Quién ganó el debate por la alcaldía de Nueva York: ¿Mamdani, Cuomo o Sliwa?

¿Quién ganó el primer debate por la alcaldía de Nueva York? Esa fue la pregunta que quedó flotando al final de una noche cargada de tensión política en los estudios de NBC, en el Rockefeller Center de Manhattan. Los tres candidatos principales -Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa- intercambiaron duras acusaciones y propuestas en un encuentro que dejó en claro la fuerte polarización que atraviesa la ciudad. Los neoyorquinos siguieron por televisión un debate que giró en torno a seguridad, migración, costo de vida y el futuro de la ciudad.

Mamdani vs. Cuomo por un lado, Sliwa por el otro: el debate en Nueva York

Desde el inicio, Mamdani y Cuomo se enfrentaron en un duelo personal y político que dominó gran parte de la noche. El exgobernador acusó a su rival demócrata de no representar los valores del partido, mientras que Mamdani lo señaló por sus vínculos con empresarios y viejas prácticas de la política estatal. Los cruces subieron de tono con cada intervención, especialmente cuando se discutió sobre la gestión policial, la vivienda y las protestas en las calles.

En medio de ese fuego cruzado, Curtis Sliwa, el candidato republicano, intentó ganar protagonismo levantando la mano en busca de palabra y recordando que el debate debía incluir a los tres. Aunque su voz se vio eclipsada por las continuas confrontaciones entre Cuomo y Mamdani, se ganó su lugar. “Es un debate de tres”, exclamó con frustración en uno de los momentos más comentados de la noche.

El futuro de los migrantes en Nueva York

Uno de los momentos más esperados del debate llegó cuando se abordó el tema migratorio, una cuestión clave para la ciudad con mayor cantidad de inmigrantes del país.

Cuomo sostuvo una postura institucional al afirmar que “la ley es la ley” y propuso asignar un abogado a cada persona que enfrente un proceso migratorio , en defensa del debido proceso.

sostuvo una postura institucional al afirmar que y propuso , en defensa del debido proceso. Sliwa , por su parte, enfatizó la necesidad de proteger a los migrantes , aunque remarcó que “perseguir a los delincuentes es trabajo del ICE”, diferenciando entre quienes contribuyen a la ciudad y quienes cometen delitos.

, por su parte, enfatizó la necesidad de , aunque remarcó que “perseguir a los delincuentes es trabajo del ICE”, diferenciando entre quienes contribuyen a la ciudad y quienes cometen delitos. Mamdani fue más enfático al plantear que Nueva York debe “enfrentarse a Donald Trump” y garantizar representación legal para todos los migrantes, subrayando la importancia de una respuesta política frente a posibles cambios a nivel federal.

A lo largo de dos horas, los candidatos también respondieron preguntas sobre su vida cotidiana y su conexión con los votantes. Consultados sobre cuánto gastan en comida y alquiler, las respuestas marcaron diferencias notables: Cuomo reconoció pagar US$7800 mensuales en renta, Mamdani US$2300, y Sliwa US$3100. Con el correr de las horas empezará a quedar más claro quién ganó un debate muy intenso: la gente tendrá la última palabra.