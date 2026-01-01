Festeja Mamdani: el dato inusual que lo favorece antes de asumir como alcalde de Nueva York, según una encuesta

A horas del evento oficial en el que Zohran Mamdani asume formalmente como alcalde de Nueva York, las encuestas muestran un fenómeno poco habitual: su nivel de aprobación creció de manera acelerada incluso antes del inicio de la gestión.

Mamdani hace su debut como alcalde de NYC con un fuerte respaldo ciudadano

Según explicó el analista jefe de datos de CNN, Harry Enten, la imagen del alcalde electo experimentó una mejora marcada en un período muy corto, algo que llamó la atención del propio experto.

Durante su análisis, Enten destacó que la valoración positiva de Mamdani entre los votantes de la Gran Manzana se disparó en los últimos meses, lo que consolidó un clima de entusiasmo previo a la asunción.

En septiembre, el entonces candidato demócrata registraba un saldo favorable de 14 puntos, pero ese número escaló hasta ubicarse en +38. La diferencia, de 24 puntos, fue descrita por Enten como un crecimiento “meteórico”.

Según explicó, se trata de un nivel de popularidad poco común para un dirigente que todavía no comenzó formalmente a gobernar. Para el analista, este incremento deja como conclusión que los neoyorquinos se sienten conformes con la persona elegida para conducir la ciudad en el inicio de un mandato.

La popularidad de Zohran Mamdani más allá de la ciudad de Nueva York

Uno de los interrogantes centrales tras la elección es si el fenómeno Mamdani llega hasta los límites de la ciudad de Nueva York o si podrá extenderse al resto del estado. Sectores del Partido Republicano apostaron a que su perfil ideológico terminara por afectar negativamente a los demócratas a nivel estatal, pero los datos de CNN mostraron otra realidad.

En el análisis ampliado, Mamdani tiene 15 puntos de imagen positiva en el estado de Nueva York, mientras que Donald Trump cuenta con -30 puntos Archivo

Al ampliar el análisis a todo el estado de Nueva York, la imagen favorable del nuevo alcalde también resultó positiva. De acuerdo con los números presentados en CNN, Mamdani alcanzó un saldo favorable de 15 puntos, una cifra que, según Enten, fue la más alta registrada hasta el momento.

El contraste con otras figuras nacionales resultó aún más llamativo. En el mismo segmento, el analista comparó la situación de Mamdani con la de Donald Trump en el estado. Mientras el alcalde electo se ubicó cómodamente en terreno positivo, el presidente apareció con una imagen neta negativa cercana a los 30 puntos.

La política más discutida de Mamdani cuenta con respaldo mayoritario

Entre las propuestas que más debate generaron durante la campaña apareció una en particular: la gratuidad del transporte en autobuses, financiada mediante impuestos a millonarios y multimillonarios. Lejos de generar un rechazo generalizado, la idea obtuvo un apoyo significativo entre los votantes de la ciudad.

Según los datos presentados por Harry Enten en CNN, el 50% de los neoyorquinos respalda la iniciativa, frente a un 41% que se manifestó en contra. Pese a las críticas, la propuesta logró conectar con una mayoría, especialmente en un contexto donde la asequibilidad y el costo de vida fueron ejes centrales de la campaña de Mamdani.

El 50% de los neoyorquinos respalda la iniciativa de autobuses gratuitos subsidiados con impuestos a los más ricos MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El efecto “luna de miel” y los riesgos a futuro para Mamdani

Los especialistas de CNN coincidieron en que este respaldo inicial se inscribió dentro de lo que suele llamarse la “luna de miel” política, ese período en el que los votantes conceden un crédito extra a quienes acaban de ser electos.

Sin embargo, también dejó en claro que ese escenario podría modificarse una vez que la gestión entrara en la etapa más compleja: la de gobernar. La popularidad previa no garantiza resultados futuros, pero sí establece un punto de partida sólido, especialmente en comparación con otros dirigentes estatales y nacionales, segúin sostuvo Enten.