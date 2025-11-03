Qué se vota el martes 4 de noviembre en las elecciones de Nueva York 2025
Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa son los grandes candidatos a la alcaldía, pero además de sus nombres aparecerán más cargos y propuestas
Nueva York se prepara para una jornada electoral este martes 4 de noviembre de 2025. Los votantes elegirán al próximo alcalde de la ciudad, además de otros cargos municipales y propuestas que podrían redefinir el rumbo político y económico de la ciudad. Tras meses de debates intensos, encuestas cambiantes y campañas con promesas opuestas, las boletas ya están listas con nombres que representan visiones muy distintas sobre el futuro de la Gran Manzana.
Los candidatos a la alcaldía de Nueva York: quiénes aparecen en la boleta
Tres candidatos siguen oficialmente en carrera para suceder al actual alcalde Eric Adams, quien apoyó públicamente al exgobernador Andrew Cuomo. Sin embargo, su nombre aún figura en las papeletas, ya que la Junta Electoral de la ciudad confirmó que no cumplió con el plazo del 30 de mayo para ser retirado.
Los aspirantes que se disputan el control de la alcaldía son el demócrata Zohran Mamdani, el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa. A ellos se suman otros nombres que permanecerán en la boleta a pesar de que decidieron bajarse: el propio Adams y el independiente Jim Walden. También aparecen los independientes, Irene Estrada por Conservative Party y Joseph Hernández por Quality of Life Party.
La lista completa que verán los neoyorquinos es:
- Zohran Mamdani (Partido Demócrata)
- Curtis Sliwa (Partido Republicano)
- Irene Estrada (Partido Conservador)
- Eric Adams (Seguro y asequible)
- Jim Walden (Integridad)
- Andrew M. Cuomo (Lucha y entrega)
- Joseph Hernández (Calidad de vida)
Qué más se elige en la boleta de Nueva York el 4 de noviembre
Además del cargo de alcalde, los neoyorquinos elegirán Defensor Público, Contralor, presidentes de condado, concejales y jueces locales.
- En la contienda por Defensor Público, el actual titular demócrata Jumaane Williams busca la reelección frente al independiente Marty Dolan y el republicano Gonzalo Durán.
- En la carrera para Contralor, competirán Mark Levine por el Partido Demócrata, Ismael Malavé Pérez como independiente y Peter Kefalas en representación republicana.
La boleta también incluirá seis propuestas que abordan principalmente la relación entre el Concejo Municipal y las decisiones sobre el uso del suelo urbano, temas que podrían tener un impacto significativo en el desarrollo inmobiliario y en la planificación de los barrios en los próximos años.
Las encuestas más recientes: lo dan a Mamdani como ganador
Las diez últimas encuestas publicadas por The New York Times muestran una ventaja sostenida de Mamdani, aunque con márgenes variables. Entre el 14 y el 28 de octubre, estudios de Beacon Research, Marist University, Quinnipiac, Emerson College, Suffolk University y otros institutos le otorgaron entre diez y 26 puntos de ventaja sobre Cuomo.
- En el sondeo de Fox News (24 al 28 de octubre), Mamdani lideró con 47%, seguido de Cuomo con 31% y Sliwa con 15%.
- Marist University registró un panorama similar, con 48% para el demócrata y 32% para el exgobernador.
- Emerson College, en colaboración con PIX 11 y The Hill, publicó el margen más amplio: Mamdani +26.
- El promedio general de los diez estudios coloca a Mamdani en torno al 45%, Cuomo en 30% y Sliwa en 17%, con el resto de los candidatos por debajo del 3%.
Con más de 400 mil votos anticipados ya emitidos, según datos oficiales citados por CBS, la elección se perfila como una de las más participativas de los últimos años. El martes 4 de noviembre, los neoyorquinos decidirán si apuestan por la continuidad, el cambio progresista o el retorno a un enfoque de orden y autoridad.
