La nueva idea de Mamdani en Nueva York: lanzó una calculadora que dice cuánto ahorrarán con sus propuestas

Zohran Mamdani lanzó una calculadora de ahorro en medio de su campaña de cara a las elecciones en Nueva York, que se celebran el 4 de noviembre de 2025. El candidato demócrata resaltó los “tres grandes compromisos” que pretende implementar si se convierte en alcalde de la ciudad.

Cuáles son las tres promesas de ahorro que lideran la campaña de Mamdani en Nueva York

Mamdani se posiciona como favorito de cara a las elecciones en Nueva York, según las últimas encuestas, frente al independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa. A menos de un mes de los comicios, el candidato a la alcaldía lanzó una “calculadora de ahorro” que indica a los neoyorquinos con qué presupuesto adicional contarían si se implementan las medidas que propuso.

Mamdani lanzó una calculadora de ahorro para los neoyorquinos X/@ZohranKMamdani

La herramienta fue anunciada la mañana del lunes 6 de octubre y recopila datos sobre tres propuestas del político de Uganda: la congelación de los precios del alquiler de vivienda, el servicio de autobús gratuito y el acceso al cuidado infantil universal.

Con una estimación del ahorro anual, el cálculo se basa en tres preguntas:

¿Es usted un inquilino con alquiler estabilizado?

¿Con qué frecuencia toma el autobús cada semana?

¿Tiene usted hijos menores de cinco años?

En su perfil de X, el candidato expresó: “Los neoyorquinos merecen un cambio que puedan medir en sus propias vidas. Nuestra nueva calculadora muestra exactamente cuánto le ahorrarían nuestros planes a su familia en cuidado infantil, alquiler y pasaje de autobús".

Cuál sería el ahorro en el alquiler según la calculadora de Zohran Mamdani

El candidato, que se identificó como “socialista demócrata”, propuso congelar los aumentos del alquiler para los inquilinos que posean renta estabilizada. En la calculadora que publicó su campaña, señaló: “Calculamos el ahorro potencial utilizando el aumento anual del alquiler del 3,24% durante cuatro años, basado en el promedio histórico de incrementos”.

El alquiler promedio en la ciudad de Nueva York es de 4041 dólares, según indicó Apartments. En base a este parámetro, la calculadora de Mamdani estimó un ahorro anual de US$1571 para 2027, de US$3193 en 2028, de US$4868 en 2029 y de US$6597 en 2030. Mientras, el mensual se situaría en US$131, US$266, US$406 y US$550, respectivamente.

El ahorro estimado según la calculadora de Mamdani para el alquiler en Nueva York zohranfornyc.com

De qué tratan las medidas de la campaña de Mamdani en Nueva York

Por otra parte, el candidato a la alcaldía de Nueva York advirtió la norma que establece que no se aceptarán pagos en efectivo en el transporte de autobús a partir de enero de 2026, con la implementación de la tarjeta OMNY, junto a la nueva tarifa de US$3. “Después de 12 viajes en un período de siete días, los adicionales serán gratuitos”, expresó en relación al ahorro de su propuesta.

La propuesta se centra en el transporte gratuito en la ciudad Instagram/zohrankmamdani

Mamdani apuntó que el ahorro estimado en el cuidado infantil sería de US$22.200 al año por cada niño menor de cinco años que conforme el hogar.

A su vez, el candidato indicó que la financiación de estos planes surgiría del denominado “impuesto a los millonarios”, que trata de un adicional del 2% para los neoyorquinos que perciban ingresos superiores a US$1 millón al año.