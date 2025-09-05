Acorralado por las encuestas, Eric Adams evalúa bajarse de la reelección en Nueva York tras reunión secreta en Florida

Eric Adams, actual alcalde de Nueva York, le habría comunicado a sus asesores la posibilidad de bajar su candidatura por la reelección en la Gran Manzana. Las versiones surgieron luego de una presunta reunión con intermediarios del presidente Trump en Florida.

¿Eric Adams retira su candidatura en NYC?

El tema salió a la luz el pasado 3 de septiembre, cuando The New York Times y otros medios locales informaran que el actual alcalde estuvo en contacto con allegados de Donald Trump -entre ellos Steve Witkoff, uno de los asesores más cercanos al presidente- sobre la posibilidad de abandonar la carrera por la alcaldía, cuyas elecciones serán el 4 de noviembre.

The New York Times sostiene que las conversaciones se desarrollaron en "diferentes direcciones" JOHN LAMPARSKI� - AFP�

En las negociaciones, le habrían ofrecido un puesto en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, según informó Político. Sin embargo, se desconoce si aceptó la propuesta.

La administración Trump buscaría afectar el ascenso de Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York, según consignó Politico Foto Facebook Zohran Kwame Mamdani

La administración Trump tendría un objetivo principal con estas reuniones: si Adams abandona su candidatura, el exgobernador Andrew M. Cuomo tendría más oportunidades para derrotar a Zohran Mamdani -candidato con mayor apoyo, según los sondeos- en la contienda electoral.

La reacción pública de Eric Adams a las versiones y los dichos de su entorno

Poco después de darse a conocer la presunta reunión, Adams no negó de manera directa las conversaciones. En declaraciones con Fox 5 New York, sostuvo que cualquier tipo de cambios en su contienda lo comunicaría de manera pública.

El actual alcalde de Nueva York sostuvo que comunicaría por su cuenta en caso de abandonar su candidatura Peter K. Afriyie - AP

“Me reuní con algunos miembros de la alcaldía de Miami”, declaró. Y agregó: “Me reuní con varios funcionarios electos y, repito, si hay algún cambio en esta contienda, lo anunciaré”.

Sin embargo, el portavoz del alcalde, Todd Shapiro, negó que la reunión se haya llevado a cabo en el Estado del Sol. Asimismo, afirmó que Adams no respondería a ningún tipo de rumores. “El alcalde Adams se encontraba en un viaje personal en Florida. No cumplía ninguna función de campaña ni gubernamental”, sostuvo.

Todd Shapiro (izquierda) sostuvo que Eric Adams estaba en Florida por un viaje personal Instagram/@toddshapiropr

Pese a estas declaraciones, algunas personas de su entorno informaron que el alcalde evalúa otras oportunidades laborales. El exgobernador David A. Paterson, confidente cercano al demócrata, informó que Adams estaría en “escucha” de diversas alternativas por su bajo rendimiento en las encuestas rumbo a las elecciones del 4 de noviembre.

“Dijo algo así como ‘eso es lo que quiero hacer, pero te escucho’”, afirmó el exgobernador de Nueva York, según consignó Spectrum News. “Pero, claro, ese ‘escucho’ significa que se da cuenta de que las probabilidades de ganar en las elecciones no son las que él desearía, así que podría tener otra alternativa”.

Qué dicen las últimas encuestas por la alcaldía de Nueva York

El pasado 11 de agosto, la organización AARP New York y la compañía Gotham Polling & Analytics realizó una encuesta para conocer quién es el candidato que mejor se perfila para ganar las elecciones.

Eric Adams contó con apenas el 9% de los votos, lo que lo convierte en uno de los candidatos con menos tracción en la contienda. Entretanto, Zohran Mamdani se impuso con un 42% en la intención del voto.

En la encuesta realizada por AARP New York y la compañía Gotham Polling & Analytics, Mamdani se impuso con el 42% de la intención del voto ANGELA WEISS� - AFP�

El bajo rendimiento del actual alcalde se debe a una serie de factores. Entre ellos, su gestión actual en la alcaldía, dado que el 53% de los encuestados consideró que la ciudad estaba en un mal camino.