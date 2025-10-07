Quiénes son las hijas activistas de Andrew Cuomo, que hacen campaña por el candidato a la alcaldía de Nueva York

Andrew Cuomo es parte del centro de la escena política neoyorquina, esta vez no por un cargo estatal sino por su carrera hacia la alcaldía de la Gran Manzana. Esta campaña cuenta con el apoyo que sus tres hijas, quienes son una parte activa en su regreso a la arena electoral.

La familia Cuomo: marcada por la política y el activismo

El exgobernador del estado de Nueva York publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que agradeció el compromiso de sus tres hijas, quienes organizaron un evento de recaudación de fondos a favor del candidato a la alcaldía.

Cuomo agradeció a sus hijas por un evento de recaudación de fondos x.com/andrewcuomo

“A principios de esta semana, mis hijas coorganizaron un evento de recaudación para jóvenes profesionales en el que tuve la oportunidad de escuchar a más de 200 neoyorquinos sobre lo que quieren para su ciudad: que sea segura, accesible y con oportunidades para todos”, escribió el exmandatario. “Gracias a todos los que participaron, especialmente a Mariah, Michaela y Cara por todo su amor y apoyo”, añadió en el mensaje que rápidamente se viralizó.

Mariah, Cara y Michaela Cuomo crecieron rodeadas de política, activismo y debates públicos. Sus padres, Andrew Cuomo y Kerry Kennedy, formaron parte de dos de las familias más influyentes en la historia política de Estados Unidos. Uno fue gobernador del estado de Nueva York y es hijo del exgobernador Mario Cuomo. Por su parte, su mujer es hija de Robert F. Kennedy y sobrina del expresidente John F. Kennedy.

Según detalló la revista Oprah Daily, las tres hermanas heredaron el espíritu de servicio público de sus antepasados y lo trasladaron a sus propios campos de acción, tanto en el activismo social como en el compromiso político.

Las tres hijas del exgobernador cursaron estudios universitarios en instituciones de la Ivy League. Michaela y Mariah obtuvieron su título en la Universidad de Brown, mientras que Cara se graduó en Harvard. Más allá de la excelencia académica, cada una orientó su formación hacia temas vinculados con los derechos humanos, la igualdad y la justicia social.

Michaela Cuomo en el evento de recaudación de fondos para su padre instagram.com/michaelakennedycuomo

Michaela Cuomo: una activista contra la violencia sexual en universidades

La menor de las tres hermanas, Michaela Kennedy-Cuomo, nació el 26 de agosto de 1997 y desde muy joven demostró un fuerte compromiso con las causas sociales. Durante sus años en Brown, se especializó en educación y desarrollo humano con enfoque en igualdad. Además de sus estudios, escribió para el Brown Political Review y fundó CUSP, una organización destinada a prevenir agresiones sexuales en el ámbito universitario, indicaron desde Oprah Daily.

Michaela se destacó también como educadora y portavoz de la campaña “It’s On Us”, impulsada por la administración de Barack Obama y liderada por el entonces vicepresidente Joe Biden, para combatir la violencia sexual en los campus universitarios.

Mariah Cuomo: comunicadora y consultora internacional

Nacida el 11 de enero de 1995, Mariah Kennedy-Cuomo es una de las hijas mayores del exgobernador. Al igual que su hermana menor, estudió en Brown, donde se licenció en historia con honores. En la universidad fue redactora del Brown Daily Herald, desde donde abordó problemáticas sociales como la falta de docentes o la precarización laboral de personas con discapacidad.

Actualmente, Mariah trabaja como asociada en Teneo, una consultora internacional que asesora a grandes corporaciones. Sin embargo, su vida no se limita a las oficinas. Es una apasionada de las actividades al aire libre, especialmente del esquí acuático y el rafting, deportes que suele practicar en el lago George, en los montes Adirondacks, junto a su familia. En una entrevista citada por Oprah Daily, un portavoz de Cuomo recordó que “esquiar en el agua fue una tradición que el gobernador compartió con sus hijas desde pequeñas”.

Mariah Cuomo en el evento de recaudación de fondos para su padre instagram.com/mariahkennedycuomo

Cara Cuomo: diplomática especializada en migraciones

Cara Kennedy-Cuomo, hermana gemela de Mariah, también nació el 11 de enero de 1995 y eligió Harvard como espacio para desarrollar su vocación social. Se graduó en gobierno con especialización en migraciones, etnicidad y derechos humanos. En la universidad integró el equipo de vela y colaboró con la Harvard Human Rights Review, un espacio académico donde promovió la defensa de los derechos civiles y la justicia global.

Según el perfil publicado por Oprah Daily, su carrera la llevó a trabajar en distintos países de Asia, África y América Latina. Vivió en Ruanda, Malasia y Colombia, donde colaboró con el economista Jeffrey Sachs en proyectos de desarrollo sostenible. También trabajó en Bangladesh y Myanmar en campañas por los derechos de la comunidad LGBTQ+.