Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo

El avance de Mamdani respecto al sondeo anterior fue notorio: subió cinco puntos entre los votantes probables y cuatro puntos entre los registrados, lo que consolidó una tendencia ascendente que comenzó a mediados de septiembre.

Los sectores donde el demócrata obtuvo su mayor fortaleza fueron los votantes muy liberales (78%), los menores de 30 años (67%), los demócratas en general (63%) y las mujeres menores de 45 años (62%).

Cuomo, en cambio, se impuso entre los moderados (44%), los mayores de 65 años (44%), las mujeres mayores de 45 (42%) y los independientes (35%).

Más de la mitad de los votantes no blancos eligió a Mamdani, lo que incluye un 51% de afroamericanos y 52% de hispanos, frente a un 30% que prefirió a Cuomo.

Además, 75% de los seguidores del demócrata se declaró muy o extremadamente entusiasmado con su voto, en contraste con el 59% de los simpatizantes de Sliwa y el 43% de los de Cuomo.

También fueron los más seguros de su elección: 89% aseguró que no cambiaría su voto, frente a 82% en el caso de Sliwa y 75% en el de Cuomo.

