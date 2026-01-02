Quién es Jumaane Williams, el político de origen migrante que emocionó a Zohran Mamdani con su discurso

Jumaane Williams brindó un discurso durante la ceremonia de asunción para un nuevo período como defensor público de la ciudad, en el cual conmovió a parte del auditorio y conmovió al flamante alcalde Zohran Mamdani y a su esposa Rama Duwaji.

El discurso de Jumaane Williams durante la ceremonia de asunción

La jura de Jumaane Williams para su tercer mandato como Public Advocate de la ciudad de Nueva York estaba prevista como el preludio formal de la asunción de Zohran Mamdani como alcalde.

Sin embargo, el clima protocolar se transformó cuando Williams rompió en llanto y decidió hablarle en voz alta a su versión de niño.

Según The New York Times, el mensaje fue directo, íntimo y político a la vez, y capturó por completo la atención del público presente.

El mensaje de Williams, en el que se dirigió a su versión de niño con la frase “pequeño niño negro, tú vales la pena”, conmovió hasta las lágrimas al nuevo alcalde Zohran Mamdani Olga Fedorova - FR172242 AP

En uno de los pasajes, Williams fue ovacionado luego de pronunciar una frase: “Pequeño niño negro, tú vales la pena y siempre lo hiciste”. No fue solo una reflexión personal, sino de una afirmación colectiva sobre el valor de quienes crecieron sintiéndose invisibles o descartables dentro del sistema, explicaron desde The New York Times.

En el cierre del discurso, Williams pidió a los asistentes que se tomaran de las manos y que hicieran un juramento de no soltarse, ni de manera literal ni figurada. “Si todos estamos conectados no podemos perder a nadie”, dijo.

El rol institucional que ocupa Williams en Nueva York

Jumaane Williams ejerce desde 2019 el cargo de Public Advocate, la segunda posición más importante dentro del organigrama político de la ciudad de Nueva York y la primera en la línea de sucesión luego del alcalde.

La función central de ese puesto es actuar como un organismo de control del gobierno municipal, con capacidad para supervisar agencias, impulsar legislación y canalizar reclamos ciudadanos.

Desde su llegada al cargo, Williams impulsó una reestructuración interna de la oficina con el objetivo de priorizar el trabajo territorial, el vínculo con las comunidades y la prestación de servicios directos.

De acuerdo con la información institucional publicada en su página oficial, durante su gestión logró aprobar más leyes que todos los defensores públicos anteriores combinados.

Como segundo cargo más importante de la ciudad, Williams tiene la responsabilidad institucional de supervisar las agencias municipales, canalizar quejas ciudadanas e impulsar legislación desde su oficina de control X (antes Twitter) @nycpa

Los orígenes familiares de Jumaane Williams y la experiencia migrante

Williams nació y creció en Brooklyn y es hijo de inmigrantes provenientes de Granada, una pequeña isla del Caribe. Esa condición ocupó un lugar central tanto en su discurso de asunción como en su trayectoria pública.

Durante la ceremonia, recordó que varias de las personas encargadas de tomarle juramento eran inmigrantes y mencionó explícitamente su propio trasfondo familiar al hablar de las dificultades que enfrentan muchas comunidades en la ciudad.

A lo largo de su carrera, Williams fue arrestado en múltiples ocasiones por interrumpir audiencias migratorias o por protestar contra políticas federales, especialmente durante la primera administración de Donald Trump.

Según su portal web, ese historial de detenciones lo convirtió en el funcionario electo en ejercicio con más arrestos en Nueva York.

Hijo de inmigrantes de Granada, Williams subrayó su trasfondo caribeño durante la jura Heather Khalifa� - FR172147 AP�

Antes de ingresar a la política institucional, Jumaane Williams tuvo un primer acercamiento al trabajo comunitario, el cual se dio fuera de los cargos electivos.

Comenzó como asistente de dirección en la Greater Flatbush Beacon School y luego asumió como director ejecutivo de New York State Tenants & Neighbors, una organización dedicada a la defensa de inquilinos y a la promoción de viviendas verdaderamente accesibles.

En 2009 dio el salto a la política formal al derrotar a un concejal en funciones y convertirse en representante del distrito 45 de Brooklyn en el Concejo Municipal, cargo que ocupó durante una década, hasta 2019.