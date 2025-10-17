LA NACION
Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo

Un nuevo sondeo confirmó la estabilidad en los números del candidato demócrata, mientras que el exgobernador no logró achicar distancias de forma significativa

Zohran Mamdani lidera la intención de voto por la alcaldía de Nueva York sobre Andrew Cuomo
Zohran Mamdani lidera la intención de voto por la alcaldía de Nueva York sobre Andrew CuomoAP/ Facebook Zohran Kwame Mamdani

A menos de tres semanas de las elecciones en Nueva York, las encuestas muestran una tendencia que favorece con claridad a Zohran Mamdani. El candidato demócrata se consolidó al frente de las preferencias electorales, mientras que Andrew Cuomo mantiene un segundo lugar distante, pero estable. Los nuevos datos difundidos por Fox News reflejan un escenario en el que el legislador no solo domina en intención de voto, sino también en entusiasmo y compromiso de sus seguidores.

Nueva encuesta: Mamdani se afianza con más de 20 puntos de ventaja

Según el sondeo realizado por Beacon Research y Shaw & Company Research para Fox News entre el 10 y el 14 de octubre, Zohran Mamdani amplió su ventaja hasta los 24 puntos sobre su principal rival. Entre los votantes registrados en la ciudad, 49% manifestó apoyo al demócrata, mientras que 28% se inclinó por Andrew Cuomo y 13% lo hizo por el republicano Curtis Sliwa.

La última encuesta de Fox News lo encontró a Zohran Mamdani 24 puntos sobre Andrew Cuomo
La última encuesta de Fox News lo encontró a Zohran Mamdani 24 puntos sobre Andrew CuomoAngelina Katsanis - POOL AP

En el universo de votantes probables, Mamdani superó el umbral del 50%, hasta alcanzar el 52% de respaldo, frente al 28% para Cuomo y el 14% para Sliwa.

Sliwa atacó más a Cuomo que a Mamdani durante el debate, según The New York Times

Sliwa aprovechó el debate para “atacar” a Cuomo, incluso comparándolo desfavorablemente con su difunto padre, Mario Cuomo, según consignó The New York Times. “Conocí a Mario Cuomo”, dijo. “Tú no eres Mario Cuomo”.

En ese sentido, aprovechó la transmisión en vivo para referirse a las acusaciones de acoso sexual de Cuomo, el manejo de la pandemia y el alto costo de los honorarios legales pagados por el estado.

El candidato republicano a la alcaldía de Nueva York, Curtis Sliwa, interviene durante un debate con el independiente y exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo y el demócrata Zohran Mamdani en Nueva York el 16 de octubre de 2025 (Foto de Angelina Katsanis /POOL/AFP)
El candidato republicano a la alcaldía de Nueva York, Curtis Sliwa, interviene durante un debate con el independiente y exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo y el demócrata Zohran Mamdani en Nueva York el 16 de octubre de 2025 (Foto de Angelina Katsanis /POOL/AFP)ANGELINA KATSANIS - POOL

Evoluciona la ventaja de Mamdani

El repaso de los principales estudios difundidos durante el último tiempo confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados recopilados por Fox News, Quinnipiac University, Suffolk University y YouGov coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo, quien osciló entre 13 y 24 puntos.

Las encuestas más recientes colocaron a Zohran Mamdani arriba de los 13 y debajo de los 25 puntos de distancia sobre Cuomo
Las encuestas más recientes colocaron a Zohran Mamdani arriba de los 13 y debajo de los 25 puntos de distancia sobre CuomoCaptura de pantalla/Telemundo 47
  • Fox News (10 al 14 de octubre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 52%, Cuomo 28%, Sliwa 14%, Adams 2%. Diferencia: Mamdani +24.
  • Quinnipiac University (3 al 7 de octubre): Mamdani 46%, Cuomo 33%, Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +13.
  • Fox News (18 al 22 de septiembre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 47%, Cuomo 29%, Sliwa 11%, Adams 7%. Diferencia: Mamdani +18.
  • Suffolk University (16 al 18 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 25%, Sliwa 9%, Adams 8%. Diferencia: Mamdani +20.
  • YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30%, Sliwa 17%. Diferencia: Mamdani +14.

Estos resultados revelaron un patrón consistente: Mamdani no solo amplió su margen desde mediados de septiembre, sino que logró mantener un nivel de apoyo estable y mayoritario en todos los segmentos de votantes. Cuomo, por su parte, se consolidó como la segunda fuerza, aunque sin lograr acortar significativamente la brecha con el demócrata.

