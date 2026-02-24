¿Se prolonga el alerta en Nueva York y Boston? Las increíbles imágenes del ciclón invernal visto desde el espacio

El ciclón invernal que azotó el noreste de Estados Unidos comienza a desplazarse hacia el Atlántico, pero sus efectos todavía se sentirán con fuerza en las grandes ciudades. Desde el espacio, las imágenes satelitales mostraron la espiral de nubes asociada al sistema de baja presión, mientras en superficie persistirá el viento, la nieve levantada y el hielo negro que complican la circulación en puntos como Nueva York y Boston.

Nueva York: viento, hielo negro y nuevas nevadas en camino

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Nueva York informó que un sistema de baja presión continuó desplazándose hacia el norte y el este en dirección a las provincias marítimas de Canadá durante la madrugada de este martes. Detrás del fenómeno, comenzará a instalarse una débil alta presión desde el oeste, lo que gradualmente reducirá la intensidad de las ráfagas.

La tormenta invernal vista con los sátelites de la NOAA

Sin embargo, el alivio no será inmediato. Según detalló el NWS, todavía se registran ráfagas que durante la mañana alcanzarán entre 20 y 25 millas por hora (32 a 40 km/h) en varias terminales. Estas condiciones favorecen la presencia de nieve levantada por el viento y sectores con hielo negro, un peligro invisible que se forma cuando las temperaturas permanecen por debajo del punto de congelación.

Las temperaturas no ayudarán a disipar la amenaza. Durante la jornada, los valores se mantendrán bajo cero en la escala Fahrenheit, y por la noche se espera que desciendan nuevamente entre aproximadamente los 13°F y 22°F (-10°C a -6°C).

En cuanto a lo que viene, el organismo anticipó la llegada de un sistema tipo clipper desde la región de los Grandes Lagos. Un frente cálido asociado se aproximará desde el sur y el oeste hacia el amanecer del miércoles.

Durante la mañana de este martes, las terminales aéreas y zonas costeras de Nueva York registrarán ráfagas de entre 20 y 25 mph (32 a 40 km/h), lo que provocará el fenómeno de "nieve levantada" Associated Press

Antes de su ingreso, una franja de precipitación avanzará sobre el área metropolitana y podría prolongarse hasta entrada la mañana. Aunque las temperaturas superficiales serán marginales, el pronóstico indica que el tipo de precipitación predominante sería nieve, con posibilidad de lluvia o mezcla en sectores costeros.

Posteriormente, las condiciones tenderían a mejorar de manera transitoria hacia el final de la mañana o primeras horas de la tarde del miércoles. No obstante, el jueves un frente frío cruzará la región y existe la posibilidad de que otra onda de baja presión se desplace a lo largo de ese límite frontal hacia la noche. La oficina neoyorquina reconoce que todavía hay una “considerable incertidumbre” respecto a la trayectoria exacta de este segundo sistema.

Boston: frío intenso, frente cálido y otra amenaza costera

Desde la oficina del NWS en Boston/Norton, el panorama comparte similitudes, aunque con matices propios de Nueva Inglaterra. Para este martes prevé una jornada mayormente despejada y seca, con máximas en torno a 32°F (0°C). La noche, en cambio, volverá a ser rigurosamente fría: los valores descenderán a un rango entre 5°F y 15°F (-15°C a -9°C).

Hacia la noche del martes y la madrugada del miércoles, un frente cálido antecederá a un sistema clipper que se desplazará desde los Grandes Lagos. Esta configuración aportará probabilidades de precipitación invernal, con mayor confianza en acumulaciones en el interior del sur de Nueva Inglaterra. Aunque no se esperan montos significativos, sí se anticipa un nuevo manto blanco.

El nuevo sistema invernal dejará entre 1 y 3 pulgadas (2,5 a 7,6 cm) de nieve en el sur de Nueva Inglaterra, con los mayores impactos esperados en los Berkshires y las colinas de Worcester NWS Boston

En la actualización difundida, la oficina de Boston precisa que las nevadas podrían dejar entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros), con los registros más elevados en las zonas de mayor altitud como los Berkshires y las colinas de Worcester.

El incremento de los vientos del sur y suroeste favorecerá un ascenso térmico el miércoles, lo que eventualmente provocará una transición de nieve a lluvia en la planicie costera durante la tarde.

El NWS Boston advierte que los modelos por conjuntos comienzan a insinuar la influencia de otra área de baja presión entre el jueves por la noche y el viernes. Si bien recalcan que la trayectoria y la intensidad son altamente inciertas a casi tres días de distancia, algunos escenarios muestran un desplazamiento más al sur, lo que implicaría un roce más débil respecto de lo proyectado previamente.