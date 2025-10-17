Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo
Un nuevo sondeo confirmó la estabilidad en los números del candidato demócrata, mientras que el exgobernador no logró achicar distancias de forma significativa
A menos de tres semanas de las elecciones en Nueva York, las encuestas muestran una tendencia que favorece con claridad a Zohran Mamdani. El candidato demócrata se consolidó al frente de las preferencias electorales, mientras que Andrew Cuomo mantiene un segundo lugar distante, pero estable. Los nuevos datos difundidos por Fox News reflejan un escenario en el que el legislador no solo domina en intención de voto, sino también en entusiasmo y compromiso de sus seguidores.
Nueva encuesta: Mamdani se afianza con más de 20 puntos de ventaja
Según el sondeo realizado por Beacon Research y Shaw & Company Research para Fox News entre el 10 y el 14 de octubre, Zohran Mamdani amplió su ventaja hasta los 24 puntos sobre su principal rival. Entre los votantes registrados en la ciudad, 49% manifestó apoyo al demócrata, mientras que 28% se inclinó por Andrew Cuomo y 13% lo hizo por el republicano Curtis Sliwa.
En el universo de votantes probables, Mamdani superó el umbral del 50%, hasta alcanzar el 52% de respaldo, frente al 28% para Cuomo y el 14% para Sliwa.
El avance de Mamdani respecto al sondeo anterior fue notorio: subió cinco puntos entre los votantes probables y cuatro puntos entre los registrados, lo que consolidó una tendencia ascendente que comenzó a mediados de septiembre.
Los sectores donde el demócrata obtuvo su mayor fortaleza fueron los votantes muy liberales (78%), los menores de 30 años (67%), los demócratas en general (63%) y las mujeres menores de 45 años (62%).
Cuomo, en cambio, se impuso entre los moderados (44%), los mayores de 65 años (44%), las mujeres mayores de 45 (42%) y los independientes (35%).
Más de la mitad de los votantes no blancos eligió a Mamdani, lo que incluye un 51% de afroamericanos y 52% de hispanos, frente a un 30% que prefirió a Cuomo.
Además, 75% de los seguidores del demócrata se declaró muy o extremadamente entusiasmado con su voto, en contraste con el 59% de los simpatizantes de Sliwa y el 43% de los de Cuomo.
También fueron los más seguros de su elección: 89% aseguró que no cambiaría su voto, frente a 82% en el caso de Sliwa y 75% en el de Cuomo.
El estudio enumeró los principales problemas que los neoyorquinos identificaron en la ciudad:
- El crimen (25%)
- El costo de vida (20%)
- La vivienda (16%)
- La situación de las personas sin hogar (8%)
Sliwa atacó más a Cuomo que a Mamdani durante el debate, según The New York Times
Sliwa aprovechó el debate para “atacar” a Cuomo, incluso comparándolo desfavorablemente con su difunto padre, Mario Cuomo, según consignó The New York Times. “Conocí a Mario Cuomo”, dijo. “Tú no eres Mario Cuomo”.
En ese sentido, aprovechó la transmisión en vivo para referirse a las acusaciones de acoso sexual de Cuomo, el manejo de la pandemia y el alto costo de los honorarios legales pagados por el estado.
Evoluciona la ventaja de Mamdani
El repaso de los principales estudios difundidos durante el último tiempo confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados recopilados por Fox News, Quinnipiac University, Suffolk University y YouGov coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo, quien osciló entre 13 y 24 puntos.
- Fox News (10 al 14 de octubre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 52%, Cuomo 28%, Sliwa 14%, Adams 2%. Diferencia: Mamdani +24.
- Quinnipiac University (3 al 7 de octubre): Mamdani 46%, Cuomo 33%, Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +13.
- Fox News (18 al 22 de septiembre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 47%, Cuomo 29%, Sliwa 11%, Adams 7%. Diferencia: Mamdani +18.
- Suffolk University (16 al 18 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 25%, Sliwa 9%, Adams 8%. Diferencia: Mamdani +20.
- YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30%, Sliwa 17%. Diferencia: Mamdani +14.
Estos resultados revelaron un patrón consistente: Mamdani no solo amplió su margen desde mediados de septiembre, sino que logró mantener un nivel de apoyo estable y mayoritario en todos los segmentos de votantes. Cuomo, por su parte, se consolidó como la segunda fuerza, aunque sin lograr acortar significativamente la brecha con el demócrata.
