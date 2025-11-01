Estos son los candidatos para las Elecciones en NYC 2025: la lista completa

Las elecciones que definirán al nuevo alcalde de Nueva York se celebrarán el próximo martes 4 de noviembre. Al ingresar al centro de votación, los neoyorquinos encontrarán la boleta con todos los candidatos que buscan suceder a Eric Adams.

Quiénes son los candidatos a la alcaldía de Nueva York

A tan solo cuatro días de los comicios en la Gran Manzana, hay cinco contendientes definidos que competirán por el puesto de alcalde:

Zohran Mamdani (demócrata).

Curtis Sliwa (republicano).

Irene Estrada (conservadora).

Andrew Cuomo (independiente).

Joseph Hernández (independiente).

No obstante, los electores encontrarán en la boleta otros dos nombres adicionales: el actual mandatario local, Eric Adams, y el independiente Jim Walden. A pesar de que no participarán, sus nombres no se eliminarán de las papeletas porque el tiempo límite establecido por la Junta electoral de la Ciudad de Nueva York venció el pasado 30 de mayo, antes de que ambos decidieran bajar su candidatura.

Zohran Mamdani y Andrew Cuomo: los candidatos con mayor apoyo en Nueva York

El asambleísta oriundo de Uganda, Zohran Mamdani, dio la primera sorpresa electoral en Nueva York al vencer al exgobernador, Andrew Cuomo, en la interna demócrata. El político de 33 años representa al ala socialista del partido que lideran figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Los dos candidatos más fuertes pertenecen al partido demócrata, pero con visiones diametralmente opuestas Angelina Katsanis� - POOL AP�

Por su parte, el exgobernador del estado de Nueva York se muestra como la principal alternativa a Mamdani. Respaldado públicamente por Eric Adams, se apoya en el electorado moderado y mantiene posturas firmes en materia de seguridad, apoyo a Israel y distancia frente a la agenda socialista.

Tras diez años de gestión en el estado, fue reelegido en dos ocasiones, aunque su carrera comenzó a decaer producto de una investigación por acoso sexual a 11 mujeres, según AP. El expresidente Joe Biden presionó para que el político renunciara a su cargo, hecho que se oficializó en agosto de 2021 cuando fue reemplazado por Kathy Hochul.

Curtis Sliwa: el único candidato republicano en las elecciones en Nueva York

El representante del Partido Republicano es Curtis Sliwa, quien desde hace varias décadas combina activismo social y liderazgo comunitario. En 1979, con 24 años, decidió organizar un grupo de jóvenes voluntarios para patrullar los subtes y calles de Nueva York, llamados Guardian Angels, según cuenta en su biografía.

Sliwa es el candidato republicano en las elecciones y se mantiene de tercero en las encuestas Associated Press

Las últimas encuestas lo ubican en tercer lugar, cerca de Cuomo, pero muy lejos de Mamdani, con cifras que oscilaron entre el 11% y el 19%.

Joseph Hernandez e Irene Estrada: dos candidatos que hicieron hincapié en la seguridad

La lista de contendientes se completa con Joseph Hernandez e Irene Estrada, dos postulantes con escasas chances de ganar la elección, de acuerdo a los sondeos. La representante del Partido Conservador centró su campaña en la reforma del sistema de fianzas, la lucha contra la delincuencia, la vivienda asequible y la crisis migratoria.

Estrada y Hernandez completan el listado de contendientes a la alcaldía instagram.com/irenefornyc - Facebook: Hernandez for NYC

Por su parte, el candidato independiente, que nació en Camagüey, Cuba, hizo hincapié en la seguridad pública: contempla la contratación de 10.000 agentes adicionales para el Departamento de Policía de Nueva York, así como medidas para reforzar la vigilancia en el Metro y en las calles.

Qué dicen las encuestas para las elecciones en Nueva York

El repaso de los principales estudios difundidos durante octubre confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo.