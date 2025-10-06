LA NACION
Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo

La carrera por la alcaldía de la Gran Manzana entró en la recta final ante de los comicios del 4 de noviembre; los sondeos muestran una diferencia considerable entre el candidato demócrata y el exgobernador

Andrew Cuomo y Zohran Mamdani se preparan para la recta final de la campaña por la alcaldía de Nueva York

Las elecciones por la alcaldía de Nueva York del 4 de noviembre ingresan en la recta final de la contienda entre los candidatos. En este contexto, las encuestas y sondeos coinciden en la ventaja del candidato demócrata Zohran Mamdani, mientras que el exgobernador Andrew Cuomo se posiciona en el segundo lugar y Curtis Sliwa completa el podio.

Los votantes recién llegados a Nueva York prefieren a Mamdani y los más longevos, a Cuomo

Las elecciones primarias demócratas de la Gran Manzana, donde Mamdani se impuso frente a Cuomo, dejaron en evidencia un marcado contraste entre las personas recién llegadas a Nueva York y aquellos que viven desde hace muchos años en la ciudad, según un análisis de NBC.

Los votantes que llegaron en las últimas décadas a NY se inclinan por Mamdani

En esos comicios, el legislador venció al exgobernador con un margen de siete puntos, con el apoyo de barrios donde se asentaron miles de jóvenes profesionales durante los últimos 20 años, como Bushwick, Williamsburg o Bedford-Stuyvesant. Por el contrario, Cuomo logró imponerse en zonas de mayoría afroamericana y en sectores tradicionales como el Upper East Side y el Upper West Side.

Qué dicen las encuestas sobre un panorama sin Eric Adams ni Curtis Sliwa

Diversos sondeos de septiembre mostraron cómo se reacomodarían las preferencias de los votantes y qué figuras ganaría terreno con la retirada del alcalde Eric Adams e inclusive analizaron qué pasaría si Sliwa también se bajara.

Sin Adams y sin Sliwa, Mamdani aún es el favorito a ganar
  • Emerson College/PIX11/The Hillpublicado el 10 de septiembre, este trabajo sostiene que Mamdani obtendría el 47% frente al 40% de Cuomo, con un 13% de indecisos.
  • Marist College: realizado entre el 8 y el 11 de septiembre. Según los resultados, Mamdani obtendría el 49% de los votos Cuomo escalaría al 39%, lo que reduce la diferencia a diez puntos. El margen se ajusta aún más entre los votantes independientes, donde el exgobernador obtiene el 50% frente al 29% del legislador.
  • The New York Times/Siena College: realizado entre el 2 y el 6 de septiembre, este sondeo mostró un panorama todavía más competitivo. En caso de un mano a mano, Cuomo achicaría distancias y quedaría con un 44%, frente al 48% de Mamdani.

El fin de semana de los candidatos: qué hicieron Mamdani, Cuomo y Sliwa

Con apenas un mes para la votación, los tres principales contendientes intensificaron sus actividades públicas durante el último fin de semana, según detalló amNY. Mamdani combinó actos de campaña con visitas religiosas, mientras que Cuomo buscó consolidar apoyos en Staten Island y en medios nacionales. Por su parte, Sliwa recorrió ferias y desfiles en distintos distritos.

Cuomo atacó a Mamdani durante el último fin de semana: dijo que ser alcalde no puede ser el primer trabajo de alguien
  • Zohran Mamdani asistió a la iglesia Cornerstone Baptist en Bedford-Stuyvesant, donde participó en un podcast junto al pastor Lawrence E. Aker III. Allí citó a Martin Luther King Jr. para reafirmar su compromiso con una redistribución más justa de la riqueza.
  • Andrew Cuomo centró su jornada en Staten Island. Allí habló en la First Central Baptist Church, en donde repasó su trayectoria en la política y su papel en grandes obras de infraestructura como los aeropuertos de LaGuardia y Kennedy o el puente Kosciuszko. En su discurso, insistió en que la experiencia es clave: “Ser alcalde de Nueva York no puede ser tu primer trabajo”.
  • Curtis Sliwa multiplicó sus recorridas en busca de visibilidad. Habló en NY1 sobre seguridad pública, criticó los desalojos vacíos en la vivienda pública y prometió contratar más policías. También se pronunció contra las detenciones violentas de inmigrantes en la ciudad. Más tarde marchó en el tradicional desfile Pulaski en Midtown y participó en festivales en Brooklyn y Queens.
