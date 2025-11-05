El mapa con los resultados de las elecciones en Nueva York: quién ganó, desde el Bronx hasta Staten Island

Nueva York vivió este martes 4 de noviembre una jornada electoral histórica en la que el demócrata Zohran Mamdani se impuso como nuevo alcalde. Con el 91% de los votos escrutados, el legislador estatal nacido en Uganda y de origen musulmán obtuvo el 50,4% de los sufragios. Más abajo quedaron el exgobernador Andrew Cuomo, que se presentó como independiente y alcanzó el 41,6%, y el republicano Curtis Sliwa, que sumó el 7,1%.

Los resultados electorales en los distritos de Nueva York: de Manhattan al Bronx

La distribución geográfica de los votos mostró una ciudad dividida, pero con una clara tendencia hacia el candidato demócrata. Según datos oficiales mostrados por Associated Press, en cuatro de los cinco condados, Mamdani se impuso con márgenes amplios. En tanto, solo en Staten Island, Cuomo logró una victoria contundente.

Brooklyn: Mamdani 57% y Cuomo 37%

Manhattan: Mamdani 53% y Cuomo 43%

Queens: Mamdani 47% y Cuomo 42%

Staten Island: Cuomo 55% y Mamdani 23%

Brooklyn: el bastión de Mamdani

Brooklyn fue el corazón del triunfo de Mamdani. En barrios como Bedford-Stuyvesant, Bushwick, Flatbush, Park Slope y Prospect Heights, el ugandés superó el 70% de los votos, con picos notables: 82% en Bushwick y 78% en Fort Greene.

Bedford-Stuyvesant: Mamdani 77% y Cuomo 20%

Bushwick: Mamdani 82% y Cuomo 15%

Park Slope: Mamdani 77% y Cuomo 20%

Prospect Heights: Mamdani 82% y Cuomo 15%

Clinton Hill: Mamdani 82% y Cuomo 15%

En contraposición, Cuomo logró imponerse en Borough Park (86% frente al 8% de Mamdani) y en sectores del sur del distrito, como Gravesend y Sheepshead Bay, donde su discurso moderado encontró eco entre comunidades más conservadoras.

Manhattan: Mamdani se impuso en el norte y el centro

En Manhattan, Mamdani obtuvo una ventaja significativa gracias al apoyo de los votantes del norte y del centro del distrito. Barrios como Harlem, Washington Heights y East Village se inclinaron claramente por el demócrata, con márgenes de más de 30 puntos.

Harlem: Mamdani 71% y Cuomo 26%

Washington Heights: Mamdani 64% y Cuomo 32%

East Village: Mamdani 69% y Cuomo 27%

Chelsea: Mamdani 53% y Cuomo 42%

Cuomo dominó las zonas de mayor poder adquisitivo. En el Upper East Side, obtuvo un 60% de los votos, mientras que Mamdani alcanzó solo el 36%. También logró buenos resultados en Midtown East y TriBeCa, donde el exgobernador acaparó el 59% y el 61% respectivamente.

Queens: voto dividido y números parejos

Queens mostró una de las disputas más equilibradas de toda la elección. El distrito natal de Mamdani le dio una ventaja final de cinco puntos, impulsado por barrios como Astoria (66% a 27%) y Jackson Heights (60% a 32%), donde el demócrata es ampliamente conocido por su trabajo como legislador.

Astoria: Mamdani 66% y Cuomo 27%

Jackson Heights: Mamdani 60% y Cuomo 32%

Sunnyside: Mamdani 66% y Cuomo 27%

Flushing: Cuomo 50% y Mamdani 37%

Forest Hills: Cuomo 54% y Mamdani 39%

La diferencia se redujo debido al dominio de Cuomo en el este de Queens, donde triunfó en Whitestone, Bayside y Little Neck, zonas con un electorado más conservador y de mayor edad.

El Bronx: clave en la victoria final

El Bronx fue uno de los bastiones decisivos para Mamdani. Allí logró una ventaja de 12 puntos, en gran parte gracias al respaldo de los votantes afroamericanos y latinos. En Mott Haven, Melrose y Morrisania, el legislador obtuvo entre el 55% y el 59% de los sufragios.

Mott Haven: Mamdani 58% y Cuomo 36%

Melrose: Mamdani 55% y Cuomo 40%

Morrisania: Mamdani 56% y Cuomo 39%

Incluso en zonas tradicionalmente más divididas, como Fordham o Kingsbridge, el demócrata logró imponerse por márgenes estrechos. Cuomo solo consiguió ganar en sectores del noreste, como Pelham Bay y Riverdale, donde el voto independiente tuvo más peso.

Staten Island: el único a favor de Cuomo

Staten Island se mantuvo como la única excepción en el mapa de la ciudad de Nueva York. Cuomo arrasó con el 55% de los votos, respaldado por comunidades que se identifican con un perfil político más moderado. En barrios como Tottenville, New Dorp y Huguenot, el exgobernador superó el 60% de los sufragios.

Tottenville: Cuomo 59% y Mamdani 9%

Huguenot: Cuomo 66% y Mamdani 9%

Willowbrook: Cuomo 69% y Mamdani 16%

Todt Hill: Cuomo 69% y Mamdani 16%

Sin embargo, incluso en Staten Island, el candidato demócrata logró avances. En Stapleton y St. George, áreas más urbanas y diversas, Mamdani obtuvo 56% y 58% respectivamente, lo que mostró un crecimiento del voto progresista en un territorio históricamente conservador.