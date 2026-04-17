Servicio de 24 horas: cuál es el sueldo promedio de un portero que trabaja en Manhattan en abril 2026

El sindicato de porteros de Manhattan votó a favor de una huelga para exigir un aumento salarial y mejores condiciones de retiro. Los trabajadores consideran que su sueldo no es suficiente para el costo de vida en Nueva York, donde la cifra promedio es de 29,78 dólares la hora

Cuánto gana un portero en Manhattan

Según información recopilada por New York Post, los porteros pueden ganar en promedio US$62.000 por año. Hay trabajadores que tienen décadas en sus puestos, por lo que su pago de jubilación les preocupa.

Los porteros de Nueva York entrarán en huelga Captura de pantalla de Fox 5 New York

Además, en medio de las exigencias por un sueldo mayor, el costo de vida sube. En febrero de este año, Inhabit publicó un informe que evidencia que el costo del alquiler medio en Manhattan ascendió a US$5000, un 6% más que el año pasado.

Cuáles son las funciones de un portero en Manhattan 2026

Charles Vega, un portero de Park Avenue, le comentó al medio citado que existen diferentes modalidades de trabajo. El objetivo es garantizar que los habitantes tengan servicio las 24 horas, así que en la mayoría de residencias se hacen turnos rotativos.

Desde su descripción, un portero tiene la función de ser la primera línea de recepción y seguridad en un edificio. Es quien gestiona la entrada o salida de la gente, acepta mensajería y ayuda a los residentes en lo que necesiten.

Son 34.000 trabajadores de Manhattan que podrían ir a huelga Pexels

Vega reveló que la ocupación es un poco más complicada de lo que parece. Estas son sus funciones cada semana, con una jornada rotativa de dos días en la noche y tres en el día:

Administra 60 departamentos.

Recibe más de 100 paquetes a la semana .

. Clasifica el correo y lo entrega personalmente piso por piso.

Recoge la basura hasta tres veces al día.

Por qué habrá huelga de porteros en Manhattan

El 20 de abril es un día decisivo para este conjunto de 34.000 empleados, ya que es cuando vence el contrato que tienen con las administradoras de edificios. Sus demandas principales son:

Sueldos equivalentes a la inflación.

Pensiones mejoradas.

Atención médica financiada por el empleador.

Hasta ahora, las negociaciones entre el sindicato y la Junta Asesora de Relaciones Laborales del Sector Inmobiliario no han tenido avances. En consecuencia, el pasado miércoles votaron para irse a huelga y se obtuvo la mayoría.

“En caso de huelga, muchos residentes de la ciudad de Nueva York se quedarían sin los servicios que prestamos. No queremos que eso suceda”, dijo Vega.

Alrededor de 3000 edificios de Mahattan podrían quedarse sin servicio por la huelga Pexels

Las consecuencias de la huelga

La huelga prevista dejaría a al menos 3300 edificios sin el servicio de mantenimiento en las áreas de Manhattan, Brooklyn, Queens y Staten Island.

En ese sentido, las empresas administradoras ya comenzaron a prevenirse e instaron a los inquilinos a reducir los servicios, no usar tanto la lavandería o sacar su propia basura.