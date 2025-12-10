Quién es quién en la administración Zohran Mamdani en Nueva York: nombres confirmados y especulaciones

Falta menos de un mes para la asunción de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York y comienzan a conocerse poco a poco los políticos que formarán parte de la nueva administración. Mientras que algunos nombres ya fueron confirmados, aún se espera por la lista completa. Entre las posibles incorporaciones, se destaca la presencia de una latina.

Quiénes son los tres políticos confirmados para el gobierno de Mamdani en Nueva York

De acuerdo con una recopilación de Building Congress, ya están definidos los primeros tres funcionarios que estarán en la administración Mamdani. En todos los casos, se trata de cargos de relevancia que marcarán pautas importantes para la gestión del nuevo alcalde, que asumirá el 1° de enero de 2026.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, avanza con el nombramiento de funcionarios de su gobierno Heather Khalifa - FR172147 AP

Los tres nombramientos se realizaron en noviembre. Con el avance de diciembre, se espera que se acelere la confirmación de nuevos funcionarios.

Dean Fuleihan

Tendrá el cargo de vicealcalde primero. A sus 74 años, se consolida como una figura política con amplio recorrido en Nueva York. No solo ya ocupó ese mismo cargo entre 2018 y 2021, sino que también fue director de presupuesto durante la gestión de Bill de Blasio (2014.2021).

Elle Bisgaard-Church

Fue elegida como jefa de Gabinete. La funcionaria tiene experiencia junto a Mamdani, ya que anteriormente se desempeñó en ese mismo puesto cuando el demócrata formó parte de la Asamblea. Además, fue jefa de campaña para las elecciones a alcalde electo.

Jessica Tisch

Retuvo el cargo de comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). De acuerdo con City & State New York, la funcionaria mantiene algunas diferencias políticas con Mamdani. Sin embargo, el alcalde electo optó por mantenerla en esta posición.

Jessica Tisch continuará como comisionada del NYPD en la gestión de Zohran Mamdani Harvard - Harvard

Quiénes son los potenciales funcionarios de Mamdani en Nueva York

Más allá de los tres nombres confirmados, el alcalde electo podría optar por miembros de su equipo de transición como parte del gobierno. De hecho, tanto Fuleihan como Bisgaard-Church estaban en ese grupo, mientras que Tisch es la única con continuidad en su cargo.

Además de los funcionarios ya designados y de acuerdo al sitio web oficial, el resto del equipo de transición que formó Mamdani está compuesto de la siguiente manera:

Grace Bonilla: copresidenta para la transición.

Lina Khan: copresidenta para la transición.

Maria Torres-Springer: copresidenta para la transición.

Melanie Hartzog: copresidenta para la transición.

Elana Leopold: directora ejecutiva para la transición.

Grace Bonilla, la latina que podría formar parte de la administración Mamdani en Nueva York

Dentro del equipo de transición destaca la aparición de Bonilla. Neoyorquina e hija de padres ecuatorianos, actualmente es presidenta y CEO de United Way Nueva York, una organización que se encarga de que segmentos de la población de bajos recursos puedan acceder a alimentos y servicios de salud, entre otras cuestiones.

Grace Bonilla forma parte del equipo de transición de Zohran Mamdani y podría ser designada como funcionaria de Nueva York United Way

Además de brindar asistencia, esa institución también fue clave en la elaboración de un informe sobre el costo de vida en la Gran Manzana.

“Fui una de esas personas afortunadas cuyos padres eligieron venir a la ciudad de Nueva York como un faro de esperanza desde Ecuador“, comentó respecto de los orígenes migrantes de su familia.