntos porcentuales es drásticamente menor a la que ostentaba el candidato demócrata en los anteriores sondeos. En los números publicados por Marist Poll el 30 de octubre, Mamdani (48%) superaba a Cuomo (32%) por 16 puntos entre los votantes probables.