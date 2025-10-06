Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo

Las encuestas reflejaron esa división de manera clara. Entre quienes se mudaron a Nueva York en la última década, Mamdani obtuvo una ventaja de 51 puntos. En tanto, el margen se redujo a 19 puntos entre quienes llevan más de diez años en la ciudad y apenas a siete entre los nacidos en la Gran Manzana.

El legislador de 33 años construyó su triunfo en las primarias con propuestas enfocadas en el costo de vida y un intenso trabajo en redes sociales. Jóvenes profesionales que sufrieron el aumento del alquiler en Brooklyn y Queens se identificaron con su mensaje. Según el exalcalde Bill de Blasio, nunca antes este grupo se alineó de manera tan contundente detrás de un solo candidato.

Por su parte, Cuomo buscó explotar la opción de la experiencia y apelar a votantes mayores de 45 años. En declaraciones a NBC News, atribuyó el ascenso de Mamdani a la movilización de jóvenes motivados por la guerra en Gaza, a quienes acusó de guiarse por consignas sin fundamentos prácticos. “Decir congelar el alquiler es como prometer que van a bajar los huevos apenas uno asuma: no tiene conexión con la realidad”, cuestionó.